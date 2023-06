Keine Angriffe während des Wagner-Aufstands: Westen wies Ukraine zur Zurückhaltung an

Von: Stephanie Munk

Eine Attacke der Ukraine hätte während des Wagner-Aufstands vielleicht gereicht, um die Situation zuzuspitzen. Doch der Westen warnte wohl vehement davor.

Moskau/Kiew - Der Kreml war am Wochenende (24./25. Juni) im absoluten Ausnahmezustand: Jewgeni Prigoschin, bislang einer der Helfershelfer von Wladimir Putin im Ukraine-Krieg, wandte sich gegen die russische Regierung: Er ließ seine Wagner-Söldner in Richtung Moskau marschieren. Ein Hauptquartier der russischen Armee in Rostow am Don hatte seine Truppe binnen kürzester Zeit eingenommen.

Für die Ukraine wäre es unter diesen Bedingungen wohl ein Leichtes gewesen, die brenzlige Situation zusätzlich anzustacheln. Attacken auf russisches Grenzgebiet oder gar Drohnen über Moskau hätten die Lage vielleicht eskalieren lassen.

Doch offenbar drängte gerade der Westen die Ukraine zur Zurückhaltung - obwohl er das Land eigentlich bei der Verteidigung gegen Russland vehement unterstützt. Und das hatte seine Gründe, wie jetzt ein anonymer westlicher Offizieller gegenüber dem US-amerikanischen Sender CNN erklärte.

Westen warnte Ukraine offenbar davor, Wagner-Aufstand auszunutzen

Der Westen hatte die Ukraine in den entscheidenden Stunden offenbar eindringlich davor gewarnt, die kritische Situation in Russland für einen Angriff auszunutzen, schilderte der westliche Beamte. „Die Verbündeten ermahnten die Ukrainer, die Situation nicht zu provozieren“, wird er zitiert.

Der Ukraine sei gesagt worden: „Nutzen Sie die Gelegenheiten auf ukrainischem Territorium, aber lassen Sie sich nicht in interne Angelegenheiten verwickeln und führen Sie keinen Anschlag auf Militäranlagen innerhalb Russlands durch.“ Diese Botschaft sei auf der Ebene der Außenminister und über Botschafter an die Ukraine übermitteln worden, heißt es.

Einmischung der Ukraine hätte Russland für sich nutzen können

Grund sei gewesen, dass keineswegs der Eindruck erweckt werden solle, dass der Westen oder die Ukraine Prigoschin und seine Wagner-Gruppe dabei unterstützen wollen, die Souveränität des russischen Staats zu untergraben. Dies hätte Russland als Beweis instrumentalisieren können, dass der Westen die Zerstörung Russlands plane und in der Ukraine eine Art Stellvertreterkrieg führe.

Dieses Narrativ bedient der Kreml seit einigen Monaten zur Rechtfertigung seines Krieges - ungeachtet der Tatsache, dass es Russland war, das vor rund eineinhalb Jahren gewaltsam in das Nachbarland einmarschierte. „Sie wollten einfach nicht den Eindruck erwecken, dass dies eine Initiative von uns war“, wird der anonyme Beamte zitiert. „Es ist das, was die Russen immer wollten, nämlich zu beweisen, dass es Bedrohungen für die russische Souveränität gibt.“

Deshalb habe die Devise gelautet: „Es ist eine interne russische Angelegenheit.“ Dies spiegelt das wider, was US-Präsident Joe Biden zum Wagner-Aufstand öffentlich verlauten ließ. Dieser hatte eine Verwicklung des Westens in den Aufstand der russischen Söldnertruppe massiv von sich gewiesen.

Im Ukraine-Krieg immer wieder Attacken auf russisches Gebiet

Zuletzt spielte sich der Ukraine-Krieg nicht nur innerhalb der Ukraine, sondern teils auch auf russischem Grenzgebiet ab. In der Region Belgorod im Südwesten Russlands, direkt an der Grenze zum Nachbarland, häuften sich in den vergangenen Wochen Angriffe. Verantwortlich dafür sind zumindest zum Teil wohl paramilitärische Gruppen wie die „Legion Freiheit für Russland“.

Auch die russische Hauptstadt Moskau wurde bereits mit Drohnen angegriffen. Allerdings ist es unklar, ob es sich dabei um eine echte Attacke oder eine Inszenierung handelte. Die Sorge vor einer Eskalation des Krieges war aber auch da schon groß - und aus derselben Angst erfolgte nun offenbar die Warnung an Kiew, bei der Fehde zwischen Putin und Prigoschin nicht dazwischenzufunken.

Russlands Präsident Putin hat unterdessen seit dem Wagner-Aufstand bereits mehrere Ansprachen gehalten und verbreitet den Tenor: Alles unter Kontrolle. (smu)