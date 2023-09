Aus humanitären Gründen: Deutschland liefert Verurteilten nicht an Großbritannien aus

Verurteilt, aber nicht abgeschoben: Ein deutsches Gericht verweigert die Auslieferung nach Großbritannien. Die Haftbedingungen lassen das nicht zu.

Berlin – In einer peinlichen Situation für Großbritannien nach dem Brexit hat ein Gericht in Deutschland die Auslieferung eines albanischen Mannes an Großbritannien wegen Bedenken über die Haftbedingungen abgelehnt.

Die Einzelheiten des Falles sind nicht besonders bemerkenswert: Die britischen Behörden beschuldigen den Mann, der in Großbritannien gelebt hat, mit etwa 11 Pfund Kokain gehandelt und Geld im Gegenwert von 415.000 Dollar gewaschen zu haben.



Abschiebung nach Großbritannien: Deutsches Gericht zweifelt an menschenwürdigen Haftbedingungen

Aber die Reaktion des deutschen Gerichts ist ungewöhnlich. „Es kann derzeit nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Verfolgte im Falle einer Auslieferung an das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland dort menschenwürdige Haftbedingungen vorfinden würde“, heißt es in der Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe.



In einem Kommentar bezeichnete Jonathan Goldsmith, Mitglied der Law Society, der unabhängigen Berufsorganisation der Rechtsanwälte in England und Wales, das Urteil als „eine weitere schwere Rüge“ für die britische Regierung in Bezug auf die Rechtspflege.



„Dies ist eine Blamage für das Vereinigte Königreich“, schrieb Goldsmith. „Es gab schon früher ähnliche Gerichtsentscheidungen im Rahmen des Europäischen Haftbefehls, aber in Bezug auf Mitgliedsstaaten, mit deren Bilanz in Sachen Gefängnissen und Menschenrechten wir uns nicht vergleichen wollen.“



Dasselbe Gericht in Südwestdeutschland verweigerte im Jahr 2000 die Auslieferung eines polnischen Verdächtigen mit der Begründung, dass „tiefe Zweifel an der künftigen Unabhängigkeit der polnischen Justiz“ bestünden.



Überbelegung und Gewalt: Zustand in Gefängnissen in England sind miserabel

In dem neueren Fall hatte der Verdächtige einen Anwalt, der so etwas wie ein Experte für den Zustand der britischen Gefängnisse war. Jan-Carl Janssen schrieb seine Dissertation über das Strafvollzugssystem in England, Wales und Schottland und führte vor Gericht seine Untersuchungen zu Themen wie chronische Überbelegung, Personalmangel und Gewalt unter Insassen an. Er sagte auch, dass einige Zellen zu klein, zu dunkel und schlecht belüftet sind.



Das deutsche Gericht bat die britischen Behörden um Garantien, dass die Menschenrechte im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Post-Brexit-Kooperationsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union geachtet werden.



Eine Antwort der Polizei in Manchester, England, enthielt keine Garantien. Stattdessen wurde erklärt, dass Großbritannien „20.000 zusätzliche, moderne Gefängnisplätze bereitstellt, das größte Gefängnisbauprogramm seit einem Jahrhundert, das sicherstellt, dass die richtigen Bedingungen vorhanden sind, um Gefangene zu rehabilitieren, und dazu beiträgt, die Kriminalität zu senken und die Öffentlichkeit zu schützen“.

Freiheit statt Auslieferung: Nicht der erste Fall in Deutschland

Nachdem das deutsche Gericht die Auslieferung in einer erst kürzlich bekannt gewordenen Entscheidung vom März für „unzulässig“ erklärt hatte, wurde der Mann in Deutschland auf freien Fuß gesetzt.



In einem ähnlichen Fall im Juni blockierte ein Richter in Irland die Auslieferung eines Mannes an Schottland aus humanitären Gründen, da die Haftbedingungen und die starke Überbelegung des Gefängnisses dazu führten, dass der Mann 22 Stunden am Tag auf weniger als einem Meter Platz eingesperrt werden konnte.



Auch in den Niederlanden weigerten sich Richter, einen mutmaßlichen Drogenschmuggler 2019 nach Großbritannien zurückzuschicken, nachdem ein Gericht in Amsterdam erfahren hatte, dass Inspektoren „einige der beunruhigendsten Haftbedingungen, die wir je gesehen haben“ und „Bedingungen, die in einer fortschrittlichen Nation des 21. Jahrhunderts keinen Platz haben“, vorgefunden hatten.

