Ukraine-Krise: Estland pocht auf Antwort von Scholz zu alten DDR-Waffen

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich am Donnerstag (10.02.2022) mit den Ministerpräsident:innen der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Estlands Regierungs-Chefin hofft auf eine vertraglich gebundene Erlaubnis, alte DDR-Waffen an die Ukraine im Russland-Konflikt zu liefern.

Deutsche Waffenlieferungen

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft die Präsident:innen der Balten-Staaten. Estland will der Ukraine alte DDR-Waffen liefern – wartet aber auf deutsche Zustimmung.

Nach seiner Reise in die USA* zu Präsident Joe Biden* trifft Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) in Berlin die Ministerpräsident:innen der drei baltischen Staaten.

Im Konflikt zwischen Russland* mit Staatschef Wladimir Putin* und der Ukraine stellt sich weiter die Frage nach deutschen Waffenlieferungen.

Estland will die Erlaubnis einholen, alte DDR-Waffen im Ukraine-Konflikt an Kiew zu liefern.

Berlin – Nachdem er erstmals als Bundeskanzler in die USA und nach Russland gereist ist, trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag (10.02.2022) mit den Ministerpräsident:innen der drei baltischen Staaten. Am Abend empfängt er Litauens Präsident Gitanas Nauseda, die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas und Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins in Berlin.

Bestimmendes Thema bei dem Treffen in Berlin wird der Ukraine-Russland-Konflikt sein. Vor allem Estland drängt auf eine Antwort über eine Waffen-Altlast aus DDR-Zeiten.

DDR-Waffen: Estland will Antwort von Kanzler Scholz für Lieferung an Ukraine

Denn Estland hatte bei der Bundesregierung beantragt, neun Haubitzen an die Ukraine liefern zu dürfen. Die stammen aus alten DDR-Beständen und das EU- und Nato-Mitglied Estland ist vertraglich daran gebunden, dass Deutschland einem solchen Vorhaben zuvor zustimmen müsste. In Deutschland prüft man den Antrag bereits seit mehreren Wochen. Russlands Botschafter in Deutschland bezeichnete die Lieferung von Waffen an die Ukraine jetzt als „für deutsch-russische Beziehungen sehr schlechtes Signal.“

„Wir haben noch keine offizielle Antwort aus Deutschland bezüglich der Haubitzen“, sagte Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas im Vorfeld des Treffens mit Bundeskanzler Olaf Scholz der Deutschen Presse-Agentur. Heikel ist der Antrag deshalb, weil die Bundesregierung selbst eine Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine ablehnt. Auch deshalb sorgte USA-Präsident Joe Biden kürzlich mit Äußerungen zum Ukraine Konflikt für Irritationen.

Balten-Staaten fühlen sich bedroht – Estland will Ukraine Waffen liefern

Estland, Lettland und Litauen grenzen allerdings genau wie Polen direkt an Russland – und empfinden sich somit als besonders bedroht. Daher befürworten sie einen harten Kurs gegen Moskau, der auch bei der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland deutlich wird, die sie strikt ablehnen.

„Es ist jedem Land selbst überlassen, welche Art von Hilfe es der Ukraine anbieten möchte. Wir halten es für sehr wichtig, der Ukraine in jeder erdenklichen Weise zu helfen“, sagte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas über die Ukraine-Krise. „Estland ist bereit, Waffen und Munition bereitzustellen, um der Ukraine in Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten zu helfen, sich gegen eine russische Aggression zu verteidigen.“

Estland lobt Deutschland für gemeinsame Arbeit in Ukraine-Krise

Gleichzeitig betont Estlands Regierungs-Chefin die gute Zusammenarbeit mit Deutschland – zuletzt hatten Estland und Deutschland der Ukraine ein in gemeinsamer Initiative gefertigtes Feldlazarett übergeben. Kallas lobte die Bundesrepublik als „engen und wichtigen Partner und Verbündeten Estlands“.

„Wir sind dankbar für Deutschlands Beitrag zur estnischen und allgemein zur europäischen Sicherheit“, ergänzte sie und bezog sich auf die deutsche Mithilfe bei der Nato-Luftraumüberwachung über dem Baltikum und die Führungsrolle der Bundeswehr beim Nato-Bataillon in Litauen.

Ukraine-Krise: Scholz-Termin mit Balten-Staaten nicht einziges wichtiges Treffen

Am Donnerstag (10.02.2022) gibt es allerdings noch weitere bedeutsame Treffen in Bezug zur Ukraine-Russland-Krise: So sollen sich die außenpolitischen Berater der Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj mit ihren Kollegen aus Deutschland und Frankreich* treffen, die in dem Konflikt vermitteln. Es wird erst das zweiten Mal seit Beginn des Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze sein, dass Russland und die Ukraine direkt politisch aufeinandertreffen.

Darüber hinaus treffen sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Großbritanniens* Premierminister Boris Johnson* in Brüssel, um über den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Johnson soll zudem nach Polen reisen und mit Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprechen, nachdem er in der vergangenen Woche in Kiew war. Erst Mitte Januar lieferte Großbritannien Panzerabwehrraketen an die Ukraine*.

Während Friedens-Bemühungen: Russland und Ukraine starten neue Militär-Manöver

Zeitgleich zu den Friedensbemühungen und beginnen Russland und Belarus am Donnerstag (10.02.2022) zusammen ein Militär-Manöver im Süden von Belarus an der Grenze zur Ukraine: Russland errichtet offenbar eine Seeblockade im Schwarzen Meer. Die Nato wirft Russland vor, knapp 30.000 Soldaten nach Belarus zu verlegen und damit die Ukraine zu bedrohen.

Währenddessen hatte auch die Ukraine Manöver angekündigt: Landesweit soll es Militär-Übungen vor allem mit neuen westlichen Waffen geben.