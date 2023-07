Asylsuchende vor Anker

Von: Sebastian Borger

Bis zu 506 Männer könnten auf der „Bibby Stockholm“ den Ausgang ihres Asylverfahrens abwarten. © afp

Die britische Regierung will Flüchtlinge auf ausgemusterten Schiffen unterbringen. Ein erster Lastkahn wird dieser Tage bezogen.

Die Isle of Portland liegt an der Südküste Englands im Weltnaturerbe Jurassic Coast, so benannt nach dem außergewöhnlichen Reichtum an Fossilien aus der Jura-Zeit. Steil ragt der Kalksteinfelsen aus dem Ärmelkanal. Ganz oben thront eine ehemalige Zitadelle, die heute als Gefängnis dient. Reisende haben einen herrlichen Blick über die Hafenbucht hinüber zur Stadt Weymouth, mit der Portland durch einen Damm verbunden ist. Hier wurden 2012 die olympischen Segelregatten ausgetragen. Auf Portland wohnten die Athlet:innen und ihre Betreuer:innen in eigens errichteten, großzügigen Häuserblocks.

Im Hafen von Portland sollen demnächst Menschen aus ganz anderem Grund untergebracht werden: Für die kommenden achtzehn Monate will die konservative Regierung von Premierminister Rishi Sunak hier männliche Geflüchtete unterbringen, gegen den Protest der örtlichen Bevölkerung. Diese Woche ging der Lastkahn „Bibby Stockholm“ vor Anker, diese Woche sollen die ersten Bewohner ankommen.

Die Regierung sucht Unterkünfte für Asylbewerber:innen. 166 000 Menschen hängen, teils seit Jahren, ohne Bescheid im System fest. Viele werden vom notorisch inkompetenten Innenministerium übergangsweise in Pensionen und Hotels untergebracht, womit sich die Besitzer:innen auf Staatskosten eine goldene Nase verdienen. Frühere Kasernen auf stillgelegten Stützpunkten der Royal Air Force mussten wegen hygienisch katastrophaler Zustände geschlossen werden. Gegen andere Unterkünfte an Land gibt es regelmäßig lautstarke Proteste, oft unterstützt von den jeweiligen konservativen Wahlkreis-Abgeordneten. Deshalb wohl nun die Unterbringung auf Schiffen.

Auch die Lastkahn-Lösung stößt keineswegs überall auf Zustimmung. Im schottischen Edinburgh, im Wirral nahe Liverpool und Themse-abwärts von London verweigerten die örtlichen Hafenbehörden der Regierung die Erlaubnis, eigens angemietete Kreuzfahrtschiffe als Asyl-Unterkünfte vor Anker gehen zu lassen. Die Labour-Opposition spricht von umgerechnet 4,2 Milliarden Euro Kosten und macht sich über die Initiative lustig: „Die Regierung gibt Geld aus für Schiffe, die nirgendwo anlegen können.“

In Portland bietet die „Bibby Stockholm“ Raum für 506 Männer. Sie werden je zu zweit in Kabinen mit Fenster, Dusche und Fernseher untergebracht. Der örtlicher Lokalregierung zahlt London Geld für Sprachkurse, das NHS soll direkt an Bord die grundlegende Gesundheitsversorgung sichern. Es gibt ein Fitness-Studio und einen Gebetsraum.

US-Gericht kippt Bidens Asylpolitik In den USA hat ein Bundesgericht die neue Asylpolitik der Regierung von Präsident Joe Biden gekippt. Die im Mai eingeführte Regelung, derzufolge Schutzsuchende Asylanträge bereits in den Heimat- oder Transitländern stellen müssen, sei rechtswidrig, erklärte Richter Jon Tigar am Bundesbezirksgericht in San Francisco. Die Entscheidung könnte die US-Behörden dazu zwingen, erneut die Asylanträge aller Menschen zu prüfen, die das Staatsgebiet der USA erreichen. Der Richter setzte sein Urteil allerdings zunächst für 14 Tage aus, um der Regierung in Washington Zeit zu geben, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Das Justizministerium stellte dies bereits in Aussicht. Bis Mitte Mai hatte sich die Einwanderungspolitik auf eine Regel von Bidens Vorgänger Donald Trump gestützt, Schutzsuchende an der Grenze umgehend abzuschieben. afp

Menschen, die ins vereinigte Königreich wollen, durchqueren seit Jahren vermehrt mit Schlauchbooten den Ärmelkanal. Im vergangenen Jahr kamen auf diesem Weg mehr als 45 000 Menschen ins Land; Schlepper berechnen für die Überfahrt pro Person zwischen 3000 und 7000 Euro, heißt es.

Die Regierung in London hat sich angewöhnt, solche auf irregulärem Weg auf die Insel Gekommene als „Illegale“ zu bezeichnen. Dem Innen-Staatssekretär Simon Murray zufolge sei das Asylsystem auf der Insel wegen der Bootsankünfte „überwältigt“. Einem vergangene Woche verabschiedeten drakonischen Gesetz zufolge will Großbritannien ihnen jedes Asylrecht verweigern und sie ins zentralafrikanische Ruanda abschieben. Dort sollen sie ein Asylverfahren sowie die Möglichkeit erhalten, sich vor Ort anzusiedeln. Eine Rückkehr nach Europa soll ausgeschlossen sein. Dem Vorhaben hat zwar das Appellationsgericht einen Riegel vorgeschoben; Premier Sunak ruft gegen die Entscheidung aber den Londoner Supreme Court an.

Das Gesetz zur „illegalen Migration“ war in beiden Parlamentskammern hochumstritten. Der Erzbischof von Canterbury, Chef der englischen Staatskirche, bezeichnete das Vorhaben als „unmoralisch“. Sein Vorhaben, die Regierung wenigstens zu einer langfristigen Asyl-Strategie zu zwingen, schlug ebenso fehl wie die Initiative von Ex-Premier Theresa May, Sicherheiten für Opfer moderner Sklaverei einzubauen. Die Regierung, resümiert die Schatten-Innenministerin Yvette Cooper, „hat jeden Sinn für Anstand und Mitgefühl verloren“.

Auf heftigen Protest stößt die Gesetzgebung auch beim UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk. Großbritannien habe „einen beunruhigenden Präzedenzfall für die Beseitigung von Asyl-Verpflichtungen“ geschaffen, den andere Länder, nicht zuletzt in Europa, nachahmen könnten.