Tucker Carlson liefert absurde Verteidigung Donald Trumps

Moderator bezieht sich auf Irak-Krieg

Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA wird Donald Trump auf Bundesebene verklagt. Das hat laut Tucker Carlson einen besonderen Grund.

San Francisco – In seiner neuen Show „Tucker on Twitter“ reagiert der kürzlich von Fox News geschasste Moderator Tucker Carlson auf die bundesweite Anklage gegen Donald Trump. Carlson war vor Kurzem von Fox News entlassen worden und startete daraufhin seine eigene Show auf Twitter. In der dritten Folge mit dem Titel „America’s Principles are at stake“ (dt. „Amerikas Prinzipien stehen auf dem Spiel“) richtet er sich explizit gegen das Establishment in Washington DC. Trump muss sich in 37 Punkten vor Gericht verantworten, unter anderem wegen vorsätzlicher Aufbewahrung von Informationen der nationalen Verteidigung. Es drohen bis zu zehn Jahren Haft. In Washington DC sei „alles klassifiziert“, relativiert Carlson die Anschuldigungen.

Laut Carlson ist die aktuelle Anklage aber ideologisch motiviert. Der Moderator bezieht sich dabei auf Aussagen Trumps zum Irak-Krieg während seines ersten Wahlkampfs 2016. In einem Interview-Ausschnitt zeigt Carlson Trump, wie er seinen damaligen republikanischen Gegenkandidaten Jeb Bush konfrontiert: „We destabilized the Middle East (…). There were no weapons of mass destruction, they lied. They knew there were none.“ (dt. Wir hätten nie in Irak sein sollen. Wir haben den Nahen Osten destabilisiert. (…) Es gab keine Massenvernichtungswaffen, sie haben gelogen. Sie wussten, dass es keine gab.). Zuvor hatte Trump den Irak-Krieg noch öffentlich unterstützt, wie die Washington Post berichtete.

Ep. 3 America's principles are at stake pic.twitter.com/eJNSUVvvqY — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 13, 2023

Fox News unterstützt Trump und bezeichnet Biden als „Möchtegern-Diktator“

In seinem Twitter-Video stellt Carlson Trump als Friedenspolitiker dar und sieht in Folge der neuen Anklage die demokratischen Prinzipien der USA gefährdet. Auch Carlsons ehemaliger Sender Fox News distanziert sich nicht von Trump. Gast-Moderator Klimeade fordert die Zuschauer pathetisch zum Innehalten vor dem historischen Moment einer bundesweiten Anklage gegen einen Ex-Präsidenten auf. Die Rubrik, die früher Tucker Carlson moderierte, ist für drastische Plädoyers bekannt. Parallel zu Trumps Pressekonferenz zeigte der Sender US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus und titelte: “Wannabe Dictator Speaks At The White House After Having His Political Rival Arrested.” (dt. „Möchtegern-Diktator spricht im Weißen Haus, nachdem er seinen politischen Gegner verhaften ließ.“).