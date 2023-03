Papst Franziskus in Klinik eingeliefert: Mehr als nur eine „geplante Untersuchung“

Von: Ulrike Hagen

Sorge um Franziskus: Der Papst wird ins Krankenhaus gebracht und muss einige Tage behandelt werden. Ob er Ostern im Vatikan zelebrieren kann, ist unklar.

Update vom 30. März, 13.45 Uhr: Papst Franziskus geht es nach der ersten Nacht im Krankenhaus Gemelli von Rom besser. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, am Donnerstag mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe sich „gut erholt“, sagte Bruni. Sein Zustand verbessere sich allmählich, der Papst setzte die geplante Behandlung fort. Franziskus habe am Morgen einige Zeitungen gelesen und gearbeitet. In dem Privatappartement innerhalb der Klinik habe er in einer kleinen Kapelle gebetet und die Eucharistie empfangen. Bruni machte keine Angaben dazu, wie lange Franziskus in dem Krankenhaus bleiben müsse.

Papst Franziskus wird nach der Generalaudienz am Mittwoch von einem Sicherheitsmann gestützt. Wenig später wurde der Pontifex ins Krankenhaus eingeliefert. © VINCENZO PINTO/AFP

Sorge um Papst: Franziskus verbringt nach Atemwegsinfekt offenbar eine „ruhige Nacht“

Update vom 30. März, 11.30 Uhr: Kurz vor Ostern wächst die Sorge um Papst Franziskus. Nachdem der 86-Jährige wegen einer Atemwegsinfektion überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist, beten Gläubige überall auf der Welt für das Oberhaupt der katholischen Kirche. Vor dem Krankenhaus fanden sich am frühen Donnerstagmorgen bereits Dutzende Journalisten und Kamerateams ein. Am späten Vormittag werden neue Details und Erkenntnisse vonseiten des Vatikans zum Gesundheitszustand des 86-Jährigen erwartet.

Update vom 30. März, 9.45 Uhr: Nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Rom hat Papst Franziskus laut der Nachrichtenagentur Ansa eine ruhige Nacht gehabt. Die Agentur zitierte Quellen aus der Poliklinik Gemelli am Donnerstagmorgen, wonach das medizinische Personal „sehr optimistisch“ sei, dass der Papst schon in wenigen Tagen zu Palmsonntag wieder im Vatikan sein könne. „Einige Tage“ müsse der Papst wegen einer Atemwegsinfektion stationär behandelt werden, kündigte ein Sprecher an. Weitere medizinische Details wurden vorerst nicht genannt.

Sorge um Papst Franziskus: Atemwegsinfekt kurz vor Osterfeiern

Update vom 30. März, 6.38 Uhr: Papst Franziskus hat die Nacht wegen einer „Atemwegsinfektion“ in einem Krankenhaus in Rom verbringen müssen. Wie lange er dort sein wird, steht bislang nicht fest. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni sprach von „einige[n] Tagen“. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge plagten den Argentinier auch Probleme am Herzen, die er unter anderem nach der Generalaudienz am Mittwoch gespürt habe. Sein persönlicher medizinischer Betreuer Massimiliano Strappetti habe dann entschieden, in das Krankenhaus zu fahren. Neben der Diagnose der Atemwegsinfektion ergaben Tests dann aber keine besorgniserregenden Befunde, wie es in Medien hieß.

Alle Termine des Oberhaupts der katholischen Kirche für Donnerstag wurden abgesagt, wie der Vatikan mitteilte. Ob Franziskus den anstehenden Palmsonntag und dann die Karwoche sowie den Ostersonntag – die wichtigsten Tage im katholischen Kirchenjahr – im Vatikan zelebrieren kann, ist unklar.

Gläubige überall auf der Welt beteten für das Oberhaupt der katholischen Kirche. „Papst Franziskus ist berührt von den vielen Nachrichten, die er bekommen hat und ist dankbar für die Nähe und das Gebet“, sagte Bruni. US-Präsident Joe Biden, der selbst Katholik ist, rief am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Empfang im Weißen Haus dazu auf, für Franziskus zu beten. Kardinal Timothy Dolan, der Erzbischof von New York, bat die Gläubigen in einem Beitrag bei Twitter um Gebete für eine „schnelle Genesung“ des Heiligen Vaters.

Papst Franziskus in Klinik eingeliefert: Mehr als nur „geplante Untersuchung“

Update vom 29. März, 23:23 Uhr: Nach seiner Einlieferung in eine Klinik ist der Gesundheitszustand von Papst Franziskus offenbar schlechter als zunächst vom Vatikan bekanntgegeben. Das Oberhaupt der katholischen Kirche leidet nach Angaben des Heiligen Stuhls an einer „Atemwegsinfektion“ und wird deshalb „einige Tage“ im Krankenhaus verbringen. Bei Untersuchungen im Gemelli-Krankenhaus in Rom sei die Ansteckung des 86-Jährigen festgestellt worden, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Mittwochabend mit. Der Papst wurde demnach jedoch negativ auf das Coronavirus getestet.

Sämtliche für Donnerstag geplanten Termine Franziskus‘ wurden gestrichen. Ob der Papst die am kommenden Wochenende stattfindende Palmsonntagsmesse und die für die Karwoche und die Ostertage geplanten Feierlichkeiten zelebrieren kann, blieb zunächst unklar.

Der Papst sei am Mittwoch in das Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er über Atemprobleme geklagt habe, teilte Vatikan-Sprecher Bruni mit. Die inzwischen festgestellte Infektion erfordere „einige Tage angemessener medizinischer Behandlung im Krankenhaus“. Zuvor am Mittwoch hatte der Vatikan noch erklärt, der Pontifex sei zu „im Vorfeld geplanten“ Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Papst Franziskus wohl mit Herz- und Atemproblemen in Klinik – Medienberichte widersprechen Vatikan

Rom – Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, kämpft schon seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen. Jetzt befindet sich Papst Franziskus wieder in einer Klinik, wie am Abend die dpa meldete. Laut dem Vatikan handelt es sich um geplante Untersuchungen, zu denen vorerst keine weiteren Details genannt wurden.

Papst Franziskus in Klinik eingeliefert: Vatikan gibt Gesundheitsprobleme bekannt

Demnach hatte der Vatikan am Mittwochnachmittag angekündigt, dass der Papst für eine „geplante Untersuchung“ ins Krankenhaus gebracht werde. Inzwischen sickern jedoch immer mehr Details aus dem Krankenhaus durch, die darauf hindeuten, dass Herz- und Atemprobleme die Ursache für den erneuten Krankenhausaufenthalt des Pontifex sein könnten.

Nach Generalaudienz: Papst wird mit Krankenwagen in die Klinik gebracht

Gemäß einer Mitteilung des Vatikans leidet Papst Franziskus an einer Atemwegsinfektion und wird für einige Tage in der Klinik bleiben. Der 86-Jährige hatte in den vergangenen Tagen über Atemprobleme geklagt und nach Tests wurde eine Infektion diagnostiziert. Allerdings handele es sich nicht um eine Corona-Infektion.

Zuvor hatte Franziskus noch seine wöchentliche Generalaudienz auf dem Petersplatz abgehalten, musste jedoch ein anschließend geplantes TV-Interview kurzfristig absagen und wurde stattdessen mit einem Krankenwagen in die Klinik in Rom gebracht.

Sorge um Papst Franziskus: Ungewöhnlicher Zeitpunkt für „geplante“ Untersuchungen

Es gibt inzwischen widersprüchliche Berichte darüber, ob die Untersuchungen von Papst Franziskus im Krankenhaus tatsächlich geplant waren oder nicht, obwohl der Vatikan offiziell ersteres erklärt hatte. Es wird allgemein jedoch als ungewöhnlich angesehen, dass der Papst so kurz vor den Feierlichkeiten von Palmsonntag und der Karwoche vor Ostern Termine zum Durchführen umfangreicher Untersuchungen angesetzt haben soll.

Medienberichten zufolge haben die Ärzte nach den Untersuchungen im Krankenhaus am Abend jedoch Entwarnung gegeben. Es wird erwartet, dass der Papst, dennoch mindestens eine Nacht im Krankenhaus verbringen wird. Zuletzt hatte Papst Franziskus der NGO „Debt for Climate“ seine Unterstützung zugesichert. Die Kampagne fordert die reicheren Länder, die Weltbank und der IWF auf, sollten die Staatsschulden von Entwicklungsländern zu streichen, um ihnen Investitionen in den Klimaschutz zu ermöglichen.