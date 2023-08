Auf Menschenjagd mit dem Pick-up

Von: Joachim F. Tornau

Teilen

Zu Prozessbeginn versammeln sich Protestierende vor dem Gericht in Kiel. © dpa

Prozess um Attacke auf Demonstrierende: Zeuge widerspricht angeklagtem Ex-AfD-Mann

Der Mann spricht leise, immer wieder kommen ihm die Tränen. „Er hätte einfach wegfahren können“, sagt der 29-Jährige. „Aber er hat in keiner Sekunde gestoppt oder gezögert. Wie in einem Computerspiel. Sie hatte keine Chance.“

Im Oktober 2020 wurde seine frühere Lebensgefährtin am Rande einer Kundgebung gegen die AfD im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg von einem damaligen Mitglied der Rechts-außen-Partei angefahren und schwer verletzt – absichtlich, das glaubt nicht nur ihr Ex-Freund, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags muss sich Melvin S. seit Anfang Juli vor dem Landgericht in Kiel verantworten.

Statt einfach wegzufahren, soll der heute 22-Jährige, nachdem er und seine drei Begleiter von der antifaschistischen Kundgebung ausgeschlossen worden waren, den tonnenschweren Pick-up seiner Mutter gezielt auf den Bürgersteig gelenkt und auf vier Protestierende zugehalten haben. Drei von ihnen traf er. Nur der Mann, der am Mittwoch als erster Nebenkläger in den Zeugenstand tritt, konnte sich mit einem Sprung retten.

Fast atemlos erzählt der Student, wie Melvin S. das Auto „superkontrolliert und galant“ auf den Gehsteig gesteuert habe. Wie das erste Opfer zur Seite geschleudert worden sei. Wie der Angeklagte danach „einfach durchbeschleunigt“ habe, mit aufheulendem Motor, und auf die Freundin, eine Person of Color, zugefahren sei. Er habe sogar extra noch einen Schlenker gemacht habe, um sie zu treffen. „Ich sehe sie da liegen. Und ich denke sofort, dass sie tot ist.“

Lebensgefährlich waren die Verletzungen der jungen Frau dann zwar nicht. Aber, so berichtet er, sie habe monatelang „extreme Schmerzen“ gehabt. Er selbst sei seither psychisch schwer angeschlagen und versuche, das Erlebte in einer Therapie zu verarbeiten.

Angeklagter ohne Regung

Melvin S. hört sich das ohne erkennbare Regung an, nur gelegentlich knetet er seine Finger. Beim Prozessauftakt hatte er jegliche Verletzungs- oder gar Tötungsabsicht bestritten und von einer „Panikreaktion“ gesprochen: Eine Gruppe von „acht bis zwölf Vermummten“ habe einen seiner Kumpel angegriffen, da habe er Gas gegeben. Was dann geschehen sei, wisse er leider nicht mehr – Erinnerungslücke.

Mit der Aussage des Zeugen an diesem dritten Verhandlungstag lässt sich das kaum in Einklang bringen. Er habe weder Schläge gesehen noch Vermummte, sagt der Zeuge. Und außer ihm, seiner Freundin und den anderen beiden Nebenklägern seien keine Protestierenden in der Nähe gewesen. „Das war keine bedrohliche Situation.“ Bis Melvin S. seinen Pick-up gestartet habe.

Die Strafkammervorsitzende Maja Brommann legt Melvin S. nahe, seine Einlassung zu überdenken. Auch was seine Haltung zur AfD, zu rechtem und rassistischem Gedankengut angehe. Auch die hatte er herunterzuspielen versucht – obwohl er einen Newsletter der rechtsextremen Identitären Bewegung abonniert hatte, per Whatsapp rassistische Bilder verschickte und Nachrichten mit dem bekannten Thüringer Neonazi und Szene-Unternehmer Tommy Frenck ausgetauscht hatte.