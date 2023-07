Russland fährt Panzer-Produktion deutlich hoch: Neue T-90M für die Armee

Von: Robert Wagner

Der Ukraine-Krieg erhöht die Panzer-Nachfrage in Russland enorm. Beobachter sehen den Versuch Moskaus, zu einer riesigen Panzerflotte sowjetischen Ausmaßes zurückzukehren.

Moskau – Russland fährt die Produktion neuer Kampfpanzer für den Einsatz im Ukraine-Krieg offenbar massiv hoch. Wie das Military Watch Magazine heute (20. Juli) berichtet, lieferte der russische Panzerhersteller Uralwagonsawod eine neue Charge an T-90M-Panzern und modernisierten T-72-Panzern (T-72B3M) an die russische Armee aus. Das gehe aus einer Mitteilung des russischen Industrie- und Handelsministeriums hervor, in der die Rüstungsunternehmen des Landes für ihr „gutes Tempo“ gelobt und der Einsatzort der neuen Panzer „in der Zone der militärischen Spezialoperation“ genannt werden. Letzteres ist das offizielle Wording des Moskauer Regimes für den Krieg in der Ukraine.

Nachschub kommt aus der größten Panzerfabrik der Welt

Bereits im März 2023 sollen Hunderte von neuen T-90M-Panzern an Wladimir Putins Armee ausgeliefert worden sein, wie das Military Watch Magazine berichtete. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew kündigte damals die Produktion von 1500 neuen Kampfpanzern „allein in diesem Jahr“ an. Der Kampfpanzer T-90M, Beiname „Proryv“ („Durchbruch“), ist die aktuellste Version des in den 1990er Jahren entwickelten T-90. Er wird von Putin als „bester Panzer der Welt“ gelobt und macht den Großteil der russischen Panzerflotte aus.

Das Unternehmen Uralwagonsawod ist das Rückgrat der Produktion neuer Kampfpanzer. Es ist ein Tochterunternehmen des staatlichen Rüstungskonzern Rostec und betreibt die einzige der fünf großen Rüstungsfabriken aus Sowjetzeiten, die immer noch Panzer produziert. Die große Exportnachfrage nach dem T-90 sorgte dafür, dass dort auch nach dem Ende des Kalten Krieges weiterhin Kampfpanzer produziert wurden, und zwar in einer Größenordnung, die „die Gesamtproduktion aller Panzerwerke der westlichen Welt, Japans und Südkoreas zusammengenommen, weit übertrifft“, schreibt das Military Watch Magazine. Das Werk von Uralwagonsawod gilt als größte Panzerfabrik der Welt.

Russland will womöglich zu Panzerflotte sowjetischen Ausmaßes zurück

Die russischen Aufträge für neue Panzer waren vor 2022 „vernachlässigbar“, wie das Military Watch Magazine schreibt. Russlands Krieg gegen die Ukraine macht nun eine deutliche Erhöhung der Produktion von Panzern und anderen Rüstungsgütern erforderlich. „Sicher, vor einiger Zeit dachten wir nicht, dass dies notwendig sein würde. Aber es wurde eine Notwendigkeit“, sagte Medwedew im März. In den letzten Monaten häuften sich die Berichte von massiven Verlusten an Kampfpanzern auf russischer Seite, die zu einer aktuell stark steigenden Inlandsnachfrage nach neuen Kampfpanzern führen dürfte.

Rostec verkündete dann Ende Juni 2023, dass die Rüstungsfabrik Uralwagonsawod ab sofort nur noch Kampfpanzer der Typen T-72, T-80, T-90 produzieren werde. Bis vor kurzem wurden dort auch Güterwaggons, Reisebusse und Militärfahrzeuge produziert. Die bulgarischen Militärbeobachter von bulgarianmilitary.com sehen in dieser Entscheidung eine Bestätigung ihrer Vermutung, dass Russland zum sowjetischen Konzept einer Flotte von vielen Tausend Panzern zurückzukehren versucht.

Mehr als 1000 neue T-90M für Putins Armee in 2023 erwartet

Auch bei zwei anderen großen russischen Rüstungskonzernen, Kurganmaschsawod und Omsktransmasch, läuft die Produktion auf Hochtouren, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland Anfang Juli berichtete. In der Fabrik von Kurganmaschsawod werden Schützenpanzer hergestellt, wofür seit dem vergangenen Jahr 2200 neue Mitarbeiter eingestellt worden sein sollen. Der Konzern Omsktransmasch produziert keine neuen Panzer mehr, sondern modernisiert ältere Modelle des Typs T-80. Die Produktion von Rüstungsgütern dort soll sich angeblich vervierfacht haben.

Es wird damit gerechnet, dass die russische Armee im Jahr 2023 mehr als 1000 T-90M-Panzer erhalten wird. Das ist immer noch wenig im Vergleich zu den Bestellgrößen in den Friedenszeiten der Sowjetära, stellt aber immer noch eine enorme Steigerung gegenüber den postsowjetischen Beschaffungsraten von 1992 bis 2022 dar. Die Anschaffung fabrikneuer Fahrzeuge wird durch die Aufrüstung und Modernisierung älterer Panzer aus Sowjet-Zeiten ergänzt, vor allem von T-72- und T-80-Modellen.