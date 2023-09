Keine „Rasenmäher“-Methode: Baerbock lässt Merz im Asylstreit aufflaufen

Von: Tadhg Nagel

Friedrich Merz will viele Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Ministerin Baerbock wittert innenpolitische Motive – und kann sich eine Spitze nicht verkneifen

Berlin - Wenn es nach Friedrich Merz geht, sollte die Bundesregierung weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären, um so die Migration einzudämmen. Am Wochenende hatte er gefordert, diejenigen Länder als sicher zu erklären, bei denen Geflüchtete schon jetzt eine geringe Anerkennungsquote haben. Nach Ansicht des CDU-Chefs zählen dazu neben Moldau und Georgien, die ebenso die Ampel-Koalition auf die Liste setzen möchte, auch Tunesien, Marokko, Algerien und Indien. „Diese Länder müssen als sichere Herkunftsländer anerkannt werden, damit wir sofort dorthin zurückführen können“, so Merz gegenüber Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Annalena Baerbock ist wenig begeistert von Friedrich Merz‘ Vorstoß. © IMAGO

Zustimmung kam aus den Reihen der Liberalen. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle forderte, dass „die Koalition sich einer Einstufung nicht versperren“ sollte, wenn weitere Staaten die Voraussetzungen erfüllen.

Ganz anders stellt sich die Situation für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dar, die hinter dem Vorstoß von Merz innenpolitische Ziele vermutet. Gegenüber der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France mahnte Baerbock: „Aus innenpolitischen Gründen außenpolitisch mit dem Rasenmäher vorzugehen, halte ich für einen gewagten Ansatz.“

Friedrich Merz sieht viele Länder als sichere Herkunftssaaten an - Eine innenpolitisch motivierte Asylpolitik?

Während Georgien und Moldau weitgehende Reformen bei Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten umsetzten und auf dem Weg in die EU seien, sei die Situation in Tunesien eine andere. Offenbar, so die Außenministerin, seien „die letzten Entwicklungen in Tunesien - darunter die Verhaftung prominenter Oppositioneller und die Aushöhlung der geltenden Verfassung - im bayerischen Wahlkampf“ an Friedrich Merz vorbeigegangen.

Erik Marquardt, Europaabgeordneter der Grünen, teilte diese Kritik an Merz. Es sei „populistisch, so zu tun, als könne man Menschen zurückführen, wenn man wild sichere Herkunftsländer ausruft“. Bevor man einen solchen Schritt wage, müsse man sich erst versichern, dass das betreffende Land „die Menschen auch zurücknimmt und ihnen Perspektiven bietet“.

Auch Annalena Baerbock steht dem „Konstrukt der sicheren Herkunftsländer“ skeptisch gegenüber, das manche Länder „plakativ menschenrechtlich“ abstemple. Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, war im Tagesspiegel derselben Meinung. Die Grünen hielten „das Konzept der sicheren Herkunftsländer bekanntermaßen für falsch“, so Polat.

SPD gegen „eine sorglose Erweiterung von sicheren Herkunftsstaaten“ - Migrationsabkommen als Lösung?

Gegen „eine sorglose Erweiterung von sicheren Herkunftsstaaten“ sprach sich auch der SPD-Innenpolitiker Hakan Demir aus. Es gebe, so Demir, „immer mehr Länder, die nicht sicher sind“. Eine Lösung sieht er in Migrationsabkommen, die es Menschen mit einem Arbeitsvertrag für Deutschland ermöglichen „vereinfacht zu uns zu kommen“. Ein solches Abkommen wurde im letzten Jahr mit Indien vereinbart. Im Juli unterzeichnete die EU zudem eine Absichtserklärung mit Tunesien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich persönlich in das nordafrikanische Land begeben, um für das Abkommen zu werben.

Was ist ein sicheres Herkunftsland? Als sicheren Herkunftsstaat definiert das Gesetz Länder, von denen aufgrund des demokratischen Systems und der allgemeinen politischen Lage davon ausgegangen werden kann, dass dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist und dass der jeweilige Staat grundsätzlich vor nicht staatlicher Verfolgung schützen kann. Schutz vor nicht staatlicher Verfolgung bedeutet zum Beispiel, dass Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum Schutz der Bevölkerung existieren und diese auch zugänglich gemacht und angewendet werden. Es gilt dann die sogenannte Regelvermutung, dass keine Verfolgungsgefahr vorliegt. (Quelle: bamf.de)

Dieser Flüchtlingspakt soll legale Migrationswege fördern, vor allem zu Ausbildungs- und Arbeitszwecken. Gleichzeitig stehen jedoch die Eindämmung des Menschenschmuggels und sogenannte „Rückführungsprozesse“ im Zentrum. Tunesien soll an EU-Außengrenzen abgelehnte Migranten zurücknehmen und verhindern, dass weiterhin so viele Menschen übers Mittelmeer nach Europa kommen. Im Gegenzug könnte das Land legale Kontingente für Wirtschaftsmigranten und Studierende erhalten. Zudem soll die tunesische Wirtschaft finanziell aufgepäppelt werden. Wenn sich die wirtschaftliche Situation vor Ort bessert, so die Hoffnung, wollen weniger Menschen nach Europa kommen.

Asyl-Abkommen mit Tunesien steht in der Kritik - und ist ebenfalls innenpolitisch motiviert

Die Bundesinnenministerin stand dabei unter starkem Druck der Kommunen. Lokalpolitiker aller Parteien befürchten seit längerem , dass Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten die Gesellschaft überfordern könnte. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte den Schritt allerdings und befürchtete, dass eine solche Kooperation auf Flüchtlingsabwehr ziele und nicht den Schutz der Menschen ins Zentrum stelle. Bei bereits bestehenden Kooperationen, z.B. mit der Türkei oder der libyschen Küstenwache, komme es immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen, die EU ziehe daraus jedoch keine Konsequenzen.

Auch die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hatte sich skeptisch gezeigt. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hatte sie auf die schwierige innenpolitische Situation in Tunesien hingewiesen. Seit Jahren entwickle sich das Land weiter von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie weg. Durch verbale Herzattacken des tunesischen Präsidenten Saied war die aufgeheizte Stimmung im Land kurz vor Unterzeichnung des Abkommens gekippt, es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen. Das Vorhaben wurde trotzdem vorangetrieben, nicht zuletzt aus innenpolitischen Gründe. (tpn)