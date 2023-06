Asyl-Kompromiss das „letzte I-Tüpfelchen“: Ypsilanti verlässt die SPD

Von: Jutta Rippegather

Andrea Ypsilanti auf einem Landesparteitag der SPD in Fulda 2008. Bis 2009 war sie Landesvorsitzende der Partei. Foto: Imago images. © IMAGO / Werner Schmitt

In der Sozialdemokratie brodelt es: Die frühere hessische Landeschefin Andrea Ypsilanti tirtt nun aus – und protestiert damit gegen die Politik der Parteikollegin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Andrea Ypsilanti hat ihr Parteibuch zurückgegeben. Damit verliert die SPD ein langjähriges populäres Mitglied. Im Jahr 2008 wäre die Rüsselsheimerin fast hessische Ministerpräsidentin geworden. Vier Abgeordnete aus den eigenen Reihen haben ihr damals die Gefolgschaft verweigert.

Der EU-Asylkompromiss sei wohl das „letzte I-Tüpfelchen“ gewesen, sagte Christoph Degen, Generalsekretär der Hessen-SPD, am Montag in Wiesbaden. Ypsilanti habe sich in den vergangenen Jahren zunehmend von der Partei entfernt und sei nur noch selten aktiv gewesen. Er bedauere den Parteiaustritt, so Degen, Ypsilantis Expertise würde bei Debatten um Migration und Flucht fehlen.

Der Schritt zeigt: Es brodelt in der Partei, nachdem sich in der vergangenen Woche die EU-Staaten grundsätzlich auf eine Verschärfung im Asylsystem geeinigt haben. Innenministerin Nancy Faeser hat alle Mitglieder eingeladen: Sie will in einer Online-Schalte das erklären, was sie „Asylkompromiss“ nennt. Faeser ist SPD-Spitzenkandidatin für die Hessenwahl am 8. Oktober, am kommenden Samstag in Hanau soll sie bei einem Parteitag offiziell gewählt werden. Der Umgang mit Geflüchteten dürfte für Kontroversen sorgen.

Ypsilanti wird sich daran nicht beteiligen. „Nicht dein Ernst“: So hatte sie Faesers Twitter-Nachricht über den „historischen Erfolg für eine neue, solidarische Migrationspolitik“ kommentiert. Bei Twitter erklärte sie am Montag, der Asylkompromiss sei „ein Kotau vor den Rechtsextremisten und Populisten“ und wider die Menschlichkeit. „Das will ich nicht mittragen“, begründete sie ihren Austritt aus der SPD. Eingetreten war sie als Studentin, wurde 2003 Landesvorsitzende. Als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl 2008 bescherte sie der CDU von Roland Koch eine Niederlage. Sie wollte dann ein rot-rot-grünes Bündnis schmieden, obwohl sie zuvor eine Koalition mit der Linkspartei ausgeschlossen hatte.

Im Jahr 2010 hat Ypsilanti den Verein „Institut Solidarische Moderne“ mitgegründet, das sich als „eine Denkfabrik und Plattform für solidarische Politikkonzepte“ versteht.

