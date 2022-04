Gräueltaten in Butscha: Selenskyi lädt Angela Merkel ein – Kritik an deutscher Russland-Politik

Von: Karolin Schäfer, Tanja Banner

Bilder und Berichte zeigen die „hemmungslose Gewalt“ russischer Truppen in Butscha, nordwestlich von Kiew. Der Westen kündigt weitere, harte Sanktionen an.

Update von 22.22 Uhr: Nach dem Fund hunderter Leichen in der ukrainischen Stadt Butscha hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Reise in die Stadt eingeladen. In dem Kiewer Vorort könnten sich Merkel – ebenso wie der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy – ein Bild von ihrer gescheiterten Russland-Politik der vergangenen Jahre machen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Im Jahr 2008 hätten die Nato-Staaten, darunter Deutschland, der Ukraine eine Aufnahme in Aussicht gestellt, dann aber aus Rücksicht auf Russland einen Rückzieher gemacht, so Selenskyj. Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin. „Ich lade Frau Merkel und Herrn Sarkozy ein, Butscha zu besuchen und zu sehen, wozu die Politik der Zugeständnisse an Russland in 14 Jahren geführt hat“, sagte Selenskyj. „Sie werden die gefolterten Ukrainer und Ukrainerinnen mit eigenen Augen sehen.“

Ukraine-Krieg: „Völkermord“ in Butscha – UN-Generalsekretär „zutiefst geschockt“

Update von 19.51 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich „zutiefst geschockt“ geäußert über Gräueltaten an Bewohnern der ukrainischen Stadt Butscha. „Es ist essenziell, dass eine unabhängige Untersuchung zu effektiver Rechenschaft führt“, sagte der UN-Chef am Sonntag in New York laut Mitteilung.

Die Ukraine hat in der Region rund um die Hauptstadt Kiew die Leichen von insgesamt 410 Bewohnern geborgen, wie die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Sonntagabend auf Facebook schrieb. Gerichtsmediziner und andere Spezialisten seien im Einsatz, um die Leichen zu untersuchen und Ermittlungen aufzunehmen. Die Ukraine macht für das Massaker russische Truppen verantwortlich, die die kleine Stadt bis vor kurzem besetzt hatten. Moskau bestreitet das.

Hunderte Leichen in Butscha gefunden: Russland dementiert

Update von 17.55 Uhr: Nachdem sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den entsetzlichen Bildern aus Butscha, einer Stadt nordwestlich von Kiew geäußert hat und die Gräueltaten als „Völkermord“ bezeichnet hat, reagiert nun auch Russland und dementiert: „Während der Zeit, in der diese Ortschaft unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stand, ist kein einziger Einwohner Opfer von Gewalttaten geworden“, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag.

Alle Einwohner hätten die Möglichkeit gehabt, Butscha „in nördlicher Richtung frei zu verlassen“, während der Ort von Süden aus „rund um die Uhr von ukrainischen Truppen beschossen“ worden sei. Die Fotos und Videos von Leichen in den Straßen von Butscha bezeichnete das russische Verteidigungsministerium als „eine weitere Produktion des Kiewer Regimes für die westlichen Medien“.

Selenskyj hatte zuvor im US-Sender CBS von einem Genozid gesprochen und erklärt: „Wir sind Bürger der Ukraine und wollen nicht der Politik der Russischen Föderation unterworfen werden. Und das ist der Grund, warum wir zerstört und ausgelöscht werden. Und das geschieht im Europa des 21. Jahrhunderts“. Selenskyj zeigte Fassungslosigkeit angesichts der Gewalt. „Wenn wir Menschen finden, deren Hände auf dem Rücken gefesselt sind und die enthauptet wurden, dann verstehe ich das nicht.“ Den „Verbrechern“ reiche es nicht, Kinder zu töten, sie würden sie noch dazu foltern.

Gräueltaten in Butscha: Selenskyj spricht von „Völkermord“, Scholz fordert Aufklärung

Erstmeldung vom Sonntag, 03.04.2022, 14.35 Uhr: Kiew – Der Ukraine-Krieg* bringt Leid, Zerstörung und Tod. Das Ausmaß der Gräueltaten zeigte sich zuletzt in Butscha, einer ukrainischen Stadt etwa 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew*. Die dramatischen Berichte sorgten international für Entsetzen.

Das russische Militär hat sich in den vergangenen Tagen aus der Region Kiew zurückgezogen. Nach ukrainischen Angaben wurde die gesamte Region zurückerobert. Zurück blieben allerdings mit Leichen übersäte Straßen und völlige Zerstörung. Nach Informationen der ukrainischen Behörden wurden fast 300 Leichen gefunden, die in Massengräbern beerdigt werden mussten. Die drei städtischen Friedhöfe lägen noch im Bereich der russischen Streitkräfte.

Der ukrainische Präsdient Wolodymyr Selenskyj spricht angesichts der entsetzlichen Bilder aus Butscha von „Völkermord“. © dpa/Ukrainian Presidential Press Office

Reporterinnen und Reporter der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) berichteten, dass zahlreiche Toten zivile Kleidung getragen hätten. Sie sahen auf einer einzigen Straße in Butscha mindestens 20 Leichen. Einem Toten sollen sogar die Hände gefesselt worden sein.

Ukraine: Verheerende Zerstörung in Butscha – Bilder zeigen „hemmungslose Gewalt“

„Alle diese Menschen wurden erschossen“, sagte Bürgermeister Anatoly Fedoruk. „Sie haben sie mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet“, ergänzte Fedoruk und deutet damit auf die russischen Streitkräfte hin. Zudem stünden Autos auf den Straßen, in denen „ganze Familien getötet wurden: Kinder, Frauen, Großmütter, Männer“.

„Wir haben mehr als hundert Nationalitäten. Hier geht es um die Zerstörung und Vernichtung all dieser Nationalitäten“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland einen „Völkermord“ in der Ukraine vor. „Wir haben mehr als hundert Nationalitäten. Hier geht es um die Zerstörung und Vernichtung all dieser Nationalitäten“, sagte Selenskyj dem US-Sender CBS. Außenminister Kuleba forderte von der Gruppe sieben wichtiger Industriestaaten (G7) „neue verheerende“ Sanktionen gegen Russland.

Massaker in Butscha: Scholz fordert „schonungslose“ Aufklärung

EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich am Sonntag (03.04.2022) „erschüttert“ über Bilder aus der Pendlerstadt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* (Grüne*) kündigte härtere Sanktionen gegen Russland* und weitere Unterstützung für das ukrainische Militär an. Die Bilder der „hemmungslosen Gewalt“ aus Butscha seien „unerträglich“, schrieb die Grünen-Politikerin beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Nach den Berichten aus Butscha hat Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) eine Aufklärung von „Verbrechen des russischen Militärs“ verlangt. Die Verbrechen müssten „schonungslos“ aufgeklärt werden, sagte Scholz am Sonntag in Berlin. Zudem müssten die Täter und ihre Auftraggeber „konsequent zur Rechenschaft gezogen werden“.

Zerstörte Fahrzeuge der russischen Besatzer auf einer Landstraße in Butscha. © Mykhaylo Palinchak/dpa

Der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Tod von Zivilisten in der Stadt Butscha als „unakzeptabel“ bezeichnet. Gegenüber CNN sagte er, die Tode seien „eine Brutalität gegenüber Zivilisten, die wir in Europa seit Jahrzehnten nicht gesehen haben“ und dass diese „die Wichtigkeit unterstreichen, dass dieser Krieg enden muss“.

Ukraine-Krieg: Außenminister fordert weitere Sanktionen gegen Russland

Weitere Sanktionen forderte auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Er sprach angesichts der Ereignisse in Butscha von einem „absichtlichen Massaker“. „Die Russen wollen so viele Ukrainer wie möglich vernichten“, schrieb er auf Twitter. Die sich zurückziehenden russischen Streitkräfte schaffen eine „katastrophale“ Situation für die zivile Bevölkerung, warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* laut Angaben der arabischen Nachrichtenagentur Al Jazeera. Dem Staatschef zufolge hätte das russische Militär Landminen in der Nähe von Häusern zurückgelassen.

Doch eine Pause von dem mehr als fünf Wochen andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine* scheint es nicht zu geben. Die ukrainische Regierung wertete den Rückzug der russischen Truppen aus dem Norden des Landes als Beleg für einen Strategiewechsel. Stattdessen wolle sich Russland neu positionieren und seine Offensive vor allem im Süden und Osten der Ukraine stärken. Dennoch ist das für einige Ukrainerinnen und Ukrainer Grund genug, zurück in ihr Heimatland zu kehren*.

Ukraine aktuell: Luftangriff in Odessa gemeldet

In der südukrainischen Hafenstadt Odessa gab es am Sonntag einen Luftangriff auf ein Industriegebiet. See- und luftgestützte Raketen hätten eine Ölraffinerie und drei Lager zerstört, erklärte das Verteidigungsministerium. Nach ukrainischen Angaben soll es aber keine Opfer gegeben haben. „Die Region Odessa ist eines der vorrangigen Ziele des Feindes“, wird der ukrainische Offizier Wladislaw Nasarow von AFP zitiert. Die Metropole hat den größten Hafen in der Ukraine und ist damit zentral für die Wirtschaft des gesamten Landes.

Ein Mann verteilt Toilettenpapierrollen in Butscha, während die Menschen auf die Verteilung von Medikamenten und Hygieneartikeln warten. © Vadim Ghirda/dpa

Ein Mann verteilt Toilettenpapierrollen in Butscha, während die Menschen auf die Verteilung von Medikamenten und Hygieneartikeln warten.

Auch die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer wird weiterhin von russischen Truppen belagert. Selenskyj warnte auch hier vor „mächtigen Angriffen". Evakuierungsaktionen für die noch festsitzende zivile Bevölkerung sind bislang mehrfach gescheitert. Hilfsorganisationen beschreiben die humanitäre Situation als katastrophal. Die Einwohnerinnen und Einwohner seien seit Wochen von jeglicher Versorgung abgeschnitten, berichtete die AFP.