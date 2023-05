Prigoschin spricht mit Blick auf Belgorod von Moskaus Versagen

Von: Christian Stör

Wagner-Chef Prigoschin nutzt die Angriffe in der Region Belgorod, um erneut die Kriegsführung in Moskau anzuprangern.

Moskau - Jewgeni Prigoschin war wieder mal in seinem Element. Die Kämpfe in der Region Belgorod waren ein gefundenes Fressen für den Chef der russischen Wagner-Gruppe, der auch als „Putins Koch“ bekannt ist. „Es gibt keine Führung, kein Verlangen und keine Persönlichkeiten, die bereit sind, unser Land zu schützen“, ätzte Prigoschin in Richtung des russischen Machtapparates im Kreml. Er habe schon mehrfach auf die Gefahrensituation in den Regionen hingewiesen und gefordert, mehr für die Grenzsicherung zu tun.

Dann nahm sich Prigoschin auch noch seinen Lieblingsgegner zur Brust: Das Verteidigungsministerium könne nicht angreifen, es sei eben ein Verteidigungsministerium, höhnte er in Richtung des zuständigen Ministers Sergei Schoigu. Der Kreml habe versäumt, die Region Belgorod vor Einfällen russischer Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte zu schützen.

Ein zerstörtes Haus in der Region Belgorod.

Prigoschin bringen die Kämpfe in der Region Belgorod auf die Palme

Prigoschin bezog sich damit auf die Stoßtruppen, die in der Grenzregion Belgorod in mehrere Dörfer eindrangen und sich mitten im Ukraine-Krieg Gefechte mit der russischen Armee lieferten. Zu den Angriffen hatten sich zwei russische, gegen Kreml-Chef Wladimir Putin kämpfende Gruppen bekannt - die Miliz „Freiheit für Russland“ und das „Russische Freiwilligenkorps“.

In einer früheren Audiobotschaft hatte Prigoschin bereits darauf hingewiesen, dass Putins sogenannte „spezielle Militäroperation“ in eine „Kriegsphase“ übergegangen sei. „Dies ist nicht das erste Mal, dass in den Regionen Belgorod, Kursk und Brjansk Explosionen zu hören sind und Menschen sterben.“ Kritik äußerte er auch am Militär, das nicht daran interessiert sei, die Grenzen zu stärken. Dabei seien die Verantwortlichen dazu verpflichtet: „Es liegt in ihrer direkten Verantwortung … sie sind verpflichtet, ihr Land zu verteidigen“, so Prigoschin. „Und was sie uns jetzt erzählen, wie sie eingegriffen hätten, ist nichts weiter als ein weiterer PR-Gag von unfähigen PR-Leuten.“

Prigoschin nutzt Kämpfe in Belgorod, um russische Regierung zu beschuldigen

Während Moskau erklärte, die „nationalistischen“ Gruppierungen seien durch einen „Anti-Terror-Einsatz“ „aufgehalten und zerstört“ worden, wies der russische Putin-Kritiker und politische Vertreter der Rebellen, Ilja Ponomarew, in einem Interview mit dem Fernsehsender Welt-TV am Dienstagnachmittag ein Ende der Kämpfe in Belgorod zurück. „Das stimmt ganz und gar nicht“, sagte er. „In den letzten drei Stunden hat das Freiwilligenkorps Russlands noch mehr Dörfer eingenommen, in der Belgorod-Region.“ Im Gegenteil sei die „militärische Operation in vollem Gang“. Gegenüber dem US-Magazin Newsweek erkläre Ponomarew, Ziel sei, „Russland vom Putinismus zu befreien“.

Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) kam unterdessen zu dem Ergebnis, dass Prigoschin „den Vorfall ausnutzte“, um „die russische Regierung und ihre bürokratische Trägheit zu beschuldigen, zu dem Angriff beigetragen zu haben“. (cs)