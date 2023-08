Neue Super-Drohne der Ukraine? Russischer Panzer explodiert offenbar einfach

Von: Patrick Mayer

Ukrainische Tüftler entwickeln offenbar eine neuartige Kamikaze-Drohne. Die Ukrainer halten sie strikt geheim. Videos liefern indes Indizien.

Saporischschja/Bachmut - Der schwere Kampfpanzer T-90M oder aicj das Erdkampfflugzeug Su-25: Russland verliert im Ukraine-Krieg weiter Soldaten und Material in dramatischem Ausmaß.

Ukraine-Offensive: Kamikaze-Drohnen setzen der russischen Armee zu

Die ukrainischen Streitkräfte setzen den Besatzern unter anderem mit einer Flotte an Kamikaze-Drohnen zu. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie verwundbar die Invasionsarmee Moskaus in der Offensive Kiews ist - obwohl sie den westlichen Nachbarn doch eigentlich innerhalb weniger Wochen überrumpeln sollte.

Die Drohnen-Gefahr wird für die Russen stattdessen wohl immer gravierender. Denn: Ukrainischen Tüftlern ist es offenbar gelungen, eine Drohne mit gewaltiger Sprengkraft zu entwickeln, die ganze Panzer ausschalten kann. Ihr sperriger Name: Phoenix 03 Heavy UCAV.

Ein Rückblick: Die Ukrainer hatten die Spendenorganisation United24 ins Leben gerufen, die in Zusammenarbeit zwischen dem Präsidialamt Wolodymyr Selenskyjs und der Initiative „Armee der Drohnen“ organisiert wird. Kürzlich übergab United24 der ukrainischen Armee eine ganze Palette an Drohnen, was sogleich mit einem Foto für die Sozialen Netzwerke dokumentiert wurde.

Offensive gegen russische Armee: Ukraine entwickelt neue FPV-Kamikaze-Drohne

Bei etlichen der Drohnen soll es sich um besagte „Phoenix 03 Heavy UCAV“ des ukrainischen Herstellers „Module-5“ gehandelt haben. Die militärische Spendenorganisation vermied es in diesem Fall, die Drohne auf Fotos abzubilden. Geheimniskrämerei gegenüber Russland? Weil die Drohne so wirkungsvoll ist?

Es soll sich um eine FPV-Kamikaze-Drohne mit größerem Gefechtskopf handeln, schreibt das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes . Heißt: An der Drohne können offenbar mehrere Pfund schwerer Sprengstoff montiert werden. Damit lassen sich angeblich einzelne Panzer direkt bekämpfen - was sich allerdings nicht unabhängig verifizieren lässt.

Handfeste Beweise für die Wirksamkeit der „Phoenix 03 Heavy UCAV“ gibt es (aktuell noch) nicht. Aber zumindest Indizien, dass die Ukrainer eine Drohne mit noch nicht gekannter Durchschlagskraft entwickelt haben. So teilte just besagte Initiative „Army of Drones“ (Deutsch: Armee der Drohnen) ein Video, das zeigt, wie eine FPV-Kamikaze-Drohne einen gepanzerten Mehrfachraketenwerfer vom Typ TOS-1 „Solntsepek“ nach einer regelrechten Verfolgungsjagd mit offensichtlich großer Sprengwirkung ausschaltet (siehe Twitter-Video oben).

Ukraine-Offensive: FPV-Kamikaze-Drohne schaltet russischen TOS-1 aus

Das Militärfahrzeug auf Basis eines T-72-Panzers, bestückt mit bis zu zwei Dutzend 220-mm-Raketen, explodiert auf einen Schlag. Die Raketen werden nach dem Treffer teils gezündet und fliegen durch die Luft. Weil die Sprengladung der Drohne so heftig war?

Die ukrainische Armee fürchtet de TOS-1 eigentlich, schließlich sind die jeweiligen Raketen mit einer Brandladung oder einem thermobarischen Sprengkopf ausgerüstet. Dass dieser „Solntsepek“ definitiv keinen Schaden mehr anrichten kann, zeigt dasselbe Drohnen-Video ebenfalls. Im Tweet dazu heißt es, die Kamikaze-Drohne habe den TOS-1 „in einen Schrotthaufen verwandelt“.

Offensive gegen russische Armee: Ukrainische Drohnen mit immer mehr Sprengstoff

Auffällig mehren sich seit geraumer Zeit bei Telegram und Twitter Videos davon, wie ganze russische Panzer und anderes schweres militärisches Gerät angeblich mit einem einzigen Drohnen-Treffer zur Explosion gebracht und/oder in Brand geschossen werden. Ein Tweet, der zeigen soll, wie eine Kamikaze-Drohne am 29. Juli einen angeblich russischen T-72-Panzer trifft und in Flammen steckt, ist nur ein Beispiel von vielen (siehe oben).

Ob jeweils die beschriebene „Phoenix 03 Heavy UCAV“ eingesetzt wurde, kann nicht unabhängig überprüft werden. Dennoch sind die ukrainischen Streitkräfte bei der Verteidigung ihres Landes mittlerweile offensichtlich in der Lage, vermeintlich unspektakuläre Drohnen mit immer größeren Granaten auszustatten. Laut Forbes soll es zwischen Lwiw, Kiew, Dnipro und Charkiw mittlerweile mehr als 80 Start-Ups geben, die sich auf die Entwicklung neuer Drohnen spezialisiert haben. Ein großes Problem mehr für die Armee von Kreml-Machthaber Wladimir Putin. (pm)