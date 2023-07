Neue Geheimwaffe: Erfinder schickt ferngesteuerte Autos im Ukraine-Krieg auf Panzerjagd

Von: Jens Kiffmeier

Klein und wendig: Die Ukraine schickt ferngesteuerte Autos mit Landminen beladen an die Front. © Screenshot/Facebook

Klein und schwer zu erkennen: Bei ihrer Gegenoffensive schickt die Ukraine ferngesteuerte Boden-Drohnen ins Minenfeld. Kann das die Wende im Krieg bringen?

Kiew – Not macht erfinderisch: Die Ukraine hat im Kampf gegen die russischen Besatzer ihre Gegenoffensive gestartet. Doch der Abwehrkampf ist mit hohen Verlusten verbunden. Denn die Streitkräfte von Russlands Präsident Wladimir Putin haben weite Teile der Front vermint, sodass ein Durchbruch selbst mit modernen West-Panzern schwierig ist. Doch kleine ferngesteuerte Autos sollen nun helfen, eine Kehrwende einzuleiten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Verteidiger eigene Waffen-Erfindungen gegen die vermeintliche Übermacht einsetzen. Doch was bringt der Eigenbau wirklich?

Ukraine-Krieg: Boden-Drohnen sollen Gegenoffensive unterstützen

Aktuell macht eine neue Waffen-Art von sich reden. So haben Entwickler um Yevhen Hnatok für den Ukraine-Krieg kleine Boden-Drohnen erfunden. Letztendlich handelt es sich dabei um ferngesteuerte Autos mit dicken Rädern, auf deren Rücken Landminen oder anderer Sprengstoff befestigt wird. Der Clou: Die unbemannten Vehikel fahren fast unbemerkt durch hohes Gras an der Front. Meistens könne der Feind sie gar nicht entdecken. „Ihm bleibt kaum Zeit, zu beten“, sagte der Tüftler der Nachrichtenagentur Reuters.

Erfindung im Krieg: Ukraine setzt schon lange auf Waffen der Marke Eigenbau

Seit Beginn des Ukraine-Krieges setzen die Streitkräfte Kiews immer wieder Waffen der Marke Eigenbau ein. So unterstützt eine Truppe von Drohnen-Flieger die Armee der Ukraine schon lange mit der Aufklärung aus der Luft. Bereits beim Einmarsch Russlands vor eineinhalb Jahren sorgten die Hobbyflieger mit dafür, dass der russische Sturm auf die Hauptstadt scheiterte, weil die Verteidiger genauestens über die Bewegungen der Angreifer Bescheid wussten. Mittlerweile können die „Wilden Hornissen“, wie die kleinen Drohnen genannt werden, auch bewaffnet werden.

Einsatz an der Front: Ferngesteuerte Autos können feindlichen Panzer ausschalten

Jetzt soll der Erfolg in der Luft auch am Boden fortgesetzt werden – und zwar mit den ferngesteuerten Autos, die aus einer Entfernung von zehn Kilometern bedient werden können. Mehrere Dutzend sollen bereits an der Front im Einsatz sein. Die Fahrzeuge können zum einen mit Kameras zum Ausspionieren der feindlichen Linien ausgestattet werden. Und zum anderen können sie bewaffnet werden, sodass sie beispielsweise unbeobachtet unter einen Panzer fahren und ihn mit dem geladenen Sprengstoff zur Explosion bringen. Die dritte Variante: Die unbemannten Autos werden gezielt ins Minenfeld geschickt, wo sie die Detonationen auslösen und so am Ende den Weg für die schweren Panzer freimachen.

Letzteres Einsatzgebiet könnte in den kommenden Wochen immer wichtiger werden. Denn bislang kommen die Verteidiger bei ihrer Gegenoffensive nur schwer voran. Das räumte am Freitag (14. Juli) Präsident Wolodymyr Selenskyj unumwunden ein. „Wir müssen ganz klar – so klar wie möglich – begreifen, dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles ihnen Mögliche tun werden, um unsere Soldaten aufzuhalten“, sagte der ukrainische Regierungschef in seiner abendlichen Videoansprache. Daher müsse man für jeden Kilometer, den die eigenen Truppen vorwärtskämen, dankbar sein, mahnte er.

Erfundene Boden-Drohnen: Auswirkung für Gegenoffensive im Ukraine-Krieg umstritten

Die Aussage ist ein Indiz für die Schwierigkeiten, mit denen das ukrainische Militär bei seiner Offensive konfrontiert ist. Anfang Juni hatten die ukrainischen Truppen mit ihrem Gegenstoß zur Rückeroberung von Gebieten begonnen, die Russland zu Beginn seines mehr als 16 Monate dauernden Angriffskriegs besetzt hatte. Bislang sind die Geländegewinne der Ukrainer jedoch äußerst gering – obwohl der Westen den Verteidigern viele hochmoderne Panzer und Raketenwerfer zur Verfügung gestellt hat. Doch die russischen Truppen haben lange Verteidigungsgräben und gefährliche Minenfelder entlang der Frontlinie gezogen, wodurch die West-Panzer nur schwer vorankommen.

Inwieweit die ferngesteuerten Boden-Drohnen nun den ukrainischen Vormarsch unterstützen können, bleibt abzuwarten. Laut Samuel Bendett, Senior Fellow am Center for a New American Security, sind die Auswirkungen von Eigenbau-Waffensystemen im Ukraine -Krieg bisher äußerst begrenzt. Jedoch betonte er im Gespräch mit Reuters auch, dass man diesen Sektor im Auge behalten müsse, da gut ausgebildete und technisch versierte Freiwillige, insbesondere in der Ukraine, sich darum bemühen, neue Fahrzeuge zu entwickeln, die ihren Armeen einen Vorteil verschaffen würden. „Es ist diese Art von Innovation auf dem Schlachtfeld an der taktischen Spitze der Ukraine, die letztlich zu neuen Lösungen führen wird, die sich für das langfristige Überleben im Kampf eignen.“ (jkf)