Bayern soll Schwerpunkt für Klimaprotest werden

Von: Maximilian Arnhold

Ernst Hörmann, Lena Mair, Anja Windl, Marion Fabian von der Organisation „Letzte Generation“ bei einer Pressekonferenz in Herrenchiemsee. © Maximilian Arnhold

Die Aktionsgruppe „Letzte Generation“ klagt über einen „Verfassungsbruch“ der Politik und will vor allem im Freistaat Aktionen durchführen – dabei ist dessen Justiz besonders repressiv.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind strikt auf Herrenchiemsee, der größten Insel im „bayrischen Meer“ genannten See im Alpenvorland. Zur Feier von 75 Jahren Verfassungskonvent, der Vorarbeit für das Grundgesetz, die hier umgeben vom Chiemsee geleistet wurde, sprechen am Donnerstag Bundespräsident Steinmeier (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) im altehrwürdigen Schloss Ludwigs des Zweiten. Kein guter Ort, sich festzukleben.

Das aber hat die umstrittene Klimaprotestgruppe der „Letzten Generation“ diesmal auch gar nicht vor. Ihre Pressekonferenz am Donnerstagvormittag ist ordentlich angemeldet. Die Vorwürfe, die sie dabei der Politik macht, sind dafür inhaltlich schwerwiegend: Während im „Neuen Schloss“ an den Entwurf der Grundrechte von 1948 erinnert wird, wirft die „Letzte Generation“ der Bundesregierung vor, die Verfassung zu brechen.

„Die Grundrechte werden von der Regierung begraben“, sagt Sprecherin Anja Windl. Die Regierung tue nicht, was notwendig sei, um die Menschen zu schützen. „In einer Welt jenseits von drei Grad Erhitzung, mit immer mehr Dürren und Flutkatastrophen kann das Recht auf Leben nicht gewährleistet werden.“ Man werde diese Untätigkeit nicht widerstandslos hinnehmen und gehe nach einer Aktionspause im Juli nun erneut bundesweit in den Widerstand.

Besonders Bayern muss sich auf neue Klimaproteste einstellen. Man werde den Fokus der Aktionen auf den Freistaat legen, da die Verfassung vor exakt 75 Jahren hier geschrieben wurde, sagte der 73-jährige Sprecher Ernst Hörmann. Losgehen soll es laut den Aktivist:innen am Montagnachmittag in Würzburg.

Sie betonen, man wolle den Protest bis in die „Hochburg der politischen Blockadehaltung“ tragen. Damit dürfte München gemeint sein, nähere Angaben machte die „Letzte Generation“ aber nicht. Die im September in der bayrischen Landeshauptstadt beginnende Internationale Automobilmesse (IAA) habe man auf dem Schirm, bestätigen die Aktivist:innen aber auf Nachfrage. Bisherige Protestformen des „Klimaklebens“ auf der Straße sollen fortgesetzt werden, um den politischen Druck aufrechtzuhalten.

Bei dem offiziellen Festakt auf der Herreninsel im Chiemsee erinnerte Bundespräsident Steinmeier gemeinsam mit Söder (CSU) an den Konvent als wichtigen Moment in der deutschen Demokratie. „Es ist die Grundlage dafür, dass in unserem Staat Freiheit, Demokratie und Recht das Zusammenleben bestimmen“, sagte er.

„FRIDAYS FOR FUTURE“ BEREITEN AKTIONEN VOR Die Klimabewegung „Fridays for Future“ (FFF) trifft sich aktuell in Lüneburg zu einem Sommerkongress. Trotz Enttäuschung über die Bundesregierung gibt sich die Gruppe dabei zuversichtlich. FFF-Bundessprecher Pit Terjung (18) sagte am Donnerstag, die Bewegung lasse sich nicht davon entmutigen, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz entkernt und ihre Klimaschutz-Ambitionen begraben habe. Er bezeichnete die Zusammenkunft außerdem als „großen Hoffnungsmoment“: In Lüneburg schöpften die Aktivist:innen neue Kraft für weitere Proteste. Der nächste globale Klimastreik, an dem sich FFF beteiligt, ist für den 15. September geplant. Rund 500 Teilnehmende zwischen 14 und 29 Jahren sind den Organisator:innen zufolge in Lüneburg zusammengekommen, um noch bis Samstag Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Für Freitag haben die Aktivist:innen eine „Laufdemo für die Verkehrswende, Stärkung der Schiene und für einen Neubau einer Zugstrecke Hamburg-Hannover entlang der A7“ angekündigt. epd

Lena Mair, 25 Jahre alt und im Chiemgau aufgewachsen, sieht diese Freiheit in Gefahr. „Wir haben uns vor dem Hintergrund des Faschismus auf unser Grundgesetz geeinigt, damit unsere menschlichen Werte nie wieder gebrochen werden. Doch nun rasen wir in eine Klimakatastrophe, die irreversibel unsere Werte zerstört“, sagte die Aktivistin. Gerade in Bayern würden Ideale wie Freiheit in Sonntagsreden gern hochgehalten – und dann ignoriert. Beim Klimaschutz ist das Land aus ihrer Sicht untätig: Bis 2030 wolle die Landesregierung beispielsweise 1000 Windräder errichten, bisher gebaut seien erst fünf.

Die „Letzte Generation“ erneuert am Chiemsee ihre Forderung nach einem Gesellschaftsrat, der repräsentativ nach der Bevölkerung ausgewählt sein soll, um die Politik zu Klimaplänen zu beraten. Minimalforderungen wie die nach einem Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen oder einer Neuauflage des 9-Euro-Tickets ließen sich „ohne große Kosten“ sofort umsetzen.

Den Vorwurf, mit ihren Aktionen selbst undemokratisch zu handeln, weist die „Letzte Generation“ zurück. „Der Gesellschaftsrat ist die demokratischste Forderung, die wir nur stellen können“, betont Marion Fabian, ebenfalls 73 Jahre alt. Die Politiker:innen hinter ihr im Schloss hätten keinen Plan, um die Grundrechte in Zukunft zu schützen. „Wie können wir da ins Jubilieren einstimmen?“

Fabian wünscht sich ein persönliches Gespräch ihrer Gruppe mit dem Bundespräsidenten. Das findet an diesem Tag aber nicht statt. Noch bevor Steinmeier seine Rede im Schloss beginnt, reisen die Aktivist:innen mit dem Schiff wieder ab. Mit der Ankündigung neuer Proteste gerade in Bayern gehen die „Klimakleber“ ein hohes Risiko ein. Der Justiz im Land gilt die „Letzte Generation“ als kriminelle Vereinigung. Im Verdachtsfall können Aktivist:innen bis zu 60 Tage in Präventivhaft genommen werden und müssen nach ihren Klebe-Aktionen hohe Geld- oder gar Haftstrafen fürchten.

In gewisser Weise stimmen die Aktivist:innen aber doch mit dem Tonfall innerhalb des Schlosses überein. „In der Demokratie muss man etwas tun, zu seiner eigenen Sicherheit“, sagt dort die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Bundespräsident Steinmeier spricht davon, dass die Verfassung „an dem Tag ihre Gültigkeit verliert, an dem sie uns gleichgültig wird“. Und Markus Söder betont, das Geschehen am Herrenchiemsee sei nicht nur ein historisches Ereignis, sondern weise eine lange Linie in die Zukunft. Darin dürfte er sich mit der „Letzten Generation“ einig sein.