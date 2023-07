Auferstehen aus Ruinen

Von: Martin Benninghoff

Auch in Nordrhein-Westfalen tut sich was: Doch der Wiederaufbau ist eine Geduldsprobe.

Das Ahrtal hat es wohl am schlimmsten getroffen: Wer durch Altenahr in Rheinland-Pfalz schlendert, glaubt sich auch zwei Jahre nach der Flut noch irgendwie im Kriegsgebiet. Aber auch Nordrhein-Westfalen hat es schlimm getroffen, vor allem die Region um Aachen, das Bergische Land, den Kreis Euskirchen sowie den Rhein-Sieg-Kreis im Süden des Bundeslands. Der Wiederaufbau läuft, aber vielerorts erweist er sich als Geduldsspiel.

Heimerzheim in der Gemeinde Swisttal liegt in ebenjenem Rhein-Sieg-Kreis, der sich westlich und östlich des Rheins erstreckt. Als die Wassermassen vor zwei Jahren durch das Dorf mit seinen 6500 Menschen drängten, rissen sie Brücken und Autos mit, nahezu alle Geschäfte im Ortskern waren ruiniert, viele Wohnhäuser unbewohnbar geworden. Im Juli 2023 sind die Spuren davon noch da, aber es tut sich was: Der Ortskern belebt sich, Restaurants öffnen, wenn auch zum Teil in neuer Pächterschaft. Eine Fußgängerbrücke über den Swistbach ist geschlagen.

Die Mitglieder der Facebook-Gruppe des Orts feiern fast jede Wiedereröffnung und Reparatur der Infrastruktur, ähnlich ist es in anderen geschädigten Orten wie Erftstadt und Bad Münstereifel. Auch in diesem Eifel-Städtchen, ein mittelalterliches Kleinod mit Stadtmauer in der Nähe von Euskirchen, haben die Geschäfte wieder eröffnet, die Menschen flanieren durch die Gässchen, auch wenn noch nicht überall das Pflaster erneuert ist. Der Ort atmet wieder, wenn auch schwer.

Vielerorts noch Leerstand

Neues entsteht, aber vielerorts herrscht noch Leerstand. Dazu kommen Bürokratie und Antragsdauer: Die Regierung in Düsseldorf hat 2021 einen Wiederaufbaufonds über 12,3 Milliarden Euro aufgelegt, größere Summen warten noch auf Verwendung. Für die Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur - Straßen, Kitas, Schulen - sind bis Mitte Juli erst 2,4 Milliarden Euro bewilligt worden. Zudem sind rund 25 000 Anträge geschädigter Privatleute eingegangen. Düsseldorf hat 715 Millionen Euro bewilligt, rund 552 Millionen Euro sind ausgezahlt. Aber viele Anträge sind noch nicht gestellt - die Frist wurde bis Mitte 2026 verlängert.