Asylstreit in der EU: Polen und Ungarn blockieren Verhandlungen über Migration

Von: Christian Stör

Polen und Ungarn stehen dem ausgehandelten Asylkompromiss in Europa äußerst skeptisch gegenüber. Beim EU-Gipfel in Brüssel erhöhen beide Länder den Druck.

Brüssel - Die EU-Staaten streiten erneut über die künftige Asylpolitik. Aus Protest gegen den Anfang Juni erreichten Asylkompromiss haben Polen und Ungarn in der Nacht zu Freitag (30. Juni) die Verhandlungen der 27 Staats- und Regierungschefs blockiert. Beide Länder hätten erneut die Tatsache kritisiert, dass der Asylkompromiss nicht einstimmig beschlossen worden sei, hieß es in Diplomatenkreisen in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs verließen das Ratsgebäude gegen halb zwei Uhr morgens, ohne sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt zu haben.

Am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel sei man zwar nicht zu einer Einigung gekommen, sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo. „Aber das Gute ist, dass alle gesagt haben, wir versuchen es noch einmal.“ Die Gespräche gehen am heutigen Freitagmorgen weiter. Am zweiten Gipfeltag soll es eigentlich um die China-Politik der EU gehen.

Menschen aus Eritrea, Libyen und dem Sudan warten in einem Holzboot auf die Helfer einer spanischen Nichtregierungsorganisation. Der Asylkompromiss sorgt für Streit in der EU. © Joan Mateu Parra/AP/dpa

Wieder Asylstreit: EU-Staaten ringen um gemeinsame Position

Polen und Ungarn hatten Anfang Juni als einzige Staaten gegen die geplante Verteilung von Geflüchteten in der EU gestimmt. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft hatte damals entschieden, bei dieser Abstimmung eine qualifizierte Mehrheit gelten zu lassen. Der Asylkompromiss sieht vor, dass die Aufnahme von Flüchtenden künftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. Länder, die niemanden aufnehmen wollen, würden zu Ausgleichszahlungen gezwungen.

Polen forderte am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel, diese Pläne wieder aufzugeben. Jedes EU-Land solle selbst darüber entscheiden, wie es Länder mit besonders hohen Migrationszahlen unterstütze. Die Aufnahme von Schutzsuchenden solle freiwillig sein, heißt es in einem polnischen Textvorschlag für die Gipfelerklärung, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Zudem sollten Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, wen sie aufnehmen.

Die polnische Regierung stellte sich zudem auf den Standpunkt, dass in der Migrationspolitik nach dem Konsensprinzip entschieden werden sollte, also nicht per Mehrheitsentscheidung. Auch Ungarn hatte vor dem Gipfel angekündigt, dass es sich nicht beteiligen und auch keine Ausgleichszahlungen leisten werde.

Eklat droht: Streit über Asylkompromiss hält beim EU-Gipfel an

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich zu Beginn des EU-Gipfels zunächst gänzlich unbeeindruckt von der Kritik aus Polen und Ungarn. Bei seiner Ankunft hatte der SPD-Politiker den polnischen und ungarischen Wunsch nach einer Neuverhandlung zurückgewiesen und den Asylkompromiss als „Durchbruch“ bezeichnet.

Sollten sich die Staats- und Regierungschefs nicht einigen, wäre das ein Eklat. Praktisch könnte aber das Gesetzgebungsverfahren weiter laufen. Der nächste Schritt sind Verhandlungen der EU-Staaten mit dem Europaparlament. (cs/afp/dpa)

