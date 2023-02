Kampf um Arktis – Russland gegen die USA

Von: Caspar Felix Hoffmann

Die USA und Lettland führten in der Arktis gemeinsam eine zehntägige Militärübung durch. Das Ziel war die Vorbereitung auf einen Einsatz gegen Russland.

Washington, D. C. – Die Arktis-Region wird immer wieder Schauplatz von Spannungen zwischen amerikanischen und russischen Militärflugzeugen. Die US-Nationalgarde hat nun Übungen bei kaltem Wetter abgehalten, da die Arktis ein zukünftiger Brennpunkt für Feindseligkeiten zwischen Russland und den USA sein könnte, wie das US-Magazin Newsweek berichtete.

Das Küstenwachschiff „Polar Star“ durchbricht im Januar 2023 das Packeis in der Antarktis. (Symbolfoto) © U. S. Coast/Imago

Die zehntägige Militärübung „Northern Strike 23“ in Camp Grayling (Michigan) findet zu einem heiklen Zeitpunkt statt. Der Einmarsch von Kreml-Chef Wladimir Putin in die Ukraine hat immerhin die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die starken Spannungen zwischen Moskau und dem Westen auch auf die Arktis übergreifen können.

Konfrontation zwischen den USA und Russland als Folge des Ukraine-Krieges

Bei der Übung, die zwischen dem 20. und 29. Januar stattfand, kam auch die Haubitze M777 zum Einsatz, eine von den ukrainischen Streitkräften verwendete NATO-Waffe, wie Newsweek berichtet. Im Mittelpunkt der Übung, an der auch Truppen aus Lettland teilgenommen hätten, habe die Artillerie gestanden. Der baltische Staat habe auch ein wachsames Auge auf die Bedrohung, die von Russland ausgehe.

Malte Humpert, Gründer und Senior Fellow der Denkfabrik The Arctic Institute, sagte dem Magazin, die Übungen würden symbolisieren, „dass die USA wirklich mehr und mehr in die Offensive gehen“, wenn es um die Arktisregion geht. „Das ist keine Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg“, betonte er. Es sei „nur ein weiterer Schritt, der zeigt, dass die USA Russland als feindliche Nation verstehen und dass sich diese Feindseligkeit potenziell auf die Arktis ausdehnen kann, die immer als eine Region der Ausnahmesituation angesehen wurde.“ NATO-Verbündete wie Norwegen und potenzielle neue Bündnismitglieder, Schweden und Finnland, würden im Falle einer Konfrontation in der Region auf die Unterstützung der USA zählen.

Obwohl Russland sich auf die Versorgung seiner Kriegsanstrengungen konzentriert, hat es seine Militärbasen in der Arktis im vergangenen Jahr weiter ausgebaut und Radarstationen und Landebahnen in der Region verbessert, wie der US-Sender CNN im Dezember unter Berufung auf Satellitenbilder berichtete. (cas)