Angst vor Anschlägen nach Datenleck wächst

Von: Peter Nonnenmacher

Nordirlands Polizei lebt schon gefährlich, ohne dass es zu lebensbedrohenden Datenleaks kommt (Archivbild). © afp

Fahrlässig hat die Polizei des Vereinigten Königreichs in Nordirland eine Liste ihrer Beschäftigten veröffentlicht. Einige von ihnen suchen sich aus Angst vor Gewalt neue Wohnungen oder Dienststellen.

Der Polizeidienst Nordirlands (PSNI) ist nach der katastrophalen Daten-Enthüllung dieser Woche in die schwerste Krise seiner 22-jährigen Geschichte geraten. Republikanische Terror-Gruppen wie die New IRA und die Continuity IRA sollen sämtlicher Daten habhaft geworden sein und nun gezielte Anschläge auf Angehörige des PSNI planen.

Berichten irischer Medien zufolge haben einzelne Polizeibeamte um sich zu schützen ihren Wohnort oder Standort innerhalb der Polizeitruppe gewechselt. Das Polizei-Präsidium versucht derweil, vor allem „Spezialisten“ des PSNI in Sicherheit zu bringen, die eng mit dem britischen Geheimdienst MI5 zusammen arbeiten – und für die absolute Anonymität immer Voraussetzung ihrer Tätigkeit war.

Ausgelöst wurde die Panik im Polizeidienst durch ein „monumentales“ Versehen, bei dem am Dienstag die Namen aller 10 000 nordirischen Polizisten und zivilen PSNI-Mitarbeiter samt ihrer Ränge und Aufgabenbereiche ins Internet gestellt worden und für die Dauer von zweieinhalb Stunden für jedermann sichtbar waren.

Dieses späte Eingeständnis verstärkte nur noch das Gefühl des Entsetzens und der Empörung bei den Betroffenen, von denen sich viele jetzt in unmittelbarer Gefahr glauben. Es tue ihm „zutiefst leid“, dass es zu einem ernsten „Vertrauensbruch“ im Polizeidienst gekommen sei, sagte Byrne. „Im schlimmsten Falle“ könnten Terror-Gruppen nun die Informationen tatsächlich nutzen, um uniformierten und nicht-uniformierten PSNI-Mitarbeitern „schweren Schaden zuzufügen“. Die Mitglieder des Polizeibundes der Provinz seien „schockiert, zutiefst bedrückt und letztlich zornig“, so dessen Vorsitzender , Liam Kelly. Viele Beamte hätten all die Jahre über „alles Erdenkliche getan, um ihre Identität zu schützen“, und in manchen Fällen nicht einmal Freunden und Bekannten gestanden, dass sie zur Polizei gehörten.

Grund für die Ängste in der Polizei ist, dass die Beamten während der blutigen nordirischen Unruhen, der „Troubles“, immer eine der wichtigsten Zielscheiben für Terror-Angriffe waren. Seinerzeit, als die Polizeitruppe noch Royal Ulster Constabulary (RUC) hieß und fast durchweg protestantisch war, betrachtete die IRA sie als verhasste Repräsentantin der Krone und damit „legitimes Angriffsziel“.

Die wenigen Katholiken, die sich der RUC anzuschliessen wagten, kamen dabei als „Verräter“ unter ganz besonderen Druck. Insgesamt 302 Polizisten wurden in den Jahren nach 1969 im Zusammenhang mit den Troubles getötet. Angehörige der Polizei suchten damals vor Beginn einer Fahrt mit dem Auto routinemässig unter den Wagen nach Bomben, variierten ihre Fahrtrouten und Abfahrtszeiten und schauten sich auch ausserhalb der Dienstzeit um, um zu sehen, ob ihnen jemand folgte.

Viele schliefen mit einer Waffe unterm Kopfkissen. Im Bekanntenkreis gaben sie oft an, in irgendwelchen anderen Berufen zu arbeiten. Uniformen wurden nie an die Wäscheleine gehängt, sondern gingen an „vertrauenswürdige“ Wäschereien zur Reinigung.

Mit dem Belfaster Friedensschluss von 1998, den für die IRA auch die republikanische Partei Sinn Fein unterzeichnete, und der Abschaffung der Royal Ulster Constabulary drei Jahre später erhofften sich Nordirlands Polizeibeamte bessere Zeiten. Fast 30 Prozent der Beschäftigten des neutraler gestalteten PSNI sind heute irisch-katholischer Abstammung. Sinn Fein hat die Polizei voll akzeptiert.

Weil aber einige hundert republikanische Dissidenten ihre bewaffnete „Kampagne“ auch nach dem Frieden fortgesetzt haben, müssen Polizisten beider Konfessionen weiter um ihr Leben fürchten. Mehrere Beamte sind noch in den letzten Jahren durch Schüsse oder Autobomben getötet oder verletzt worden. Im Februar lauerte eine Gang in der Stadt Omagh dem Chef-Inspektor John Caldwell auf, als der mit einer Jugendgruppe Fussball spielte, und schoss auf ihn. Caldwell überlebte nur knapp.