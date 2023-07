Asphalt knacken, Solarpartys und ein KI-Telefon: Klimapreise in Frankfurt vergeben

Von: Thomas Stillbauer

„Das Leben auf der Erde ist in Gefahr“, heißt es am „Mutter-Erde-Telefon“, das Falko Saalfeld (Bild) mit KI zum Sprechen bringt. Foto: Peter Jülich. © Peter Jülich.

Ein Bündnis im deutschsprachigen Raum schickt sich an, Klimawandel und -schutz verstärkt zum Thema zu machen. Welche Projekte sich diese Mission besonders zu eigen machen? Das war in Frankfurt zu erfahren.

Warum nicht mal direkt bei Mutter Erde anrufen und fragen, wie es ihr geht, rein klimatisch gesehen? „Die Erde ist krank, die Menschen sind krank, und das Leben auf der Erde ist in Gefahr“, lautet die Auskunft am „Mutter-Erde-Telefon“. Geantwortet hat freilich nicht der Planet selbst. Falko Saalfeld und Hagen Plum haben für ihr Projekt eine künstliche Intelligenz mit dem Wissen indigener Gemeinschaften gefüttert – und verblüffende Ergebnisse erzielt. Dafür gab es einen Sonderpreis am Donnerstagabend bei der Verleihung des K3-Preises für Klimakommunikation. K3 ist ein Bündnis, das Klimawandel und -schutz verstärkt zum Thema machen will.

Wenn wir doch wissen, was zu tun wäre – warum tun wir’s dann nicht? Darum geht es noch bis Ende August in der Ausstellung „Klima_X“ im Frankfurter Museum für Kommunikation. Diese rätselhafte Lücke zwischen Wissen und Handeln thematisiert auch der K3-Preis, den Klimaschutzorganisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam ausloben. Naheliegend, dass die Preisträger:innen in diesem Jahr daher im Ausstellungsort Frankfurt geehrt wurden.

Humor und Fakten entkräften sie Scheinargumente

Unter den mehr als 150 Einreichungen für diese inzwischen dritte Runde beim K3-Preis ragten acht besonders heraus. Außer dem eingangs erwähnten Telefon waren das etwa die „Packsdrauf Solarpartys“, ein Projekt aus Aachen, das schon mehr als 3000 Menschen erreicht hat, wie die Initiatorinnen berichteten. Sie laden Menschen zu Partys in Häuser ein, die schon Solaranlagen auf dem Dach haben, und erklären, wie es funktioniert. „Kein Zauberwerk“, sagte Mitgründerin Susanne Jung, „am besten, man packt es in eine Partystimmung, wir haben Erfolg damit und inzwischen ein großes Netzwerk.“

In der Kategorie Wissenschaft gewannen Annechien Hoeben und Thomas Brudermann aus Graz mit ihrem Projekt „Klimaausreden“. Dazu haben sie auch ein Buch veröffentlicht: „Die Kunst der Ausrede – warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu leben“. Mit Humor und Fakten entkräften sie Scheinargumente wie: Technologien würden uns retten, Klimaschutz sei zu teuer oder wir seien zu faul.

Schauspielerin Maria Furtwängler: „Wir können intelligenter sein“

Und in der Kategorie Klimajournalismus lag das „Netzwerk Klimajournalismus“, ebenfalls aus Österreich, ganz vorn. Katharina Kropshofer und Verena Mischitz berichteten, sie hätten sich anfangs gefühlt wie Einzelkämpferinnen, doch seitdem sei „extrem viel passiert“. Die Idee, Medienschaffende zusammenbringen, die zum Klimaschutz arbeiten, Newsletter und Leitfäden herauszugeben, Workshops und Pressebriefings anzubieten, gibt es inzwischen vielerorts; die Österreicherinnen haben zudem einen Kodex erarbeitet, um Maßstäbe für Klimajournalismus in den Redaktionen zu verankern. „Leserinnen und Leser sollten Klimaberichterstattung einfordern“, sind sie überzeugt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger mit der Impulsgeberin Maria Furtwängler (Mitte). Foto: Peter Jülich. © Peter Jülich

Die Schauspielerin Maria Furtwängler, die sich neben ihrer Rolle als „Tatort“-Kommissarin auch für gesellschaftliche Themen wie Gendergerechtigkeit und Kindergesundheit engagiert, sagte als Impulsgeberin in Frankfurt: „Wir können intelligenter sein gegenüber jenen, die sagen, der Klimaschutz, nicht die Klimakrise sei unser Problem.“ Wir könnten uns nicht „verfühlen“, wir dürften zulassen, dass uns das Insektensterben, von Schüssen durchsiebte Orang-Utans und Laub abwerfende Bäume emotional berühren. „Wir dürfen zugeben, dass wir auch ängstlich und manchmal hilflos sind. Und dann müssen wir über Lösungen sprechen. Die Fakten verteidigen. Es ist möglich, nicht zu scheitern.“

Auch die Band Seeed spielt eine Rolle

Lösungen, wie sie etwa das Citizen-Science-Projekt „3-2-1 heiß!“ aus dem Schweizer Kanton Aargau anbietet, mit Bürger:innen und mobilen Messgeräten die Hitze-Hotspots und die angenehmen Plätze ausfindig macht, um dann mit den Verantwortlichen zu beraten, welche Orte wie aufgewertet werden können. Dafür gab es einen zweiten Preis, ebenso für die „Asphaltknackerinnen“ aus Zürich, die man zu sich rufen kann: „Wir knacken die versiegelte Fläche auf, damit der Boden wieder schnaufen kann.“

Weitere zweite Plätze holten die Medieninitiative „Correctiv Klima" für ihre investigativen Recherchen, die sie im Netzwerk zur Verfügung stellt, und das Projekt „Plant a Seeed“. Es untersuchte bei fünf Konzerten der Band Seeed in Berlin fünf verschiedene Aspekte des Klimaschutzes, etwa die Versorgung der Besucherinnen und Besucher mit zukunftstauglichem Speisen- und Getränkecatering. Die Anreise zu Konzerten sei die größte Klimabelastung – daran will das Projekt als nächstes arbeiten. Vielleicht hilft ja ein Gespräch mit Mutter Erde. Anruf genügt.

