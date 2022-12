Bayern schafft Maskenpflicht im ÖPNV ab - noch diese Woche

Von: Mike Schier

Im Öffentlichen Nahverkehr fallen die Masken. Nach Informationen des Münchner Merkur läuft die Maskenpflicht in Bayern zum Ende der Woche aus.

München – Das erste Bundesland in Deutschland schafft die Masken im Öffentlichen Nahverkehr ab. Am Dienstagmorgen beschloss das bayerische Kabinett, die aktuelle Regelung zum Freitag, 9. Dezember, auslaufen zu lassen. Ab 10. Dezember gilt nur noch die Empfehlung zum Tragen einer Maske in Bayern.

Maskenpflicht in Bayern läuft aus: Ab Freitag nur noch eine Empfehlung

Den Vorschlag hatte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) unterbreitet, auf Initiative von Ministerpräsident Markus Söder. Im Vorfeld hatten sich auch die Freien Wähler für eine Lockerung der Maßnahmen starkgemacht. Die Maskenpflicht sei nicht mehr angemessen aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage, hieß es aus Regierungskreisen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 204,2 angegeben. In Bayern liegt sie bei 107,9.

In Bayern sind die Zahlen seit langem am niedrigsten in ganz Deutschland. Man orientiere sich deshalb am Beispiel Österreichs. Künftig gelte verstärkt die Eigenverantwortung. Für Dienstagmittag ist eine Pressekonferenz geplant, berichtet merkur.de.

Keine Maskenpflicht im bayerischen ÖPNV – Sie gilt aber weiterhin im Fernverkehr

Die Regelung gilt neben Bus, Tram, U- und S-Bahn auch für den Regionalverkehr der Bahn – also beispielsweise auf den Strecken München-Garmisch, München-Salzburg oder München-Passau. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn gilt dagegen weiter die Bundesregelung, die bis März sogar eine Pflicht zur FFP2-Maske vorsieht.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will daran festhalten. Auf einheitliche Regeln in allen Bundesländern konnten sich die Gesundheitsminister der Länder am Montagabend nicht einigen. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hatte kurz vor der bayerischen Entscheidung dafür geworben, Corona-Infizierte weiter zu isolieren und Masken zu tragen. Sich bei einer Corona-Erkrankung zu isolieren, bleibe wichtig, um andere zu schützen, sagte Wieler der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Genauso wichtig ist es, dass die Menschen weiterhin Masken tragen, denn auch dadurch bleibt die Zahl der Atemwegserkrankungen im Rahmen.“