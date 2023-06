Baerbock-Mission in Südafrika: Buhlen beim Schwergewicht gegen Russland

Von: Johannes Dieterich

Betont immer wieder die gemeinsamen Werte der beiden Länder: Annalena Baerbock mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor. © dpa

Außenministerin Baerbock versucht in Pretoria, das Land von seinem umstrittenen Russlandkurs abzubringen.

Pretoria – „Südafrika ist ein internationales Schwergewicht und einer der Führer des Kontinents“, schickte Annalena Baerbock ihrem Besuch am Kap der Guten Hoffnung in einem südafrikanischen Zeitungs-Beitrag voraus: „Wenn das Land Nelson Mandelas und Desmond Tutus seine Stimme erhebt, dann hört die Welt zu.“

Derartige Schmeicheleien sind in diplomatischen Kreisen nie absichtslos: Um Südafrikas Regierung ist ein weltweiter Buhl-Boom ausgebrochen – kaum eine Woche vergeht ohne das Erscheinen eines ausländischen Spitzenpolitikers oder einer Spitzenpolitikerin in Pretoria. Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna war da, der niederländische Premierminister Mark Rutte sowie seine dänische Amtskollegin Mette Frederiksen und – gleich zweimal in Folge – Russlands Chefdiplomat Sergej Lawrow.

Baerbock in Südafrika: Perfektes Timing

Auch wenn im Umkreis Baerbocks darauf verwiesen wird, dass der Besuch der Ministerin im Rahmen der deutsch-südafrikanischen „Binationalen Kommission“ von langer Hand geplant war: Punktgenauer hätte die Grünen-Politikerin in Pretoria nicht eintreffen können. Drei Tage nach Jewgenij Prigoschins Meuterei öffnet sich ein Türchen, um Südafrikas Regierung von ihrem umstrittenen Russlandkurs abzubringen, der in Pretoria als „blockfrei“ oder „neutral“ bezeichnet wird, außerhalb der ANC-Regierung jedoch sowohl im In- wie im Ausland auf heftige Kritik stößt. Der Druck, mit dem Südafrika auf die westliche Seite gebracht werden soll, nimmt zu: Manche versuchen es wie Washington mit massiven Drohungen, etwa die Handelspräferenzen abzubrechen. Andere, wie Annalena Baerbock, versuchen es mit Charme.

Die Außenministerin verwies bei ihrem wegen der Ereignisse in Moskau auf einen Tag verkürzten Besuch am Dienstag in Pretoria darauf, dass Südafrika Deutschlands wichtigster Handelspartner in Afrika ist: Mehr als 500 deutsche Firmen haben hier investiert. Die mit Abstand größte Branche ist die Automobilindustrie: Die hiesigen VW-, BMW- und Mercedeswerke beschäftigen mehr als 100.000 Arbeitskräfte und sorgen für zehn Prozent der südafrikanischen Industriegüter-Exporte.

Südafrika: Initiative für mehr Erneuerbare in der Kritik

Die unausgesprochene Botschaft solcher Hinweise: Pretoria möge die „mehr als ausgezeichneten Beziehungen“ (Baerbock) mit Deutschland nicht aufs Spiel setzen, Südafrikas Handelsbeziehungen mit Russland tendieren gegen Null. Dasselbe Argument führen derzeit auch Südafrikas Unternehmen ins Feld, die das Kap der Guten Hoffnung am Scheideweg sehen zwischen dem Westen und Russland.

Bei ihren gemeinsamen Auftritten setzte Baerbock gegenüber ihrer Amtskollegin Naledi Pandor ihre Charmeoffensive fort: Immer wieder wird betont, dass der Wertekanon der südafrikanischen Regierung mit dem deutschen übereinstimme. Dennoch vermeidet Pandor nach wie vor beharrlich, Putin für seinen Überfall auf die Ukraine zu verurteilen: Eine Parteinahme wäre den afrikanischen Friedensbemühungen hinderlich. Auch nach dem umstrittenen Kiew- und Moskau-Besuch der afrikanischen Präsidenten vor zehn Tagen würde die Mission fortgesetzt, kündigt Pandor an: Derzeit würde ein Termin für eine zweite Runde vereinbart.

Russland ist nicht das einzige heiße Thema zwischen Deutschland und Südafrika. Ein anderes ist die „Partnerschaft für eine gerechte Energiewende“. Gemeinsam mit den USA, Großbritannien und der EU will Deutschland 8,5 Milliarden Dollar an Finanzhilfe vor allem für die Entwöhnung Südafrikas von seiner Kohle zur Stromgewinnung zur Verfügung stellen: Eine Initiative, die in Pretoria nicht unumstritten ist. Energieminister Gwede Mantashe weigerte sich kürzlich, seine Unterschrift unter eine Absichtserklärung über die Verwendung dieser Mittel zu setzen: Der ehemalige Kohlekumpel wehrt sich dagegen, dass der Westen Afrika ständig vorschreiben wolle, was zu tun sei.

Der neuralgische Punkt vieler afrikanischer Politiker:innen: Dass sie von Europäern gesagt bekommen, wo es lang geht. Außenminister Pandor bedankt sich bei der deutschen Amtskollegin, dass diese ihre Haltung in Sachen Ukraine gelten lässt: Politik auf Augenhöhe, wie es im Berliner Diplomatenjargon heißt.