Ausverkauf der Torys

Von: Sebastian Borger

Nicht wirklich willkommen in Boris Johnsons Heimat-Wahlkreis: Wahlhelferin der Labour-Opposition. © Avalon.red/Imago

Trotz Schlappen bei Nachwahlen macht sich Premier Sunak Mut. Und Labour trifft eine Niederlage mehr als der Sieg. Eine Analyse.

Rishi Sunak machte am Freitag gute Miene zu einem für ihn doch eigentlich bösen Spiel. Tags zuvor hatte seine konservative Partei bei Nachwahlen schon wieder zwei Unterhausmandate in England eingebüßt. Der Tory-Anteil lag so niedrig, dass Meinungsforschungsinstitute der Opposition einen Erdrutschsieg vorhergesagt hatten. Doch der britische Premierminister klammerte sich am Freitag an die einzige gute Nachricht des Tages: Trotz erheblicher Stimmenverluste konnte seine Partei den nordwestlichen Londoner Wahlkreis Uxbridge, Sitz seines Vorgängers Boris Johnson, halten. Die nächste Wahl sei „keineswegs beschlossene Sache“, machte Sunak sich selbst und seinen Leuten Mut: „Wir machen weiter, wir liefern Substanz.“

Ausnahmsweise erhielt der 43-Jährige diesmal Unterstützung vom Ex-Premier. Normalerweise stänkert Johnson in seiner hochbezahlten Zeitungskolumne gegen den Nachfolger; sein Mandatsverzicht stürzte die Torys im Juni tagelang ins Chaos; im Wahlkampf ließ er sich kein einziges Mal blicken. Nun aber gratulierte er dem neuen Abgeordneten Steve Tuckwell artig zum „fantastischen“ Sieg und beteuerte: „Er zeigt, dass die Konservativen in London und im ganzen Land gewinnen können.“

Das sah Professor John Curtice von der Glasgower Strathclyde-Universität, einer der einflussreichsten Wahlanalysten des Landes, bei der BBC ganz anders: Dem Durchschnitt der Meinungsumfragen zufolge habe der Stimmanteil der Torys zuletzt um 18 Punkte unter ihrem Ergebnis von 2019 gelegen, als sie 43 Prozent der abgegebenen Stimmen holten. „Bei den drei Nachwahlen hingegen waren es 21 Punkte“ – noch weniger Menschen machten ihr Kreuz bei der Regierungspartei, als der Trend suggerierte. Zusätzlich gebe es auch noch andere „schlechte Nachricht“ für die Torys, glaubt Curtice: „Die Leute stimmen sehr genau taktisch ab.“

Tatsächlich ist dies eine wichtige Voraussetzung für den Machtwechsel auf der Insel. Wegen des Mehrheitswahlrechts müssen die Wahlberechtigten in vielen Bezirken ihre parteipolitische Priorität vergessen und die oder den jeweils Bestplatzierten der Opposition unterstützen. Genau dieses taktische Wählen ließ sich bei den zwei anderen Urnengängen wie schon bei früheren Nachwahlen beobachten. Im nordenglischen Selby versammelten sich alle Anti-Torys hinter dem jungen Labour-Kandidaten Keith Maher; in Somerton and Frome (Grafschaft Somerset in Englands Westen) hievten frühere Labour-Wähler:innen die Liberaldemokratin Sarah Dyke ins Unterhaus.

Deren Parteichef Edward Davey sprach begeistert von einem „spektakulären Sieg“ – der vierte nun bei By-elections. Freilich haben die LibDems (Liberal Democrats) in jüngster Zeit vor allem Boden wieder gutgemacht, den sie in der Koalition mit den Torys zwischen 2010 und 2015 verloren hatten. Somerton and Frome gehört dazu. Hinzu kam, dass der konservative Mandatsträger sich wegen eines Sex- und Drogenskandals monatelang nicht mehr im Wahlkreis blicken ließ.

Zorn auf die Person des Zurückgetretenen mag auch für die Menschen in Selby and Ainsty eine Rolle gespielt haben. Dort hatte der Tory Nigel Adams in Johnsons Windschatten den Bettel hingeschmissen, weil ihm die zuständige Berufungskommission einen Sitz im Oberhaus verweigerte. Der „historische Sieg“ für seine Partei dort sei ein gutes Omen, freute sich Oppositionschef Keir Starmer: Labour werde dem Land „seine Hoffnung, seinen Optimismus und seine Zukunft“ zurückgeben.

Das hat Brexit-Land auch bitter nötig. Der widersinnige, nachgerade suizidale Abgang aus der EU hat Großbritannien quasi zum „kranken Mann Europas“ degradiert: Der von den Torys über Jahrzehnte konsequent zugrunde gerichtete Nationale Gesundheitsdienst NHS hat sich in der Pandemiebekämpfung vollends verausgabt. Die hohen Zölle für den Drittstaat Großbritannien haben alle Preise für Güter des täglichen Bedarfs explodieren lassen. Der soziale Wohnungsbau ist eine Illusion, der meiste Grundbesitz hochverschuldet, die Bevölkerung ausgezehrt nach mehr als einem Tory-Jahrzehnt an Sparprogrammen und Kürzungen (nicht zuletzt als „sozialistische Wohltaten“ verteufelter Sozialleistungen). Hunger, vermeidbare Krankheiten, Obdachlosigkeit und Perspektivlosigkeit greifen um sich.

Labour hat also eigentlich ein klares Arbeitsprogramm, sollte die sozialdemokratische Partei in absehbarer Zeit an die Macht kommen. Ihr Chef Keir Starmer geriert sich allerdings zusehends als Zauderer, versucht immer mehr, Labour in eine rechtere Mitte zu rücken, um in der Tory-Wählergunst zu steigen. Das trifft auch die Migration und den Klimaschutz; für letzteres steht der Tory-Erfolg in Uxbridge.

Statt einem Labour-Referendum über Johnsons Fehlverhalten wurde die Nachwahl dort zum Plebiszit über die Klimagebühr von Labour-Bürgermeister Sadiq Khan für Autos mit miesen Abgaswerten. Die werde jetzt sicher entschärft, glauben parteiübergreifend die Fachleute. Das Ergebnis sei „desaströs“ für Umweltaktive jeder Couleur „und damit auch für die Klimapolitik des Landes“, mahnte Stephen Bush von der „Financial Times“. Labour hat erst kürzlich ein geplantes Öko-Investitionsprogramm von 28 Milliarden Pfund verschoben. mit FR