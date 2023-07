Untersuchungen gegen Trump: Schwiegersohn von Sonderermittler-Team befragt

Von: Gregor-José Moser

Der Schwiegersohn von Ex-US-Präsident Trump, Jared Kushner, hat vor einer Jury ausgesagt. Das Thema: Trumps Verhalten nach der Präsidentschaftswahl 2020.

New York – Der amtierende US-Präsident Joe Biden ist seit rund zweieinhalb Jahren im Amt. Im Januar 2021 legte der Demokrat seinen Eid auf die amerikanische Verfassung ab, nachdem er im November 2020 die Präsidentschaftswahl für sich entschieden hatte. Biden war als Herausforderer des damaligen Amtsinhabers Donald Trump ins Rennen gegangen. Der erkennt bis zum heutigen Tag seine Niederlage nicht an. Zumindest nicht öffentlich. Und privat?

Das war Thema einer Befragung von Jared Kushner, dem Schwiegersohn und früheren Berater des Republikaners Trump. Wie die New York Times und der Sender CNN berichten, hat Kushner vor einer Geschworenenjury ausgesagt – und zwar bereits im Juni. Bei dieser sowie Befragungen anderer Zeugen in den vergangenen Wochen sei es darum gegangen, ob Trump in den Tagen nach der Wahl im Privaten eingeräumt habe, dass er verloren hat.

Ivanka Trump, Tochter von Donald Trump, und ihr Ehemann Jared Kushner. © Katerina Sulova/Imago

Kushner: Trump scheint an Wahlbetrug zu glauben

Kushner soll ausgesagt haben, er habe den Eindruck gehabt, dass Trump tatsächlich glaubte, dass ihm der Wahlsieg „gestohlen“ worden sei – sein Nachfolger Biden also nicht rechtmäßig gewonnen habe. Hinweise darauf gab und gibt es nicht. Dennoch: Am 6. Januar 2021, als im US-Kongress die Bestätigung des Wahlsiegs Bidens anstand, erstürmten Trump-Anhänger nach einer aufhetzenden Rede des Republikaners den Sitz des Parlaments, um den Machtwechsel zu verhindern.

Das US-Justizministerium hatte im vergangenen November den unabhängigen Sonderermittler Jack Smith eingesetzt, um Ermittlungen gegen Trump zu beaufsichtigen. Smith soll die Ereignisse nach der Wahl und dabei auch Trumps Rolle beim sogenannten Sturm auf das US-Kapitol aufarbeiten. Zudem leitete Smith auch die Ermittlungen zum Umgang Trumps mit geheimen Regierungsdokumenten. Das Ergebnis war eine Anklage gegen den Ex-Präsidenten.

Weitere ehemalige Trump-Beraterin befragt

Mit Spannung wird erwartet, wann die Ermittlungen Smiths zum Abschluss kommen, ob Anklage erhoben wird und wenn ja, wegen welcher Vergehen. Wie seine Ehefrau Ivanka Trump war auch Kushner ein enger Berater des früheren republikanischen Präsidenten. US-Medien hatten im Februar über die Vorladung von Kushner und Ivanka Trump berichtet. Der „New York Times“ zufolge wurde Trumps Tochter anders als ihr Ehemann allerdings noch nicht befragt.

Dafür aber Hope Hicks, die ebenfalls eine Vertraute und Beraterin Trumps war, berichtet CNN. Hicks war von 2017 bis 2018 als Kommunikationschefin im Weißen Haus tätig. Zuvor hatte das Model als Kampagnenmitarbeiterin für Trump gearbeitet, als dieser für die Präsidentschaftswahl 2016 kandidierte.