Bei Nato-Beitritt: Russland droht Schweden und Finnland mit Atomwaffen

Von: Alina Schröder

Die beiden skandinavischen Staaten Finnland und Schweden könnten schon bald in die Nato eintreten. Russland droht für den Fall unter anderem mit Atomwaffen.

Moskau – Finnland und Schweden erwägen inmitten des Ukraine-Kriegs* einen Eintritt in die Nato*. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine fühlen sich finnische und schwedische Bürgerinnen und Bürger laut einer Umfrage unmittelbar bedroht. Sie fordern daher zum Schutz den Beitritt in das Verteidigungsbündnis. Das berichtet unter anderem die ARD.

Die Nato selbst hat sich mit dem Beitritt der zwei skandinavischen Staaten noch nicht befasst. Das erfolgt erst, sobald ein offizieller Antrag vorliegt. Jedoch betonte Generalsekretär Jens Stoltenberg zuletzt, dass Schweden und Finnland in der Allianz willkommen seien. Aus Russland* kommen jedoch andere Töne.

Möglicher Nato-Beitritt von Finnland und Schweden – Russland kündigt „Konsequenzen“ an

Im Falle eines tatsächlichen Nato-Beitritts von Finnland und Schweden* hat Russland erneut vor „Konsequenzen“ gewarnt. Helsinki und Stockholm müssten schließlich „verstehen, welche Folgen ein solcher Schritt für unsere bilateralen Beziehungen und für die europäische Sicherheitsarchitektur insgesamt hat“, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Darüber hinaus wird Sacharowa zufolge eine Nato-Mitgliedschaft der beiden Länder „wahrscheinlich nicht zur Stärkung“ ihres internationalen Ansehens beitragen.

Finnlands und Schwedens Politik der Blockfreiheit biete derzeit „ein verlässliches Sicherheitsniveau“. Eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis sei allerdings „nicht in der Lage, ihre nationale Sicherheit zu stärken.“ Vielmehr würden sich beide Länder „automatisch an der Front der Nato wiederfinden“, so Sacharowa.

Der ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Medwedew, droht Finnland und Schweden im Falle eines Nato-Beitritts mit Atomwaffen. (Archivbild) © Yekaterina Shtukina/Imago Images

Bei Nato-Beitritt: Russland droht Finnland und Schweden mit Atomwaffen

Russland kündigte aber auch an, nach einem Beitritt direkt zu reagieren: Der ehemalige russische Präsident und die derzeitige Nummer zwei des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, warnte am Donnerstag (14.04.2022), Atomwaffen in der Nähe der drei baltischen Staaten zu stationieren. „In diesem Fall kann schon nicht mehr von einem atomwaffenfreien Status des Baltikums die Rede sein“, schrieb Medwedew in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram.

Der Politiker drohte konkret mit der Stationierung von sogenannten „Iskander"-Raketen, Hyperschallwaffen und Kriegsschiffen mit Atomwaffen – für die Finnen und Schweden etwa in Reichweite „des eigenen Hauses". Falls sich Schweden und Finnland trotz allem für einen Nato-Beitritt entscheiden würden, bedeute dies, dass „Russland mehr offiziell registrierte Gegner haben wird", meinte Medwedew. (as/dpa)