Auf Nummer unsicher

Von: Susanne Ebner

Da war er noch Verteidigungsminister: Ben Wallace im Militärfahrzeug. © afp

Der bislang eigentlich verlässliche britische Verteidigungsminister Ben Wallace tritt zurück. Premierminister Rishi Sunak präsentiert bereits einen Nachfolger, dem aber ein Profil fehlt.

Die Tory-Partei hat ein stürmisches Jahr hinter sich. In den vergangenen zwölf Monaten waren drei Premiers im Amt, zahlreiche Posten wurden neu besetzt. Gerade erst verkündete politische Pläne wurden nach nur wenigen Wochen wieder über den Haufen geworfen. Kurz gesagt: Chaos.

Fast wie ein Fels in der Brandung wirkte da der konservative Verteidigungsminister Ben Wallace. Doch nun nimmt auch er seinen Hut. Nachdem er vor einigen Wochen angekündigt hatte, seinen Posten zu räumen, machte der 53-Jährige seinen Rücktritt an diesem Donnerstag offiziell. Nachfolgen wird ihm Grant Shapps, der vorher den Posten des Energieministers innehatte und als Premierminister Rishi Sunaks „Mann für alle Fälle“ gilt.

Mit Wallace verlässt ein Schwergewicht der Konservativen die politische Bühne. „Er war einer der erfolgreichsten Minister der letzten Jahre“, betonte Richard Whitman von der Denkfabrik „UK in a Changing Europe“ gegenüber der FR. Dabei machte er sich zuletzt insbesondere als kompromissloser Unterstützer der Ukraine gegen Russland einen Namen. Seine Ambitionen auf den Posten des Nato-Generalsekretärs erfüllten sich allerdings nicht.

Laut Whitman griff Wallace mit seinem Rücktritt womöglich einer Neubesetzung seines Postens voraus, nachdem Sunak für den Herbst eine Regierungsbildung angekündigt hat. Weil die nach 13 Regierungsjahren marode Partei modernisiert werden soll, galt Wallace wohl als Teil einer „parlamentarischen Vergangenheit“, so der Politologe.

Whitman zufolge ist der Rücktritt jedoch auch Ausdruck der immensen Krise der konservativen Partei, in der immer weniger Abgeordnete noch eine politische Zukunft für sich sehen. Schließlich liegen die Torys in den Umfragen aktuell rund 20 Prozentpunkte hinter Labour. Damit müssen viele im Unterhaus befürchten, bei der kommenden Wahl, die spätestens im Jahr 2025 stattfinden wird, ihren Sitz zu verlieren.

In seinem Rücktrittsschreiben zog Wallace eine positive Bilanz seiner vierjährigen Amtszeit. „Das Verteidigungsministerium ist wieder drauf und dran, Weltklasse zu werden, mit Weltklasse-Leuten“, war dort zu lesen. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, daran kamen am Donnerstag angesichts der Neubesetzung des Postens ernsthafte Zweifel auf.

Dringend nötige Signale der Erneuerung der Partei blieben mit der Ernennung von Shapps aus, beklagten Fachleute. Dieser hatte in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche Ministerposten inne und war unter anderem Verkehrs- und zuletzt Energieminister. „Damit hat Shapps kein klares Profil“, so Whitman.

Überdies habe er, anders als der Ex-Offizier Wallace, keinerlei Erfahrung in seinem neuen Ressort. Seine Ernennung sei deshalb vor allem eine „politische Entscheidung“ gewesen, weil sich Shapps gegenüber Sunak loyal verhalten habe. Andere Konservative galten als besser qualifiziert, etwa Sicherheits-Staatssekretär Tom Tugendhat. „Die Frage ist nun, ob Shapps in der Lage sein wird, etwas zu bewirken“, so Whitman. Denn eigentlich gebe es viel zu tun. Als Militärmacht gilt Großbritannien wegen Einsparungen beim Kriegsgerät nach wie vor als geschwächt. Hinzu kommt laut Whitman die Frage, wie sich die Wahlen in den USA 2024 auf die Militärhilfe für die Ukraine auswirken werden und nimmt damit Bezug auf die Angst, Donald Trump könne die Unterstützung aufkündigen. „Wenn das passiert, müssen wir eigentlich jemanden in der Regierung haben, der für den Job sehr gut geeignet ist“, warnt Whitman.