Weidel tritt offenbar nicht mehr als AfD-Landeschefin an

Von: Kim Hornickel

AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel will nicht mehr Landeschefin in Baden-Württemberg sein. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka / dpa

Alice Weidel gibt ihren Posten als Landeschefin der AfD in Baden-Württemberg auf. Zwei Jahre lang versucht sie die Partei zu befrieden – und scheitert.

Stuttgart – Sie will den Landesvorsitz nicht mehr. Alice Weidel wird ihr Amt auf dem nächsten Parteitag der Südwest-AfD nicht weiterführen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, will Weidel nicht erneut als Landesvorsitzende kandidieren.

Weidel ist neben ihrem Posten in Baden-Württemberg auch Fraktionschefin im Bundestag und will sich offenbar nun auf diese Aufgabe konzentrieren. Sie wolle sich auf die Ämter in Berlin fokussieren, berichtete die dpa. Im Juli plant der Landesverband eine neue Landesspitze auf ihrem Parteitag in Bad Cannstatt zu wählen.

Weidel tritt nicht mehr zur Wahl an: AfD Baden-Württemberg sucht Nachfolge

Weidel hatte sich im Februar 2020 zur Wahl der Landeschefin bereiterklärt, um den zerstrittenen Landesverband zu befrieden. Weidel wurde mit 54 Prozent der Stimmen auf einem Sonderparteitag in Böblingen zur neuen Landeschefin der Rechtspopulisten gewählt. Der alte Landesvorstand war kurz vor dem Sonderparteitag geschlossen zurückgetreten. Mehrere Kreisverbände hatten auf die Versammlung gedrängt, um ein neues Gremium zu wählen und die Führungskrise zu lösen.

Doch der Versuch Weidels, für Einheit in der Partei und damit auch für mehr Unterstützung in der Bevölkerung zu sorgen, scheiterte. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr musste die AfD hohe Verluste hinnehmen. Mit nur 9,7 Prozent der Wählerstimmen und einem Minus von 5,4 Punkten straften die Wähler die AfD ab. (kh)