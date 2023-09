Bayern-Wahl: AKP-Lobby wirbt offen für FDP-Kandidat

Von: Erkan Pehlivan

Die AKP-Lobby wirbt bei Facebook offen für den Landtagskandidaten der FDP, Boulent Levent. Die UID wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Was steckt dahinter?

Nürnberg – Die Vorbereitungen auf die Bayern-Wahl am 8. Oktober laufen auf Hochtouren. Kandidaten versuchen, für sich und ihre Parteien zu werben. Doch auch Anhänger und Funktionäre von Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, scheinen im Wahlkampf mitzumischen. „Es wurde bekannt gegeben und ist offiziell, dass mein lieber Freund Bülent Ekrem für den Bayerischen Landtag kandidiert. Wir müssen unseren Bruder Bülent Ekrem unterstützen“, schreibt UID-Funktionär Ü.K. auf Facebook.

Bayern-Wahl: Funktionär von UID unterstützt die FDP

Die UID (Union Internationaler Demokraten) gilt als Lobbyorganisation der türkischen Regierungspartei AKP und ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Über 100 AKP-Abgeordnete ließ die Organisation im Vorfeld der Türkei-Wahl im Mai nach Deutschland und andere EU-Staaten einfliegen, damit sie hier für die Stimmen der Auslandstürken werben konnten. Die UID wird sowohl vom Bundesamt für Verfassungsschutz als auch von den Landesämtern für Verfassungsschutz beobachtet.

UID-Chef Köksal Kus soll zudem aus dem Umfeld der „Grauen Wölfe“ kommen. Die türkischen Nationalisten stehen ebenfalls unter der Beobachtung der Verfassungsschützer. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linksfraktion im Bundestag vom 23. Februar 2021 hervor.

UID steht auf der Seite von Erdogan – Fotos und Videos auf Facebook

Schaut man sich die Facebookseite des UID-Funktionärs an, so sind zahlreiche Fotos und Videos von Erdogan vorhanden. Über ein Video des Präsidenten schreibt Ü.K.: „Wir sind im Dienste unseres Volkes“. An anderer Stelle schreibt Ü.K.: „Wir haben Recep Tayyip Erdoğan, den Führer unseres Landes, mit all unserer Kraft im Ausland unterstützt“. Auch hat Ü.K. auf Facebook ein Video von Devlet Bahceli gepostet, dem Vorsitzenden der rechtsradikalen MHP. Darin hetzt Bahceli gegen die Opposition, Verräter und Terroristen.

Eine Anfrage von fr.de von IPPEN.MEDIA zu der zweifelhaften Unterstützung ließ die Partei unbeantwortet.

Unterstützung im Bayern-Wahlkampf: Linke reagiert mit Unverständnis

Solche Treffen zwischen FDP-Politikern und AKP-Lobbyisten stoßen bei der Linkspartei für Unverständnis. „Wenn Boulent Ekrem tatsächlich ein ´lieber Freund´des AKP-Unterstützers Ü.K. ist, finde ich es skandalös, wen die FDP da aufgestellt hat. Es darf nicht darum gehen, dass staatliche Interessen der Türkei bei der bayerischen Landtagswahl eine Rolle spielen. Ich erwarte von Bülent Ekrem eine Distanzierung von dem Wahlaufruf“, sagt Adelheid Rupp, Landessprecherin der Linken in Bayern und Spitzenkandidatin zur Landtagswahl.

Parallelen zum Fall Engin Eroglu (Freie Wähler) bei Hessen-Wahl

Der Fall des FDP-Politkers zeigt Parallelen zum Landesvorsitzenden der Freien Wähler in Hessen und Abgeordnetem im Europaparlament, Engin Eroglu, auf. Auch Eroglu pflegt offenbar beste Kontakte zur UID sowie dem AKP-nahen Unternehmerverband MÜSIAD und ihren Funktionären.