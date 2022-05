Verschleppungsvorwürfe gegen russische Truppen – USA nennen neue Details

Diplomatische Besuche in Kiew: Luftalarm während Außenminister-Besuch

Von: Daniel Dillmann, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg dauern an. Neben Annalena Baerbock besuchte am Dienstag auch der niederländische Außenminister die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Öl-Embargo gegen Russland : Frankreichs Präsident Macron hat im Ukraine-Konflikt mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban über Energiesicherheit gesprochen.

: Frankreichs Präsident Macron hat im Ukraine-Konflikt mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban über Energiesicherheit gesprochen. Außenministerin in der Ukraine : Annalena Baerbock kündigt Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kiew an.

: Annalena Baerbock kündigt Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kiew an. Hilfe ins Kriegsgebiet : Deutscher Rüstungskonzern liefert 100 Marder.

Deutscher Rüstungskonzern liefert 100 Marder. Unterstützung für Kiew: Alle Entwicklungen der diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg und Hilfe für die Ukraine lesen Sie in unserem Newsticker.

+++ 22.06 Uhr: Wegen eines Luftalarms vor einem geplanten Treffen mit Bürgermeister Vitali Klitschko während seines Besuchs in Kiew, musste sich der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra für einige Zeit in einem Bombenkeller in Sicherheit bringen. Das meldete am Dienstagabend (10. Mai) die Deutsche Presse-Agentur. Allerdings seien keine Explosionen zu hören gewesen, es gebe auch keine Informationen über Flüge. Die Lage sei stabil, hieß es aus Kiew.

Hoekstra war am Dienstagvormittag mit dem Zug gemeinsam mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew gereist, wo sie gemeinsam einige Termine wahrgenommen hatten. Baerbock selbst war dem Vernehmen nach nicht betroffen von der Schutzmaßnahme. Die Ministerin hatte zuvor erklärt, dass auch nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Region Kiew der Krieg in der Ukraine nicht vorbei sei. „Es kann an jedem Ort dieses Landes eine Rakete einschlagen“, sagte sie.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr niederländischer Amtskollege Wopke Hoekstra trafen am Dienstag in Kiew Bürgermeister Vitali Klitschko. © Sergei Supinsky/AFP

Gesetz soll Bau von LNG-Terminals beschleunigen – „Von russischem Gas unabhängig machen“

+++ 18.43 Uhr: Die Pläne der Bundesregierung zum Bau von Terminals zur Einfuhr von Flüssiggas (LNG) schreiten voran. Das Kabinett verabschiedete am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf. Dieser soll von den Regierungsparteien nun im Bundestag eingebracht werden, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Das Gesetz soll den Bau von schwimmenden und festen LNG-Terminals sowie den Bau der zum Anschluss an das Gasnetz nötigen Leitungen beschleunigen. Die Anlagen sollen spätestens ab 2043 nur noch mit klimaneutralem Wasserstoff betrieben werden.

Mithilfe des Gesetzes sollen die Behörden vorübergehend bestimmte Schritte im Verfahren, etwa bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, auslassen können. So könne das erste schwimmende LNG-Terminal noch vor Jahresende in Wilhelmshaven in Betrieb gehen. Flüssiges Erdgas ist eine Alternative zu den Gaslieferungen aus Russland. Bisher fehlt dafür jedoch die nötige Infrastruktur. Dem entsprechenden Gesetz der Bundesregierung müssen der Bundestag sowie der Bundesrat noch zustimmen.

Ukraine-Krieg: Macron über mögliches Ölembargo gegen Russland

+++ 17.19 Uhr: Nach dem Besuch der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Budapest hat auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban über ein mögliches Ölembargo gegen Russland gesprochen. Das Gespräch diene dazu, „so schnell wie möglich zu einer Einigung auf das sechste Sanktionspaket zu kommen“, hieß es am Dienstag aus dem Elysée-Palast. Orbans Sprecher bestätigte, dass beide Staatschefs über „Fragen der Energiesicherheit“ gesprochen haben.

+++ 16.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Reisen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in die Ukraine begrüßt. Er betonte am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz mit dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo auch nochmals, dass er froh über das vorangegangene Gespräch zwischen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei. „Nun, glaube ich, ist das eine gute Grundlage auch für die ja unverändert wichtigen Zusammenarbeitsbeziehungen, die wir haben.“

Auf die Frage, ob er selbst in naher Zukunft nach Kiew reisen werde, antwortete Scholz nicht. Baerbock besuchte am Dienstag als erstes Mitglied der Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Hauptstadt Kiew. Am Sonntag war bereits Bundestagspräsidentin Bas dort.

Ukraine News: Selenskyj warnt vor Zusammenarbeit mit Russland

+++ 15.25 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Slowakei und andere EU-Länder vor einer weiteren Zusammenarbeit mit Russland gewarnt. Dadurch drohe ihnen ein ähnliches Schicksal, wie es die Ukraine derzeit erleide, sagte er am Dienstag in einer Videobotschaft an das Plenum des slowakischen Parlaments in Bratislava. Er habe Verständnis dafür, dass die Slowakei schwer auf russische Gasimporte verzichten könne. Ähnlich hätten aber früher auch ukrainische Politiker argumentiert und für billiges Gas in großer Menge die Stationierung der Schwarzmeerflotte erlaubt.

Erwartungsgemäß forderte Selenskyj die Slowakei zur Lieferung weiterer Rüstungsgüter wie Kampfflugzeuge und Hubschrauber sowie zu härteren Sanktionen gegen Russland auf. „Wenn wir die russische Armee nicht aufhalten, rückt sie weiter vor, auch auf das Gebiet der Slowakei“, sagte er. Seine Ansprache beendete er mit dem Kampfruf „Slawa Ukrajini“ (Ruhm der Ukraine). Die slowakischen Parlamentsabgeordneten, die keine Möglichkeit zu Fragen hatten, erhoben sich daraufhin zu langanhaltendem Applaus.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Annalena Baerbock kündigt Öffnung der deutschen Botschaft an

+++ 14.50 Uhr: Annalena Baerbock hat in einer Pressekonferenz am Dienstagmittag angekündigt, dass die deutsche Botschaft in Kiew noch am heutigen Tag wiedereröffnet werde. Vor Ort werde in Minimalbesetzung und eingeschränktem Betrieb gearbeitet, so die Außenministerin in der Ukraine.

Litauen bezichtigt Russland des Völkermords im Ukraine-Krieg

+++ 14.15 Uhr: Das litauische Parlament hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als Völkermord am ukrainischen Volk anerkannt. Die Abgeordneten verabschiedeten am Dienstag in Vilnius eine entsprechende Entschließung einstimmig. Die Volksvertretung des baltischen EU- und Nato-Landes in Vilnius verwies auf „massenhafte Kriegsverbrechen“ der russischen Armee wie etwa Mord, Folter und Vergewaltigung der ukrainischen Zivilbevölkerung.

Moskaus Absicht sei es, die ukrainische Nation ganz oder teilweise zu zerstören, hieß es weiter. Alle Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen und ein Internationaler Sondergerichtshofs zur Untersuchung des Verbrechens der russischen Aggression eingerichtet werden. „Die Russische Föderation, deren Streitkräfte bewusst und systematisch zivile Ziele angreifen, um sie zu bombardieren, ist ein Staat, der Terrorismus unterstützt und verübt“, hieß es in der Erklärung weiter.

Ukraine-Krieg: Niederländischer Außenminister Hoekstra ebenfalls in Kiew

+++ 13.00 Uhr: Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Er war gemeinsam mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock am Dienstagmorgen nach Kiew gereist, wie das Ministerium über Twitter mitteilte. Hoekstra sollte auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi sowie Abgeordneten zusammen treffen.

Hoekstra hatte am Morgen zunächst eine Vorstadt von Kiew besucht und äußerte sich erschüttert über das Ausmaß der Verwüstung. „Dies kann nicht ungestraft bleiben“, sagte er. Der Minister versicherte der Ukraine die Unterstützung seines Landes bei der Ermittlung und strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen.

Ukraine-Krieg: Einigung zu EU-Ölembargo rückt näher

+++ 12.30 Uhr: Im Ringen um ein EU-Ölembargo gegen Russland rückt eine Einigung der Mitgliedstaaten näher. Eine Einigung sei „in dieser Woche“ möglich und sei „eine Frage von Tagen“, sagte Frankreichs Europaminister Clément Beaune am Dienstag dem Sender LCI. Beaune kündigte zudem für Dienstag Telefonate des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban an.



Von der Leyen war am Montag (10. Mai) für Gespräche mit Orban über ein EU-Ölembargo gegen Russland in die ungarische Hauptstadt Budapest gereist und hatte anschließend von „Fortschritten“ gesprochen. Ungarn ist stark von russischem Öl abhängig und blockiert bisher einen Beschluss der EU-Staaten über einen Ölstopp aus Russland wegen des Ukraine-Einmarsches, für den Einstimmigkeit notwendig wäre.

+++ 11.20 Uhr: Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich während des Ukraine-Konflikts mit Russland solidarisiert. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA übermittelte Kim Jong-un seine Grüße an Wladimir Putin und beglückwünschte ihn zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland, dem 9. Mai. Gleichzeitig bekräftigte er seine Solidarität mit Russland, „um die politische und militärische Bedrohung und Erpressung durch feindliche Kräfte zu beseitigen und die Würde, den Frieden und die Sicherheit des Landes zu schützen, indem es die unsterbliche Tradition des Sieges“ weiterführe. Er sei davon überzeugt, dass sich die „strategischen und traditionellen Freundschaftsbeziehungen“ zwischen Nordkorea und Russland „weiterentwickeln werden.“

Verschleppungsvorwürfe gegen russische Truppen – USA nennen neue Details

+++ 10.41 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist in der Ukraine gelandet. Baerbock besuchte die Stadt Butscha, die zum Synonym für mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Armee geworden ist, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Dort sprach Annalena Baerbock zu den Bewohnern der Stadt.

+++ 10.15 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium hat laut eigenen Angaben Hinweise darauf, dass Ukrainer von russischen Truppen gewaltsam nach Russland gebracht werden. „Ich kann nicht sagen, wie viele Lager es gibt oder wie sie aussehen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag (9. Mai). „Aber wir haben Hinweise darauf, dass Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland gebracht werden“, sagte Kirby. Er nannte das Verhalten „skrupellos“. Laut der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Ljudmila Denissowa, wurden seit Kriegsbeginn „mehr als 1,19 Millionen unserer Bürger, darunter mehr als 200.000 Kinder, in die Russische Föderation deportiert“.

Unterstützung: Rheinmetall will 100 Marder-Panzer in drei Wochen in die Ukraine liefern

+++ 09.15 Uhr: Schweden und Finnland wollen noch in dieser Woche über ihren Beitritt in die Nato entscheiden. Eine Bündnismitgliedschaft hätte laut des schwedischen Verteidigungsministers Peter Hultqvist den Vorteil, die Verteidigungsbereitschaft der nördlichen Staaten weiter zu stärken. Das berichtet die Tagesschau. So könnten Schweden und Finnland bei einem Eintritt voneinander profitieren.

Bis zum Unterzeichnen der Beitrittsprotokolle würde nicht viel Zeit verstreichen. Die Tagesschau zitiert einen Nato-Mitarbeiter, der klarstellt, dass zwischen dem eigentlichen Antrag und dem Unterzeichnen der Protokolle nur zwei Wochen liegen würden.

Update vom Dienstag, 10. Mai, 06.30 Uhr: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall kann bald die ersten instandgesetzten Panzer vom Typ Marder liefern. „Wir könnten zum Beispiel mittelfristig insgesamt 100 Marder zur Verfügung stellen, die ersten wären in drei Wochen fertig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der Süddeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe). „Wir warten auf die endgültige Entscheidung der Regierung. Aber es gibt derzeit genügend Länder, die diese Fahrzeuge haben wollen, nicht nur die Ukraine.“

Der größte deutsche Rüstungskonzern verfügt über große Bestände von gebrauchten Panzern, etwa vom Typ Marder und Leopard 1, die nun angesichts des Kriegs in der Ukraine wieder aufbereitet werden. Die Marder stehen im Zentrum einer Diskussion rund um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Die Bundesregierung zog unter anderem einen Ringtausch in Betracht, wobei die Schützenpanzer an Slowenien geliefert werden, das im Gegenzug Panzer an die Ukraine abgeben soll.

Nato-Chef fordert Kriegsende – Scholz sieht Ukraine als Teil der „europäischen Familie“

+++ 19.56 Uhr: Im europäischen Umgang mit dem Krieg in der Ukraine wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron verstärkt auf die deutsch-französische Zusammenarbeit setzen. So sei die deutsch-französische Freundschaft in diesen Zeiten als Motor wichtiger denn je, betonte Scholz bei Macrons Antrittsbesuch in Berlin. Doch auch insgesamt schweiße der „entsetzliche Angriffskrieg“ Russlands die EU-Staaten weiter zusammen.

Nach dem Treffen mit Macron bezeichnete Scholz die Ukraine als Teil der „europäischen Familie“ und verwies auf die Aufnahmeanträge, die die Ukraine nach Kriegsbeginn bei der EU gestellt hat. Auch beim Beitrittsprozess der westlichen Balkanstaaten gelte es laut Scholz, Blockaden zu überwinden.

Bei einem Festakt zum Europatag am Montagmorgen im Straßburger Europaparlament hatte Macron wenige Stunden vor dem Treffen mit Scholz vor einer Erniedrigung Russlands bei möglichen Friedensverhandlungen gewarnt. „Wir müssen für den Frieden arbeiten“, betonte Macron und forderte es müsse das Ziel sein, „niemals der Versuchung des Demütigens oder der Rache nachzugeben“. Europa müsse alles tun, „damit die Ukraine erhalten bleibt und Russland sie nicht vereinnahmt“, sagte Macron.

+++ 13.45 Uhr: Ein Ende des Ukraine-Kriegs ist derzeit nicht abzusehen. Die Bemühungen um eine Lösung halten unterdessen weiter an. Nun hat der chinesische Präsident Xi Jinping in einer Video-Konferenz mit Kanzler Olaf Scholz darauf gedrungen, eine Verschärfung und Ausweitung des Konfliktes in der Ukraine zu verhindern. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, damit der Krieg nicht zu „einer unkalkulierbaren Situation“ werde, zitieren staatliche chinesische Medien Xi. Dem Bundespresseamt zufolge sprachen Scholz und Xi auch über die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf die globale Nahrungsmittelversorgung und die Energiesicherheit.

Ukraine-Krieg: Stoltenberg ruft Putin dazu auf, Verhandlungen aufzunehmen

+++ 09.30 Uhr: Die Nato hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum „Tag des Sieges“ über Hitler-Deutschland aufgefordert, die Kampfhandlungen in der Ukraine umgehend einzustellen. „Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen“, sagte Stoltenberg der Tageszeitung Welt. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen.“ Er erwarte, „dass Putin am 9. Mai dieses Jahres erneut Lügen über die Nato und den Westen insgesamt verbreiten wird“, so Stoltenberg. Während der Militärparade in Moskau zum 9. Mai wendet sich Putin auch mit einer Rede an seine Landsleute.

+++ Update vom Montag, 09. Mai, 07.30 Uhr: Kurz vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinem russischen Kollegen Wladimir Putin Geschichtsvergessenheit vorgeworfen. „Russland hat alles vergessen, was den Siegern des Zweiten Weltkriegs wichtig war“, sagte er am Sonntagabend in einer Videobotschaft. Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg sei das „Böse zurück, in einer anderen Uniform, aber mit demselben Ziel.“

Ukraine-Krieg: „Blutige Neuauflage des Nazismus“ - Selenskyj warnt den Westen

+++ 10.30 Uhr: In einer emotionalen Videoansprache aus dem schwer zerstörten Kiewer Vorort Borodjanka hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Parallelen zwischen dem deutschen Überfall im Zweiten Weltkrieg und der jetzigen russischen Invasion gezogen. „In der Ukraine haben sie eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert“, sagte Selenskyj über den russischen Angriff auf die Ukraine in einem Schwarzweiß-Video vor den Trümmern eines Wohnhauses. „Eine fanatische Imitation des Regimes, seiner Ideen, Handlungen, Worte und Symbole. Eine verrückte, detailgetreue Wiedergabe seiner Bestialitäten und Alibis, die diesem Bösen angeblich ein heiliges Ziel geben.“

Er warf der russischen Führung vor, mit ihrem Angriff am 24. Februar aus der Antikriegslosung „Niemals wieder“ das „Niemals“ herausgestrichen und durch die Losung „Wir können das wiederholen“ ersetzt zu haben. Seit Beginn der Invasion hätten die Russen viele Gräueltaten der Nazis wiederholt, wenn auch unter anderen Parolen, sagte er. Am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs erinnerte Selenskyj an den Beitrag des ukrainischen Volks zum Sieg der Anti-Hitler-Koalition.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Bundestagspräsidentin Bas in Kiew eingetroffen

+++ 09.10 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist am Sonntag in Kiew eingetroffen, wo sie an den Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren teilnehmen will. Die SPD-Politikerin ist nach dem Bundespräsidenten die zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik und damit die wichtigste deutsche Politikerin, die die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs besucht. Sie folgt einer Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk.

Update vom Sonntag, 08. Mai, 07.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am Sonntag per Videokonferenz (17.00 Uhr) mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G7. Es geht um aktuelle Themen und insbesondere um den Krieg in der Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird teilnehmen und über die Lage in seinem Land berichten. Es handelt sich um den dritten Austausch der Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen, seit Deutschland zum Jahreswechsel die G7-Präsidentschaft übernommen hat.

Ukraine-Krieg: Statt Scholz reist Baerbock nach Kiew – Selenskyj-Jacke für 110.000 Dollar versteigert

+++ 13.00 Uhr: Präsident Wolodymyr Selensyi hatte Bundeskanzler Olaf Scholz für den 9. Mai nach Kiew eingeladen. Scholz könne einen „sehr starken politischen Schritt“ unternehmen und am 9. Mai in die ukrainische Hauptstadt kommen, sagte der Präsident bei einer Veranstaltung der Londoner Denkfabrik Chatham House. In Reaktion auf die Einladung verwies ein Sprecher der Bundesregierung jetzt auf bereits bekannte Termine des Bundeskanzlers. Dazu zählt unter anderem der Antrittsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag (9. Mai).

Wochenlang gab es zwischen Kiew und Berlin Verstimmungen, weil ein Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht erwünscht war. Scholz hatte die Ausladung bis dato als Hindernis für eine eigene Reise bezeichnet. Am Donnerstag (5. Mai) räumten Steinmeier und Selenskyj die Irritationen in einem Telefonat aus. Scholz kündigte daraufhin an, dass Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew reisen werde.

+++ 09.50 Uhr: In London hat eine Spendengala zur Unterstützung der Ukraine stattgefunden. An der Aktion „Brave Ukraine“ beteiligte sich auch Premierminister Boris Johnson. Im Rahmen der Gala wurde eine Fleecejacke von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für 110.000 Dollar versteigert. Johnson nannte Selenskyj in seiner Ansprache „einen der unglaublichsten Führer der Neuzeit“.

Wolodymyr Selenskyj stellt Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland

Erstmeldung vom Samstag, 07. Mai: Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut über mögliche Friedensverhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg geäußert. Sollten diese wieder aufgenommen werden, müsste der russische Präsident Wladimir Putin zunächst einige Bedingungen erfüllen, so Selenskyj.

Laut Selenskyj müssten sich die russischen Truppen restlos auf ihre Positionen zurückziehen, die sie vor Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg vor mehr als zwei Monaten innehatten. Das sei das „Minimum“, unterstrich Selenskyj. Man sei nicht bereit, Gebiet an Russland abzutreten, sagte der ukrainische Präsident laut Angaben des US-Nachrichtenportals Newsweek am Freitag. Die Ukraine habe eine „strahlende Zukunft“ vor sich, daran würden auch die „Grausamkeiten der russischen Truppen“ nichts ändern. (dil/marv/nak mit dpa)