Bangladeschs Flutopfer kämpfen um den Wiederaufbau ihrer Existenz

Von: Ares Abasi

In Bangladesch, wo Monsunzeit ist, versuchen Menschen, mit Sandsäcken das Hochwasser in ihrem Ort Paschim Mallikpur einzudämmen. © Md Rafayat Haque Khan/Imago

Da die jährlichen Überschwemmungen in Bangladesch immer schlimmer werden, haben die Bewohner zunehmend Mühe, ihre Häuser wieder aufzubauen.

Dhaka - Die Widerstandsfähigkeit der Menschen im Nordosten Bangladeschs gegen die Überschwemmungen im Himalaya wurde in diesem Jahr stark infrage gestellt. Tausende von Obdachlosen und mittellosen Menschen haben mit den extremen Überschwemmungen zu kämpfen.

Welches Leid die Menschen durchstehen müssen, zeigt sich am Beispiel der er fünfundsechzigjährigen Nurjahan. Ihr Zeh begann zu schmerzen, nachdem sie auf dem schlammigen Weg hinauf zu ihrem Haus, das aus Wellblechwänden besteht, gestürzt war. Mit ihren schmerzenden Füßen und einem 10-Liter-Topf mit Wasser hatte Nurjahan Mühe, zu ihrem Haus hinaufzuklettern, das mit Schlamm und Sand 1,52 Meter über dem Boden liegt.

Überschwemmungen Bangladesch: „Die diesjährige Flut hat alles weggespült“

„Normalerweise heben wir unsere Häuser auf diese Höhe, um sie vor dem Hochwasser zu schützen“, so Nurjahan gegenüber der Deutschen Welle. „Aber die diesjährige Flut hat alles weggespült“, sagte Nurjahan. „Das Wasser hat diese Höhe erreicht.“ Nurjahan lebt in Companyganj, einem Verwaltungsbezirk im Nordosten von Bangladesch, der an die indische Region Cherrapunji grenzt, einen der feuchtesten Orte der Erde.

Im Juli 2022 strömte übermäßiges Regenwasser von den umliegenden Hügeln des indischen Bundesstaates Meghalaya herab und ließ Millionen von Menschen wie Nurjahan, der während der Überschwemmungen in einer staatlichen Unterkunft Zuflucht suchte, im Stich.

Überschwemmungen in Bangladesch: 970 Millimeter Regen an einem Tag

„Als das Hochwasser mein Stockwerk erreichte, zogen wir in den Schutzraum. Ein paar Wochen später, als das Wasser zurückging, kamen wir zurück und fanden nur noch ein paar Blechdächer im Hinterhof“, sagte Nurjahan. Der Nordosten Bangladeschs wurde im Mai von Sturzfluten heimgesucht. Im Juni und Juli brachte der Monsun dann unregelmäßige und übermäßige Regenfälle.

Nach Angaben der indischen Regierung fielen an nur einem Tag 970 Millimeter Regen, so viel wie nie zuvor. Infolgedessen wurde die nordöstliche Region in Bangladesch und Indien weitgehend überschwemmt. Fast 9 Millionen Menschen waren davon betroffen, Hunderte kamen ums Leben. Tagelang waren die Menschen vom Wasser eingeschlossen, ohne Lebensmittel und Wasservorräte. (Ares Abasi)