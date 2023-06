Auch Männer kommen zu Wort

Von: Tatjana Coerschulte

Aufklärung kann gegen ungewollte Schwangerschaft helfen - und Literatur schärft den Blick für den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema.

Das Buch „Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung“ versammelt literarische Variationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Wer sich auf die Lektüre einlässt, wird überrascht.

Wer spricht schon gern über Abtreibung? Und wie soll man darüber sprechen? Am besten möglichst frei und nicht so betulich, legt der Band „Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung“ nahe.

Die Anthologie ist sicher kein Buch, zu dem man greifen würde, um mal auf dem Sofa zu entspannen. Dafür ist ihr Thema zu ernst und auch zu sperrig. Wer sich auf die Sammlung einlässt, wird aber möglicherweise überrascht sein: Anders als so manches Statement vom Rednerpult oder der Kanzel aus pädagogisieren die literarischen Variationen nicht, sondern zeigen die situative und emotionale Bandbreite ungewollter Schwangerschaft – mal dokumentarisch, mal fiktiv.

Zu den eindrücklichsten Texten gehören die von Charlotte Gneuß aufgezeichneten Protokolle von sechs Frauen, die über ihren jeweiligen Schwangerschaftsabbruch sprechen und ihre Gefühlslage: Von einer mehrfachen Mutter in der DDR über eine Klimaschutzaktivistin bis hin zu einer Frau, die nicht wusste, dass ihr Liebhaber liiert ist und bleiben will und für die Folgen des Verhütungsunfalls nur verletzendes Desinteresse übrig hat.

Der Band stellt die Geschichte einer Frau, die verbotene Abtreibungspillen als Schwarzmarktware vertreibt neben das von der Schriftstellerin Annett Gröscher verfasste Porträt einer Arbeiterin, die in einem DDR-Betrieb in eine Frauenkommission zu diesem Thema gedrängt wird („Auch die Abtreibung sei nun Sache der Arbeiterklasse.“). Die Feministin Emilia Roig erzählt von einer Sklavin auf einer Zuckerrohrplantage im 19. Jahrhundert, die nicht mit einem Kind den Sklavenbestand ihres Besitzers und Vergewaltigers vergrößern, sondern fliehen will.

Auch Männer kommen zu Wort, so Tilman Rammstedt mit dem enervierenden Monolog eines Mannes, der seiner Mutter – die sich immerhin für seine Geburt entschieden hatte – die Verantwortung für alles, wirklich alles zuschreibt, was in seinem Leben schiefläuft.

Eröffnet wird der Band von einer kleinen Utopie: Yael Inokai schildert einen Tag im Leben einer Handelsvertreterin, die ihren Kund:innen mobile Sauggeräte für Schwangerschaftsabbrüche nach Hause bringt. Das klingt leicht irre, schiebt aber zumindest gedanklich mal den moralischen Vorhang vor dem Thema beiseite.

Durch die Vielfalt der Beiträge zeigt das Buch, wie der Umgang mit Abtreibung von patriarchalischer Macht, politischer Ideologie und religiösen Geboten bestimmt wird - wo es doch eigentlich um Selbstbestimmung geht. Tatjana Coerschulte

Charlotte Gneuß, Laura Weber (Hrsg.): „Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung“, Hanser Verlag, Berlin 2023, 200 Seiten, 23 Euro.

