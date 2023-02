Giffey vor dem Absturz? Neue Hochrechnung zur Berlin-Wahl

Von: Florian Naumann, Max Schäfer

Eine erste Hochrechnung zur Berlin-Wahl liegt vor: Die SPD und die Grünen liefern sich ein Rennen um Rang zwei.

Berlin-Wahl : CDU wird stärkste Kraft

: CDU wird stärkste Kraft SPD stürzt in einer Hochrechnung auf Platz drei ab

+++ 18.55 Uhr: In einer neuen ARD-Hochrechnung ist Franziska Giffeys SPD hinter die Grünen zurückgefallen. Bei 18,5 Prozent sehen diese Daten die Grünen, die SPD rangiert bei 18,3 Prozent. Sollte es tatsächlich so ausgehen, wäre der Wechsel im Roten Rathaus wohl eine politische Tatsache: Giffey hätte keine Koalitionsoption, in der ihre SPD stärkste Kraft ist; der Bürgermeister-Posten wäre futsch.

In der aktuellen Hochrechnung des ZDF liegen Grüne und SPD allerdings weiterhin gleichauf.

CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige ARD (18.51 Uhr) 27,5 % 18,5 % 18,3 % 12,6 % 9,0 % 4,6 % 9,6 % ZDF (18.54 Uhr) 28,0 % 18,2 % 18,2 % 12,8 % 9,2% 5,0 % 8,6 %

Quelle: Prognose aus Nachwahlbefragungen von infratest dimap (ARD) und Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)

+++ 18.31 Uhr: Eine erste Hochrechnung zur Berlin-Wahl liegt vor. Die Daten des ZDF bestätigen im Wesentlichen die vorausgegangenen Prognosen: Die CDU liegt deutlich in Front. Bemerkenswert: SPD und Grüne liegen auch nach der Hochrechnung genau Kopf-an-Kopf. Jeweils 18,1 Prozent stehen zu Buche. Die FDP balanciert mit 5,0 Prozent weiter genau am Einzug ins Abgeordnetenhaus. Ein langer Wahlabend scheint möglich.

+++ 18.20 Uhr: Nach den ersten Prognosen zur Berlin-Wahl gibt es eine erste Gewissheit - und viele offene Fragen. Die CDU wird die Wiederholungswahl wohl unerwartet deutlich gewinnen, 10 Prozentpunkte Vorsprung vor SPD und Grünen stehen den Exit-Polls zufolge zu Buche. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht einen „klaren Regierungsauftrag“.

Prognosen zur Berlin-Wahl da: Kommt Grün-Rot-Rot?

Damit ist allerdings noch nicht ausgemacht, wie ein neues Regierungsbündnis aussehen wird. SPD, Grüne und Linke dürften zusammen erneut auf eine Mehrheit kommen. Offen ist gleichwohl, wer stärkste Kraft in dieser Koalition wäre, SPD oder Grüne.

Ebenfalls abzuwarten bleibt, ob die SPD im Falle eines Rutschens auf Platz 3 noch einmal Grün-Rot-Rot ins Amt bringen würde, oder sich nicht doch der CDU zuwendet. Franziska Giffey zeigte sich in einer ersten Reaktion vor den SPD-Wahlkämpfern zurückhaltend. „Die CDU ist offensichtlich stärkste Kraft geworden, das müssen wir anerkennen, das bedeutet, dass wir auf der anderen Seite schauen müssen, was bedeutet das für uns“, sagte sie.

Prognosen zur Berlin-Wahl da: Giffey vor dem Absturz?

+++ 18.00 Uhr: Erste Prognosen zum Ausgang der wiederholten Berlin-Wahl liegen vor. Den Exit-Polls von ARD und ZDF zufolge wird die CDU stärkste Kraft im Berliner Abgeordnetenhaus. Ob Kai Wegners Christdemokraten tatsächlich eine Machtoptionen haben werden, bleibt aber abzuwarten: Die aktuell regierende Koalition aus SPD, Grünen und Linke scheint auf eine Mehrheit zuzusteuern.

+++ 17.25 Uhr: Werden die TV-Sender heute die Prognosen und Hochrechnungen zur Berliner Wiederholungswahl ohne Bauchschmerzen um 18 Uhr veröffentlichen können? Die Talk-Runde bei Phoenix hat teils Bedenken. 2021 waren noch Stunden nach Veröffentlichung der ersten Zahlen Menschen vor den Wahllokalen angestanden.

„Ich habe gelesen, dass das heute wieder ähnlich sein kann, denn im Wahllokal entscheidet einer, wann nicht mehr angestanden werden darf“, sagt Bundestags-Reporter Hans-Gerd von Fallois. „Das finde ich sehr abenteuerlich, denn alle haben heute Handys und können schon mal gucken“, moniert er. Politikwissenschaftler Thorsten Faas beschwichtigt. „Das haben wir immerhin schon erlebt“, sagt er, „das ist ganz normale Wahlgesetzgebung, wer um 18 Uhr da ist, darfwählen“.

Berlin-Wahl: Prognosen und Hochrechnungen heute pünktlich möglich?

+++ 16.35 Uhr: Nach Stand der Dinge dürfte es - wie allgemein üblich - um 18 Uhr erste Prognosen zur Berlin-Wahl geben: Größere Pannen sind im Verlauf der Wahl bislang offenbar ausgeblieben, einer Schließung der Wahllokale um 18 Uhr scheint nichts entgegen zu stehen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben“, erklärte der Delegationsleiter der internationalen Wahlbeobachter des Europarats, Vladimir Prebilic, in einer ersten Einschätzung. Erste Hochrechnungen folgen normalerweise gegen 18.30 Uhr. Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Berlin-Wahl 2023 in unserem Live-Ticker.

Bei der für ungültig erklärten Abgeordnetenhaus-Wahl im September 2021 waren Bürgerinnen und Bürger noch lange nach dem nominellen Ende der Stimmabgabe vor den Wahllokalen angestanden. Ein erstes Ergebnis zeichnet sich indes womöglich bereits ab: Die Wahlbeteiligung lag um 12 Uhr etwas niedriger als 2021. 25,1 Prozent der Wahlberechtigten waren bis Mittag an die Urnen getreten. 2021 waren es zu diesem Zeitpunkt 27,4 Prozent. Diese Zahl stammt allerdings von der in Berlin gleichzeitig abgehaltenen Bundestagswahl.

Update vom Sonntag, 12. Februar, 7.41 Uhr: Heute ist es so weit: Die Berlinerinnen und Berliner können bei der Wiederholungswahl erneut ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Hochrechnungen und erste Ergebnisse soll es gegen 18.30 Uhr geben. Verfolgen Sie alles in unserem Live-Ticker zur Berlin-Wahl.

Berlin-Wahl: Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse?

Vorbericht von Samstag, 11. Februar: Berlin – Gerade erst ein Jahr im Amt, muss sich der Senat um die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erneut zur Abstimmung stellen. Wegen Pannen bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2021 wird der Urnengang auf richterliches Geheiß wiederholt. 2,4 Millionen Wahlberechtigte können bei der Wahl am 12. Februar deshalb erneut entscheiden, welche Parteien einziehen und wie viele Sitze sie erhalten.

Franziska Giffey und ihr Senat stehen bei der erneuten Berlin-Wahl unter Druck. Alle drei Parteien der Koalition aus SPD, Grünen und Linken könnte laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Vergleich zu 2021 Stimmen verlieren. Ganz klar ist die Lage aber nicht: Laut einer Civey-Umfrage vom 10. Februar 2023 könnte sich die SPD minimal verbessern.

Die Fortsetzung des Bündnisses ist laut Umfragen jedoch weiterhin möglich. Die CDU gewinnt allerdings deutlich und ist in allen Erhebungen vor der Wahlwiederholung stärkste Kraft. Die FDP kann aber nicht von der Schwäche der Senatsparteien profitieren und muss womöglich sogar um den Wiedereinzug bangen.

Letzte Umfragen im Überblick

Partei Forschungsgruppe Wahlen Civey CDU 25,0 % 24,0 % SPD 21,0 % 22,0 % Grüne 17,0 % 17,0 % Linke 11,0 % 11,0 % AfD 10,0 % 9,0 % FDP 6,0 % 7,0 % Sonstige 10,0 % 10,0 %

Durch die Stärke der CDU könnte Spitzenkandidat Kai Wegner sogar Giffey als Regierender Bürgermeister ablösen. Dazu könnte die Union laut aktuellen Umfragen eine Große Koalition mit den Sozialdemokraten eingehen. Auch eine Beteiligung der FDP ist möglich. Eine weitere rechnerische Option ist ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen, jedoch hatte CDU-Chef Wegner die Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen. Hintergrund sind die Forderungen der Grünen im Bereich der Verkehrspolitik.

Löst CDU-Kandidat Kai Wegner Franziska Giffey (SPD) nach der Berlin-Wahl als Bürgermeister ab? Zuminest in Umfragen führen die Christdemokraten. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse?

Auch bei der Berlin-Wahl am 12. Februar haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sobald die Abstimmung beendet ist, beginnen die Wahlhelferinnen und Helfer mit der Auszählung der Stimmen. Um 18 Uhr veröffentlichen ARD und ZDF zudem die ersten Prognosen. Ab etwa 18.30 Uhr gibt es die ersten Hochrechnungen.

Der Zeitplan der Wiederholungswahl im Überblick:

Öffnung der Wahllokale 8.00 Uhr Schließung der Wahllokale 18.00 Uhr Erste Prognosen 18.00 Uhr Erste Hochrechnungen Ab etwa 18.30 Uhr

Der Landeswahlleiter gibt das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt, sobald alle Stimmen ausgezählt sind. Der Live-Ticker hält Sie auf dem Laufenden. In der Regel ist das am späten Abend oder in der Nacht der Fall. (ms)