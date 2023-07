Wagner stationiert sich in Belarus: Sie werden Lukaschenkos Armee ausbilden

Die Söldner von Wagner-Chef Prigoschin sind in Belarus gelandet und haben ihre neue Arbeit aufgenommen: Sie trainieren die belarussische Armee.

Minsk – Nach dem kurzlebigen Aufstand von Jewgeni Prigoschin schien das Ende seiner Söldner-Truppe Wagner besiegelt zu sein. Doch rund drei Wochen nach der kurzzeitigen Meuterei in Russland haben seine Kämpfer ihr neues Zuhause erreicht: In Belarus werden sie nach Angaben aus Minsk als militärische „Ausbilder“ für die belarussischen Streitkräfte arbeiten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte in Telefongesprächen ein Ende des Aufstands von Prigoschin herbeigeführt.

Wagner-Söldner treffen in Belarus ein: „Fahrplan für Ausbildung und Erfahrungsaustausch“

„In der Nähe von Assipowitchi werden Einheiten der territorialen Verteidigungstruppen ausgebildet“, teilte das belarussische Verteidigungsministerium am Freitag (14. Juli) zu den Aktivitäten von Wagner mit. Das Verteidigungsministerium in Minsk bestätigte, dass zumindest einige Wagner-Kämpfer nach Belarus gegangen sind.

„Kämpfer des privaten Militärunternehmens Wagner fungieren als Ausbilder bei einer Reihe militärischer Disziplinen“, erklärte das Ministerium. Zusammen mit der Wagner-Gruppe sei ein „Fahrplan für Ausbildung und Erfahrungsaustausch“ ausgearbeitet worden, ergänzte das Ministerium später. Das Ministerium veröffentlichte auch ein Video von Übungen im Onlinedienst Youtube, das maskierte Kämpfer bei der Ausbildung von Soldaten und ein Zeltlager zeigt.

Es gibt keinen Zweifel, dass es eine sehr nützliche Erfahrung für unsere Armee ist“, sagt ein Soldat in dem Video. „Wir haben seit dem Ende des Krieges in Afghanistan nicht mehr an Kämpfen teilgenommen“, ergänzte er mit Blick auf die sowjetische Invasion in Afghanistan (1979-89). Die Moderatorin des Videos schilderte, Rekruten der territorialen Verteidigungskräfte würden trainiert werden. Unter anderem gebe es „Ausbildung zum taktischen Schießen und zur Bewegung auf dem Schlachtfeld“.

„Über die Qualifikation und das Training der Wagner-Kämpfer gibt es kein Zweifel“, ergänzte sie. Schließlich handle es sich ausschließlich um persönliche Erfahrung und echte Situationen bei Kampfeinsätzen. „Sie sind sehr gut ausgebildet, sie wissen, was Sache ist, sie können uns daher sehr viel beibringen, was sehr nützlich ist“, unterstrich ein weiterer Soldat in dem Video des Verteidigungsministeriums.

Wagner in Belarus: Lukaschenko bringt Prigoschins Leute in Lagern unter

In der Nähe von Assipowitchi war einer Gruppe ausländischer Journalisten Anfang des Monats ein Lager gezeigt worden, in dem nach Angaben belarussischer Regierungsvertreter die Söldner stationiert werden könnten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, Kiew beobachte „genau, was dort im Hinblick auf die Sicherheit geschieht“.

Die Wagner-Gruppe hatte eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg eingenommen. Ihre Kämpfer waren an vorderster Front in der blutigen Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut in Einsatz, deren Einnahme Moskau im Mai meldete. Das Schicksal von Wagner-Chef Prischoschin ist weiterhin ungewiss. Mehrere Kanäle im Onlinedienst Telegram veröffentlichten am Freitag das Foto eines ihm ähnelnden Mannes. Dieser sitzt auf einem Feldbett in einem Zelt vor einem Wagner-Symbol. (bb/dpa)