Verhandelt Prigoschin mit Putins Zirkel? Wagner-Boss hat angeblich Deal gebrochen

Von: Franziska Schwarz

Wagner-Boss Prigoschin und seine Söldner sollen gar nicht in Belarus sein – vielmehr soll es Verhandlungen mit Kremlchef Putin geben.

Minsk – Wo ist Wladimir Putins „Verräter“ Jewgeni Prigoschin, den der Kremlchef kurz nach seiner Meuterei dann doch persönlich traf? Sogar über eine Rückkehr der Wagner-Söldner in die Ukraine wurde zuletzt spekuliert. In Belarus ist Jewgeni, Boss der Wagner-Gruppe, jedenfalls nicht. Damit hätte er seinen Deal mit Putin gebrochen.

Das berichtet nun Newsweek und beruft sich dabei auf Aussagen von Belarus‘ Machthaber Alexander Lukaschenko vom Dienstag (11. Juli). Lukaschenko äußerte demnach vor Medienmitarbeitenden, dass in Belarus alles hergerichtet sei für die Wagner-Söldner. Doch hätten sich bislang weder Prigoschin noch seine Kämpfer in seinem Land niedergelassen.

Das löste Spekulationen aus, dass im Hintergrund Gespräche zwischen dem Machtapparat in Moskau und der Wagner-Armee laufen könnten, hieß es weiter. Putin könne nach Meinung von Beobachtern kein Interesse daran haben, seinen früheren Vertrauten Prigoschin, der viel über ihn weiß, dauerhaft zu seinem Gegner zu machen – vor allem nicht bei der aktuellen Lage an der militärischen Front im Ukraine-Krieg.

Prigoschins Aufstand hatte am 24. Juni unter der Vermittlung des Putin-Verbündeten Lukaschenko geendet: Putin hatte Prigoschin und seinen Wagner-Söldnern Straffreiheit zugesichert. Der Kremlchef bot den Söldnern an, einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium zu unterschreiben, sich nach Hause – oder ins benachbarte Belarus zurückzuziehen.

Wagner-Armee laut ISW „potenzielle Gefahr“ für Putin im Ukraine-Krieg

Am Wochenende hatten auch Experten des US-Instituts für Kriegsstudien ISW darauf hingewiesen, dass die Wagner-Armee eine „potenzielle Gefahr“ für „Putins Regime“ darstelle. Putin habe entweder ein bemerkenswertes Vertrauen in die beteuerte Loyalität Prigoschins, oder er sei unfähig, gegen die Wagner-Truppen vorzugehen, meinten die Militärexperten. Auch sie gehen davon aus, dass derzeit hinter den Kulissen die Zukunft der Söldner-Armee ausgehandelt wird.

Für den Kreml gelten die etwa in Afrika und im Nahen Osten agierenden Wagner-Söldner als wichtige Einflussgröße in internationalen Konflikten. Vor allem aber war die Wagner-Armee im Ukraine-Krieg lange Russlands effektivste Kampfeinheit. Angesichts der laufenden Gegenoffensive der Ukraine und der ersten Erfolge Kiews dürfte Putin mehr denn je auf Prigoschins Dienste angewiesen sein.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg? Wladimir Putin (l.) und Jewgeni Prigoschin © dpa/Russian Presidential Press Service/Prigozhin Press Service

Prigoschin-Zielscheibe Gerassimow erstmals seit Wagner-Aufstand im TV

Unterdessen ist der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow erstmals seit dem auch gegen ihn gerichteten Wagner-Aufstand in der Öffentlichkeit aufgetreten. In einem vom russischen Verteidigungsministerium am Montag (10. Juli) verbreiteten Video ist er in einer Sitzung zu sehen.

Gerassimow war eine der großen Zielscheiben Prigoschins. Mehrfach hatte der Söldner-Boss Gerassimow sowie Verteidigungsminister Sergej Schoigu scharf kritisiert. (frs mit dpa)