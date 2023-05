Aufenthaltsrecht: Schutz für Klima-Flüchtlinge gefordert

Von: Pitt von Bebenburg

Bei Wassermangel müssen oft Frauen noch längere Strecken zurücklegen, um Wasser zu holen. © imago images/Stefan Trappe

Menschen, die von den Folgen der Klimakrise aus ihrer Heimat vertrieben werden, sollten in Europa Schutz erhalten. Sachverständige schlagen einen „Klima-Pass“als Hilfe vor.

Stürme, Überflutungen, Dürren und andere Folgen des Klimawandels zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Die Forschung rechnet damit, dass mindestens 40 Millionen Menschen weltweit dadurch gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen – bei pessimistischen Annahmen sogar mehr als 200 Millionen. Darauf hat der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) am Dienstag bei der Vorstellung seines Jahresgutachtens hingewiesen.

Die meisten Betroffenen werden nach Einschätzung der Fachleute nicht nach Europa kommen, sondern innerhalb ihres Heimatlandes fliehen oder in ein Nachbarland. „Das liegt nicht nur an ihrer geografischen Lage, sondern auch daran, dass ihnen weniger finanzielle Ressourcen für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung stehen“, sagte der SVR-Vorsitzende Hans Vorländer. Hier gelte es, „faire Lösungen für besonders vulnerable Menschen und Länder zu finden“.

Gleichwohl sieht das unabhängige Beratungsgremium auch die deutsche und europäische Politik in der Pflicht, neben der Bekämpfung des Klimawandels migrationspolitisch aktiv zu werden. Es empfiehlt, Menschen aus betroffenen Ländern ein Aufenthaltsrecht einzuräumen mit drei Instrumenten: dem Klima-Pass, der Klima-Card und dem Klima-Arbeitsvisum. „Dieses Set kann von Deutschland und anderen Ländern umgesetzt werden, lässt sich aber gegebenenfalls auch auf weitere politische Ebenen übertragen“, heißt es in dem Bericht. Konkret wird die Europäische Union (EU) als mögliche Akteurin genannt. Dabei wäre nur der Klima-Pass mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht verbunden. Er solle an Menschen vergeben werden, die durch den Klimawandel ihr gesamtes Territorium verlieren. Dieses Konzept hatte bereits vor einigen Jahren der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen vorgeschlagen.

Die Klima-Card ist für Menschen gedacht, die ihr Land vorübergehend verlassen müssen. Hier soll die humanitäre Aufnahme verbunden werden mit der Unterstützung der Herkunftsländer bei der Anpassung an den Klimawandel, damit perspektivisch eine Rückkehr möglich wird. Das Klima-Arbeitsvisum schließlich wurde nach dem Vorbild für Menschen aus dem Westbalkan konzipiert. Hier könnten vom Klimawandel betroffene Personen einen Zugang erhalten, wenn ihnen ein verbindliches Arbeitsplatz-Angebot eines deutschen Arbeitgebers vorliegt.

Ziel sei es, „vom Klimawandel Betroffenen durch alternative Einkommensquellen neue Perspektiven zu eröffnen“, formulierte der Rat. Die Aufnahme von Menschen in Deutschland muss nach Auffassung des Expertengremiums Teil einer Gesamtstrategie sein. Die Industrieländer stünden in einer besonderen Verantwortung, den Klimawandel aufzuhalten.

„Staaten, die einen hohen CO2-Ausstoß haben und viele natürliche Ressourcen verbrauchen, tragen eine besondere Verantwortung, die eigenen Emissionen schnell zu verringern und andere überproportional betroffene Länder in Bezug auf Klimaschutz und notwendige Anpassungsmaßnahmen finanziell und technologisch zu unterstützen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Birgit Leyendecker.

Die Bochumer Psychologie-Professorin wies darauf hin, dass der Klimawandel unterschiedliche Auswirkungen auf die Migration haben könne. So könne er in manchen Fällen den Wegzug sogar verhindern, „wenn Menschen die Ressourcen verloren gehen, die sie brauchen, um überhaupt abwandern zu können“. Doch insgesamt werde Klimamigration zunehmen, „wenn es nicht gelingt, den Klimawandel einzudämmen“.

Die Ursachen für die Flucht sind oft vielfältig. „Die Wirkung von Umweltveränderungen auf Flucht oder Vertreibung lässt sich generell nicht von anderen Einflussgrößen isolieren“, heißt es in dem Bericht.

Die Zahl der potenziell betroffenen Menschen ist riesig. Etwa wenn die Meeresspiegel steigen. Bei einem Anstieg von einem Meter würde die Zahl der bedrohten Menschen nach Stand der Wissenschaft von 267 auf 410 Millionen Menschen steigen – bei gleichbleibender Bevölkerungsdichte. Derzeit wachse aber die Bevölkerung in vielen Küstenstädten „relativ stark“. Dadurch könnten die Folgen noch mehr Menschen treffen.