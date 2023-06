Mit Waffen und Sprengstoff vor Obamas Haus: Polizei setzt früheren Kapitolstürmer fest

Von: Katja Saake

In der Nachbarschaft von Ex-US-Präsident Barack Obama wird eine per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen. Die Polizei findet bei ihm Waffen und Sprengstoff.

Washington – Der Secret Service, der für den Schutz aktiver und ehemaliger Präsidenten zuständig ist, hat einen Mann nur wenige Häuserblocks von Barack Obamas Haus entdeckt. Das berichtet der US-Sender CBS-News unter Berufung auf Polizeibeamte. Der Mann sei in Richtung von Obamas Anwesen geflohen, sei jedoch vorher festgenommen worden. Er soll am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt gewesen sein und mit Haftbefehl gesucht worden sein.

Polizei findet Schusswaffen im Lieferwagen

In seinem Lieferwagen vor Ort seien Schusswaffen und Materialien zur Herstellung von Molotowcocktails gefunden worden. Fertig gebaute Sprengkörper, wie der Mann in einem Social Media-Beitrag behauptet hatte, konnten die Ermittler jedoch nicht entdecken. Die Festnahme erfolgte, nachdem er im Internet Drohungen ausgesprochen hatte und behauptete einen Zünder zu besitzen, wie die Polizei gegenüber CNN berichtete.

Der Mann habe in den sozialen Medien wiederholt Drohungen gegen eine Person des öffentlichen Lebens ausgesprochen. Seine letzten Posts sollen nach Angaben des US-Senders NBC News Verschwörungstheorien über das Haus der Obamas geteilt haben. „Habe sie umzingelt!“, zitiert der Sender einen Social-Media-Beitrag des Mannes am Tag der Festnahme. Bereits seit einigen Monaten habe sich der 37-Jährige aus Seattle in Washington D.C. aufgehalten und habe auch in seinem Lieferwagen in der Nähe des Gefängnisses kampiert, in dem viele Angeklagte des Sturms auf das US-Kapitol inhaftiert seien, berichtet CBS-News.

US-Kapitol-Stürmer per Haftbefehl gesucht

Der Mann habe vor Ort Livestreams aufgenommen, in denen er sich fragte, warum er trotz seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol noch nicht festgenommen worden sei, so der US-Sender NBC-News. Gegen den 37-Jährigen habe ein Haftbefehl vorgelegen. Nun werde er laut dem Metropolitan Police Department von Washington D.C. zusätzlich als Flüchtiger vor der Justiz angeklagt. Wie US-Medien berichten, soll der Mann auch in einem Zivilprozess angeklagt sein, in dem ihm vorgeworfen wird, während des Sturms auf das US-Kapitol einen Angriff auf einen Polizeibeamten unterstützt zu haben. Der Polizist hatte sich einige Tage nach den Ereignissen das Leben genommen. (kasa)