Berlin stoppt geplante Radwege

Von: David Zauner

Teilen

Weniger Autos, mehr Platz für Fahrräder: Berlin galt lange als Vorbild. Die Zeiten haben sich wohl verändert. © IMAGO/Jvºrgen Ritter

Seit ihrem Stopp aller Berliner Radwegeprojekte steht CDU-Senatorin Schreiner unter massiver Kritik. Nun steht fest, dass mehrere fertig geplante Radwege vorerst nicht gebaut werden. Der falsche Weg finden Aktivistinnen und Aktivisten, Kommunalpolitik und Opposition – und auch Stimmen aus der Verkehrswissenschaft.

Die Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hat zwar am Mittwochnachmittag für sechs Radverkehrsprojekte an Hauptstraßen grünes Licht gegeben, fünf weitere sollen jedoch vorerst nicht realisiert werden. So sollen drei neue Radwege im Berliner Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg entstehen, andere Radprojekte in den Außenbezirken werden allerdings gestoppt.

Etwa 10 000 Radfahrer:innen demonstrierten am letzten Sonntag auf einer Tour durch Berlin gegen die Verkehrspolitik des Senats. Der Fahrradverein ADFC hatte gemeinsam mit Fridays for Future und der Verkehrsgruppe Changing Cities kurzfristig zu dem Protest aufgerufen. Unter dem Motto „Radwegestopp? Nicht mit uns“ radelten die Demonstrant:innen durch mehrere betroffene Stadtteile und Straßen und dann zum „Roten Rathaus“, wo seit April eine Koalition aus CDU und SPD regiert.

Mittel für Radwege drohen um 40 bis 60 Prozent gekürzt zu werden

Eine Station war die Siegfriedstraße im östlichen Bezirk Lichtenberg, für die nun erst mal klar ist, dass sie nicht gebaut wird. Wer hier Rad fahren wolle, werde zwischen parkenden und fahrenden Autos eingequetscht und drohe, in die Straßenbahnschienen zu geraten, sagt Karl Grünberg vom ADFC. Geplant war hier seit Jahren ein geschützter Radweg. Da dieser allerdings Parkplätze kosten würde, hat die Verkehrssenatorin nun die Notbremse gezogen. Dabei wäre gerade hier, wie an vielen anderen Orten in Berlin, ein neuer Radweg dringend nötig, findet nicht nur Karl Grünberg.

Schließlich führt die Siegfriedstraße direkt zum Bahnhof Lichtenberg, wo S-Bahn, U-Bahn und Regionalzüge halten – eigentlich ideal für die verkehrs- und klimapolitisch wünschenswerte Kombination aus Rad und Bahn. Wie viele Berliner Radwege-Projekte insgesamt von dem Planungsstopp betroffen sind, ist unklar. Die Senatsverwaltung für Verkehr teilte auf die Nachfrage von „Klimareporter“mit, dazu sei noch keine verlässliche Aussage möglich. Da die Prüfung erst begonnen habe, wäre jede Antwort „rein spekulativ“.

Angefangen hatte alles vor zwei Wochen mit einer E-Mail, über die der Berliner „Tagesspiegel“ berichtete. Darin forderte die Senatsverwaltung die Bezirke auf, alle Radwege-Projekte vorerst zu stoppen. In der E-Mail stand auch, dass alle Projekte ausgesetzt würden, die mindestens einen Autostellplatz oder Autofahrstreifen gefährdeten.

Die Welle der Entrüstung in Kommunalpolitik, Opposition und Umweltgruppen ließ nicht lange auf sich warten. Schon vor der großen Fahrraddemo gab es kleinere Kundgebungen mit und ohne Rad, etwa am 16. Juni vor der Senatsverwaltung. Selbst der Koalitionspartner SPD reagierte mit Unverständnis auf den Vorstoß der Verkehrssenatorin.

Wo stehen wir im Kampf gegen den Klimawandel? Das ist die zentrale Frage von FR|Klima. Ausgezeichneter Umweltjournalismus hat seit Jahrzehnten einen festen Platz in der Frankfurter Rundschau. In der Zeitung widmen wir dem Klima jetzt täglich eigene Seiten.



An dieser Stelle bündeln wir unsere Berichte, Analysen, Interviews, Grafiken und Meinungstexte. Darüber hinaus bieten wir Ihnen im FR|Klima-Newsletter einen umfassenden, wöchentlichen Überblick. Exklusiv direkt in Ihr Postfach.

Die Berliner SPD-Abgeordnete Linda Vierecke twitterte: „Jetzt Radwegprojekte zu stoppen, macht keinen Sinn und steht so auch nicht im Koalitionsvertrag“. Der Fahrradaktivist und CDU-Politiker Heinrich Strößenreuther glaubt vor allem an ein Kommunikationsproblem. „Einen generellen oder dauerhaften Planungsstop kann ich den Aussagen der Senatsverwaltung nicht entnehmen – hier gab es viele Missverständnisse“, sagt er. Außerdem müsse man einer neuen Senatorin zugestehen, die Projekte der Vorgängerregierung zu prüfen und neu zu priorisieren.

Das Argument kann Karl Grünberg vom ADFC nicht nachvollziehen. Die betroffenen Radwege seien jahrelang geplant worden, auch unter Beteiligung von Bürgerinitiativen, Verkehrsausschüssen der Bezirke und Stadtplaner:innen. „Machbarkeitsuntersuchungen wurden erstellt, Planfeststellungsverfahren sind gemacht worden. Dann wurden Fördergelder vom Bund beantragt“, erklärt er. Jetzt müssten diese Radwege nur noch gebaut werden. Sonst könnten auch bereits bewilligte Fördergelder in Millionenhöhe wieder verfallen.

Ein Bericht des Senders RBB über senatsinterne Unterlagen erhärtete kürzlich den Verdacht, dass der neue Senat eine verkehrspolitische Rückwärtsrolle macht. Demnach drohen für das nächste und übernächste Jahr Kürzungen zwischen 40 und 60 Prozent der finanziellen Mittel für Bau und Sanierung von Radwegen.

Autos haben 15-mal so viel Platz wie Fahrräder

In einem Interview mit der Tageszeitung „Taz“ sagte Senatorin Schreiner, sie wolle die Außenbezirke in den Fokus rücken, da in der Innenstadt bereits eine sehr gute Abdeckung mit Radwegen existiere. Damit das Fahrrad eine Rolle bei der Klima- und Verkehrswende spielen könne, müssten vor allem Radwege auf Pendelstrecken von den Randbezirken in die Innenstadt ausgebaut werden, stimmt Verkehrswissenschaftler Oliver Schwedes zu. Allerdings stünden auch diese auf dem Spiel, sofern sie Parkplätze gefährdeten.

Dass die Innenstadt bereits eine attraktive Radinfrastruktur habe, dem müsse er deutlich widersprechen. Schwedes: „Rad- und Fußverkehr wurden völlig vernachlässigt. Das drückt sich in einer einseitigen Aufteilung des öffentlichen Straßenraums zugunsten des Pkw aus“.

In Berlin wird das Fahrrad immer beliebter. 2018 lag der Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehr bei 18 Prozent. Vom öffentlichen Straßenraum fallen der Radinfrastruktur allerdings nur vier Prozent zu.

Umgekehrt sieht es aber beim Autoverkehr aus. Etwa 26 Prozent aller Berliner:innen steigen für ihre täglichen Wege in den Pkw. Die Autoinfrastruktur beansprucht aber fast 60 Prozent der gesamten Verkehrsfläche. „Die verkehrspolitische Herausforderung besteht also in der Neuaufteilung des öffentlichen Straßenraums, der ja allen Bürger:innen gehört“, sagt Schwedes.

Ohne den Autos Flächen zu entziehen, lässt sich die Radinfrastruktur also kaum ausbauen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie die neue Verkehrssenatorin mit dieser einfachen Wahrheit umgehen wird.