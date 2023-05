Antisemitische Codes bei Demos

Von: Pitt von Bebenburg

Die Amadeu-Antonio-Stiftung beobachtet Proteste wie den „Aufstand für den Frieden“ in Berlin. © Imago

Die Amadeu-Antonio-Stiftung sieht judenfeindliche Verschwörungsideologien in Teilen der Friedensbewegung.

Antisemitische Haltungen breiten sich nach dem Eindruck der Amadeu-Antonio-Stiftung in Deutschland immer stärker aus. „Es ist schlimmer geworden“, sagte Tahera Ameer vom Vorstand der Stiftung bei der Vorstellung des „Lagebilds Antisemitismus“ am Mittwoch. „Die Räume sind enger geworden.“

Die Stiftung erstellt das Lagebild jährlich, um aktuelle Entwicklungen zu beschreiben. Judenfeindliche Stereotype werden nach ihren Beobachtungen etwa in Teilen der Friedensbewegung und der Klimaschutzinitiativen verbreitet. So bewerten die Autor:innen des Lagebilds einige gegen die USA gerichtete Slogans und Karikaturen, die bei der Wagenknecht-Schwarzer-Demonstration des „Aufstands für den Frieden“ in Berlin gezeigt wurden, als „antiamerikanischen Antisemitismus“. Mit der Darstellung der „Krake Selenskyj, hinter der ,der Ami‘ steht“, würden „antisemitische Codes benutzt“, sagte der Leiter des Lagebild-Teams, Nikolas Lelle.

Statt Russlands wird „der Ami“ zum Feindbild stilisiert

„Der gemeinsame Feind der ,Querfront’ ist nicht Putins Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, sondern Amerika“, schildert das Lagebild die Position der Demonstrierenden. Vielmehr werde „der Ami“ als „der Böse, der Kriegstreiber, der Geld- und Machthungrige“ dargestellt. Damit reproduziere der Antiamerikanismus „eine Reihe antisemitischer Denk- und Erzählmuster“, urteilen die Autor:innen. Das antiamerikanische Weltbild, über das Antisemitismus vermittelt werde, vereine auf der Straße rechte und linke Ideolog:innen, die sich zu einer „Querfront“ zusammengeschlossen hätten.

In der Klimabewegung „Fridays for Future“ beobachtet die Stiftung gegensätzliche Strömungen. Die internationale Klimabewegung zeige auf ihrem Twitter-Auftritt israelbezogenen Antisemitismus. Auch in einzelnen deutschen Ortsgruppen der „Fridays“ seien solche Tendenzen zu beobachten. Der deutsche „Fridays“-Zweig zeichne sich hingegen durch eine „klare Haltung gegen Antisemitismus und Israelhass“ aus, etwa in Tweets von Luisa Neubauer.

Amadeu-Antonio-Stiftung identifiziert antisemitische Muster

Die Amadeu-Antonio-Stiftung sieht die Haltung von „Fridays for Future“ Deutschland als Vorbild: „Antisemitismus muss nicht unwidersprochen bleiben.“ Das gelte auch für die Konzerte von Roger Waters. Der Musiker, den Lelle als „Ikone“ der Israel-Boykott-Bewegung einstuft, ist durch antisemitische Symbolik aufgefallen, was auch Protest gegen seinen geplanten Auftritt in Frankfurt ausgelöst hat.

Mit Sorge sehen die Autor:innen den Blick der Deutschen auf Israel, das „von vielen als Übel der Region“ angesehen werde. Daher sei der Satz des Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas bei seinem Deutschland-Besuch im August auf fruchtbaren Boden gestoßen. Abbas hatte im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz dem Judenstaat vorgeworfen, „50 Massaker, 50 Holocausts“ angerichtet zu haben. Damit habe er suggeriert, dass Israel „noch schlimmer“ sei als die Nationalsozialisten, die im Holocaust sechs Millionen Jüdinnen und Juden umgebracht hatten.

Anstieg rechtsextremer Straftaten

Eine verzerrte Darstellung der jüdischen Staatsgründung vor 75 Jahren sorge dafür, dass Israel das Existenzrecht abgesprochen werde, beklagte Tahera Ameer. Dabei sei das Land „ein Schutzraum, auch eine Art Lebensversicherung für Jüdinnen und Juden“.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Dienstag die neuesten Zahlen über politisch motivierte Kriminalität veröffentlicht. Danach gab es 2022 zwar einen weiteren Anstieg rechter Straftaten. Die Zahl der antisemitischen Delikte ging jedoch nach einem Höchststand im Jahr 2021 wieder zurück. Sie bewegte sich aber mit 2641 Taten immer noch auf einem hohen Niveau, zudem seien mit 88 Gewaltdelikten mehr registriert worden als 2021. Stiftungsvorständin Ameer kommentierte, die Anfeindungen „unterhalb der Strafbarkeitsschwelle“ hätten nach ihrem Eindruck zugenommen. Ihr Kollege Lelle machte darauf aufmerksam, dass es 2021 durch eine Eskalation in Nahost viele Veranstaltungen mit antisemitischen Taten auch in Deutschland gegeben habe. Zudem habe der Protest gegen Corona-Einschränkungen judenfeindliche Stereotype mobilisiert.