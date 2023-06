Armee auf „Liste der Schande“ gesetzt: Uno wirft Russland die Tötung von 136 Kindern vor

Von: Gregor-José Moser

Teilen

Im Ukraine-Krieg gehören Leid und Tod zum Alltag. Das gilt auch für Kinder, sagen die UN und machen vor allem Russland schwere Vorwürfe - aber auch der Ukraine.

New York – Schwere Verbrechen gegen Kinder im Ukraine-Krieg: Das werfen die Vereinten Nationen Russland in einem internen Bericht vor. Demnach ist Russland für die Tötung von mindestens 136 Kindern im vergangenen Jahr verantwortlich. Infolgedessen setzten die UN die russische Armee auf eine Liste von Organisationen, die schwere Vergehen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten begehen. Das Papier wird auch „Liste der Schande“ genannt.

Auch der Ukraine wird die Tötung von Kindern zur Last gelegt. Dem UN-Bericht zufolge wurden in der Ukraine 2022 erwiesenermaßen 477 Kinder getötet. Neben den 136, die auf Russland zurückgehen sollen, machen die UN ukrainische Truppen für die Tötung von 80 Kindern verantwortlich. Für die restlichen Opfer könne keine der beiden Kriegsparteien mit Sicherheit die Schuld gegeben werden, heißt es in dem Bericht.

Kinderschuhe erinnern an Kinder, die im Ukraine-Krieg getötet wurden. © ZUMA Wire/imago

Luftangriffe auf ukrainische Schulen und Krankenhäuser - UN entsetzt

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs fliegt die russische Armee regelmäßig Luftangriffe auf ukrainische Städte und Dörfer. Dabei sind dem UN-Bericht zufolge die meisten Kinder getötet worden. Die genaue Zahl der Opfer liegt vermutlich deutlich höher, schätzen die UN. Generalsekretär António Guterres zeigte sich entsetzt. Besonders schockierten ihn die vielen Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser und geschütztes Personal, sagte er.

Ebenso die hohe Zahl getöteter und verstümmelter Kinder, die den russischen Streitkräften und angeschlossenen bewaffneten Gruppen zugeschrieben würden. Auch über das Vorgehen der ukrainischen Truppen sei er „besorgt“. Die Ukraine setzten die UN zwar nicht auf ihre „Liste der Schande“. Guterres mahnte aber in Richtung Kiew, er werde die Situation für seinen nächsten Bericht beobachten. Der aktuelle Bericht wurde am Donnerstag dem UN-Sicherheitsrat übergeben und soll in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Zerstörung und Vernichtung: Bilder aus Kiew, Butscha und Borodjanka Fotostrecke ansehen

UN-Bericht: Kinder als menschliche Schutzschilde eingesetzt

Die Vereinten Nationen dokumentierten 2022 insgesamt 751 Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser. 480 von ihnen seien von der russischen Armee und ihren Verbündeten ausgeführt worden. Den ukrainischen Streitkräften werden 212 Angriffe zugeschrieben. Die übrigen Fälle konnten keiner Seite mit Sicherheit zugeordnet werden. Der UN-Bericht zeigt aber auch, dass Kinder im Ukraine-Krieg nicht nur bei Luftangriffen getötet werden.

So wurden für das vergangene Jahr Fälle von 92 Kindern registriert, von denen die meisten als menschliche Schutzschilde in der Ukraine benutzt wurden. Bis auf einen Fall gingen alle Fälle demnach auf das Konto der russischen Seite. Zudem wurden laut Bericht 909 Kinder verstümmelt, 518 von russischen Truppen und 175 von ukrainischen. (mit dpa und afp)