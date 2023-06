„Auf einem erschreckend hohen Plateau“: Rechtsextrem motivierte Gewalt nimmt zu

Von: Pitt v. Bebenburg

Neonazis bei einem Aufmarsch Ende April in München. © IMAGO/Michael Lucan / aal.photo

Körperverletzungen, aber auch Hakenkreuz-Schmierereien: Im April stiegen rechtsextreme Delikte im Vergleich zum Vorjahr stark an. Linken-Politikerin Pau vermutet einen „gefährlichen Trend“.

Allein im April haben die Behörden in Deutschland 55 Gewalttaten mit rechtem Hintergrund registriert. Die Zahl hat sich gegenüber April 2022 mehr als verdoppelt – damals waren es 26 Taten. Das geht aus Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Linken-Abgeordneten Petra Pau hervor, die der Frankfurter Rundschau vorliegen.

Die meisten einschlägigen Delikte sind Körperverletzungen. Hinzu kommen Fälle von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt:innen und ein gefährlicher Eingriff in den Verkehr. „Die Zahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr in den letzten Monaten auf einem erschreckend hohen Plateau eingependelt“, kommentierte Pau, die im Bundestag als Vizepräsidentin amtiert und seit Jahren Angaben zu rechtsextrem motivierten Taten abfragt.

Erinnerungen an Anfänge der 90er Jahre

Der Anstieg an Gewalttaten folge „einem besorgniserregenden gesellschaftlichen Trend, in dem sich das Klima gegenüber Geflüchteten und Schutzsuchenden weiter verschärft und rechte Positionen immer mehr Raum gewinnen“, urteilt Pau. Sie befürchte, dass aktuelle politische Entscheidungen wie die Zustimmung der Bundesregierung zur EU-Asyleinigung diese Stimmung noch befördern könnten. Pau erinnerte an den Anfang der 90er Jahre, als der deutsche Asylkompromiss in eine Zeit rechtsextremer Anschläge fiel. Eine andere Anfrage der Linken hatte zuletzt bereits einen Anstieg der Angriffe auf Asylsuchende und deren Unterkünfte zum Vorschein gebracht.

Gegenüber dem Monat März 2023 ist die Zahl rechts motivierter Gewalttaten im April 2023 fast gleich geblieben. Allerdings war fast die Hälfte der Vorfälle im März, nämlich 22 Gewalttaten, auf eine einzige Veranstaltung entfallen – ein Rechtsrockkonzert im schleswig-holsteinischen Neumünster. Das bestätigte das Kieler Innenministerium der Frankfurter Rundschau. Die Polizei hatte das Konzert verhindert, woraufhin die Einsatzkräfte mit Stühlen, Bierdosen und einem Feuerlöscher attackiert wurden.

Auch viele Propagandadelikte aus rechtem Spektrum gemeldet

Auf die anderen Bundesländer entfielen nur 32 Taten. Im April verteilten sich die 55 Vorfälle hingegen auf zahlreiche Bundesländer, mit Schwerpunkten in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

Ein versuchtes Tötungsdelikt mit rechter Motivation war im April nicht zu beklagen. Die einzige polizeibekannte Tat dieser Art in diesem Jahr hatte sich Mitte Februar im rheinland-pfälzischen Bingen abgespielt. Dort war ein 20-jähriger Mann durch Messerstiche im Oberkörper verletzt worden, nachdem er sich über das Abspielen rechtsextremer Musik beschwert hatte. Der mutmaßliche Täter ist ein 23-Jähriger aus Hessen.

Oft werden erst noch später Delikte gemeldet

Für die ersten vier Monate 2023 listet die Bundesregierung insgesamt gut 170 rechte Gewalttaten auf. Im Jahr davor waren es für den gleichen Zeitraum knapp 120 gewesen. Alle Zahlen sind vorläufig, weil oft erst später Delikte gemeldet oder die rechte Motivation erkannt wird.

Wenn zu den Gewalttaten auch Propagandadelikte wie Hakenkreuz-Schmierereien hinzugezählt werden, kommen die Behörden für die ersten vier Monate des Jahres auf gut 4200 rechte Straftaten. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 waren es knapp 3400 gewesen. Die Zahl für den Monat April stieg von 777 Delikten im Jahr 2022 auf 1025 in diesem Jahr an.