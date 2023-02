Berlin-Wahl: Giffey will 29-Euro-Ticket dauerhaft einführen

Von: Moritz Serif

Die Berliner SPD versucht der Bevölkerung eine Wiederwahl mit einem 29-Euro-Ticket schmackhaft zu machen. Es soll neben dem 49-Euro-Ticket gelten.

Berlin – Wer wird die Berliner Wiederholungswahl um das Abgeordnetenhaus für sich entscheiden? Aktuell liegt die Amtsinhaberin Franziska Giffey mit ihrer SPD (21 Prozent) hinter der CDU (24 Prozent), deren Spitzenkandidat Kai Wegner zur Abstimmung antritt. Grünen mit Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch kommen laut ZDF-Umfrage auf 18 Prozent der Stimmen. Linke und AfD folgen mit zehn und sechs Prozent. Auch in den anderen aktuellen Umfragen liegt die SPD hinter der CDU.

Giffey steht also etwas unter Zugzwang, muss Boden auf ihren CDU-Konkurrenten gut machen. Und sie könnte ein Ass im Ärmel haben. Die Berliner Bürgermeisterin hält nämlich an einem ihrer zentralen Wahlversprechen fest: der Verlängerung des 29-Euro-Tickets für die Hauptstadt. Trotz des 49-Euro-Tickets, das am 1. Mai kommen soll. Insoweit ist das in der Tat überraschend.

Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, will am 12. Februar ihr Amt verteidigen. © Fabian Sommer/dpa

Berlin-Wahl: SPD will 29-Euro-Ticket dauerhaft einführen

„Die SPD Berlin möchte das Berliner 29-Euro-Ticket und das 9-Euro-Sozialticket dauerhaft für das Berliner Stadtgebiet einführen“, sagte Ralf Höschele, Pressesprecher der SPD Berlin, der Frankfurter Rundschau. Somit würde das Ticket über den 30. April hinaus in der Hauptstadt gelten. Die Sozialdemokraten vertreten die Auffassung, dass ein 49-Euro-Ticket an der Lebensrealität vieler Menschen vorbeiginge.



„Viele Berlinerinnen und Berliner benötigen kein deutschlandweit gültiges Nahverkehrsticket, sondern sind fast nur im Berliner Stadtgebiet mit Bus und Bahn unterwegs. Für sie ist das Berliner 29-Euro-Ticket eine echte Hilfe“, so Höschele. Wer lieber das 49-Euro-Ticket haben möchte, könne dies dennoch kaufen. „Die Berlinerinnen und Berliner könnten dann wählen, ob sie ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket für 49 Euro pro Monat kaufen oder das 29-Euro-Ticket (im Monat) für Berlin AB“, sagte Höschele. Das 29-Euro-Ticket soll es also zusätzlich zum 49-Euro-Ticket geben.

49-Euro-Ticket wird am 3. April verkauft

Der Verkauf für das neue, bundesweite Ticket soll am 3. April beginnen. Ursprünglich war geplant, dass das Ticket bereits zum 1. Januar kommen sollte. Zu den Verzögerungen soll es aufgrund aufwändiger Umsetzungen gekommen sein. Das Abo kann jeden Monat gekündigt werden. Bereits erworbene Tickets sollen voraussichtlich angeglichen werden, heißt es. (Moritz Serif)