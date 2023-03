Ehrgeiz in Sachen Klima: Berliner Volksentscheid hat begonnen

Von: Franziska Schwarz

Die Menschen in Berlin können heute entscheiden, ob ihre Stadt schon 2030 klimaneutral sein soll. Nötig für ein „Ja“ sind rund 608.000 Stimmen. News-Ticker zum Klima-Volksentscheid.

Berlin – „Klimaneutralität“ bedeutet, dass keine Treibhausgase emittiert werden, die über jene hinausgehen, die zum Beispiel durch die Natur aufgenommen werden. Dafür müssten die klimaschädlichen Emissionen etwa von Verbrennerautos, Flugzeugen, Heizungen, Kraftwerken oder Industriebetrieben um etwa 95 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden.

In Berlin können am Sonntag (26. März) ab 8 Uhr gut 2,4 Millionen Menschen darüber abstimmen, ob die Hauptstadt schon 2030 klimaneutral werden soll. Dies will die Initiative „Berlin 2030 klimaneutral“ mit ihrem gleichnamigen Volksentscheid erreichen. Hinter dieser steht ein Bündnis verschiedener Organisationen – neben Fridays for Future und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club etwa auch die Jusos und die Grüne Jugend. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet. Anschließend wird ausgezählt.

Ein Plakat mit der Aufschrift „Ja! - Berlin 2030 Klimaneutral“ steht auf der Frankfurter Allee. © Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Volksentscheid Berlin: Ziele des Klimabündnisses umstritten

Ob Berlin schon bis 2030 klimaneutral werden kann, ist umstritten. Deutschland will das Ziel bis 2045 klimaneutral werden, die EU bis 2050. Die amtierende Berliner Landesregierung strebt die Klimaneutralität für 2045 an. Sie hält den Schritt bis 2030 nicht für umsetzbar und empfiehlt, den Volksentscheid nicht anzunehmen.

Volksentscheid Berlin: Wann gilt die Abstimmung als angenommen?

Als angenommen gilt der Volksentscheid, wenn eine Mehrheit sowie mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten mit Ja stimmt. Kommt beides zustande, würde eine Änderung des Berliner Klimaschutzgesetzes mit dem vorgezogenen Klimaziel sofort in Kraft treten. Eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus könnte das Gesetz allerdings theoretisch erneut verändern. Und dann ist da noch die Angst vor einer neuen Wahl-Panne. Kurz vor der Abstimmung haben sich die Beschwerden über fehlende Briefwahlunterlagen gehäuft. Es könnte ansonsten durchaus sein, dass Menschen, die beim Volksentscheid gerne abstimmen würden, dazu nicht die Möglichkeit bekommen. (AFP/dpa/frs)