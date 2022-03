Ukraine-Krieg: Attentat auf Selenskyj in Kiew – 25 Männer beteiligt

Präsident der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist offenbar einem Attentat aus Russland entgangen.

Russland* schickt im Ukraine-Krieg* offenbar erneut Attentäter nach Kiew*.

Doch Wolodymyr Selenskyj*, Präsident der Ukraine*, überlebt auch das nächste Attentat.

Russlands Präsident Wladimir Putin* soll im Ukraine-Konflikt* bereits vier Mal versucht haben, Selenskyj zu töten.

Kiew – Wolodymyr Selenskyj ist im Ukraine-Krieg längst zum Symbol des Widerstands gegen Russland geworden. Allein deshalb steht der ukrainische Präsident im Fadenkreuz des Kremls – und ist nun offenbar zum wiederholten Mal einem Anschlag auf sein Leben entgangen. Laut Angaben der ukrainischen Spionageabwehr sei ein Attentat auf Selenskyj gestoppt worden.

Demnach sei eine Gruppe russischer Saboteure, angeführt von einem Geheimdienstler, in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Unian in der Nacht zum Dienstag. Es soll sich um etwa 25 Männer gehandelt haben, die auf dem Weg nach Kiew waren. In der ukrainischen Hauptstadt hätte die Gruppe laut Geheimdienstinformationen mehrere Ziele verfolgt: die Ermordung Selenskyjs sowie weitere Sabotageakte, die Russland und dem Kreml im Ukraine-Krieg strategische Vorteile verschafft hätten.

Wolodymyr Selenskyi entgeht im Ukraine-Krieg dem nächsten Attentat

Als Tarnung soll die Gruppe sich als Territorialeinheit der Ukraine ausgegeben haben, um so bis nach Kiew vorzudringen. Uschgorod liegt etwa 800 Kilometer vor der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Die Angaben zu den Zielen und dem Plan der Saboteure lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht unabhängig überprüfen. Im Ukraine-Krieg sollen Agenten im Auftrag von Russlands Präsident Wladimir Putin bereits mehrfach versucht haben, Wolodymyr Selenskyj zu töten. Der ukrainische Präsident soll insgesamt bereits drei Attentaten entgangen sein. Das berichtet die Sunday Times aus Großbritannien. Russland soll für die Attentate sowohl Söldner der berüchtigten Wagner-Gruppe eingesetzt haben als auch Spezialeinheiten aus Tschetschenien beauftragt haben.

Wolodymyr Selenskyj wendet sich im Ukraine-Krieg ans eigene Volk

Wolodymyr Selenskyj meldete sich am Morgen aus der im Ukraine-Krieg weiter hart umkämpften Hauptstadt Kiew. In einer Videobotschaft an alle Ukraine rief der Präsident seine Landsleute zum Widerstand gegen Russland und seine Armee auf. Gleichzeitig stellte Selenskyj weitere Verhandlungen mit Moskau* über eine Waffenruhe in Aussicht.

Offenbar ist allerdings nicht nur der Sturz des ukrainischen Präsidenten geplant: Auch Russlands Präsident Putin soll weichen. Die Elite des Landes positioniert Berichten zufolge bereits einen Nachfolger. (dil/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

