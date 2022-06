Nach sechs Monaten Auszeit: Angela Merkel meldet sich zurück

Von: Sandra Kathe

Seit Dezember 2021 führt statt Angela Merkel SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz die Regierungsgeschäfte. Nun will sich seine Vorgängerin erstmals öffentlich äußern.

Berlin – Nach über 16 Jahren an der Spitze der deutschen Bundesregierung hatte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 8. Dezember 2021 die Amtsgeschäfte an ihren Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) abgegeben – und sich damit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das scheint - zumindest für den Moment - vorbei zu sein. Am Dienstag (7. Juni) stellt sich Merkel erstmals wieder den Fragen eines Journalisten.

Mit Spannung erwartet wird Angela Merkels Gespräch mit Spiegel-Reporter Alexander Osang vor allem deswegen, weil davon ausgegangen wird, dass Merkel sich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auch zu ihrer Russland-Politik sowie dem bisherigen Verhältnis der Bundesregierung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin äußern wird. Das Gespräch findet um 20 Uhr im Rahmen einer Veranstaltung statt, die der Aufbau Verlag sowie das Berliner Ensemble zum Erscheinen eines Buchs mit einigen Reden Merkels gemeinsam organisieren. Ankündigungen zufolge wird das Gespräch in mehreren Livestreams sowie auf dem Nachrichtenkanal phoenix zu sehen sein.

Erstmals seit ihrer Verabschiedung als Bundeskanzlerin gibt Angela Merkel am Dienstag (7. Juni) ein Interview. © John Macdougall/dpa

Erstes Merkel-Interview seit Monaten: Ex-Kanzlerin verurteilt „barbarischen Angriffskrieg Russlands“

Zum russischen Angriff auf die Ukraine hatte sich Merkel in den vergangenen Monaten bislang nur in wenigen schriftlichen Stellungnahmen geäußert. Auf Vorwürfe der Ukraine, das Land nicht mit einer Aufnahme in die Nato unterstützt zu haben, ließ die ehemalige Bundeskanzlerin durch eine Sprecherin verkünden, dass sie „zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest“ stehe.

Am vergangenen Mittwoch beendete Merkel dann die Zurückhaltung in der Öffentlichkeit und hielt die Laudatio beim Abschied des langjährigen DGB-Chefs Reiner Hoffmann. Dabei kündigte sie an, dass sie als Bundeskanzlerin außer Dienst keine Einschätzungen „von der Seitenlinie“ abgeben würde. Sie betonte jedoch, dass Russlands Einmarsch einen eklatanten Bruch des Völkerrechts in der Geschichte Europas markiere und sie alle entsprechenden Anstrengungen der Bundesregierung, der EU, der USA, der NATO, der G7 und der Uno unterstütze, „diesem barbarischen Angriffskrieg Russlands“ Einhalt zu bieten.

Merkel-Interview am Dienstagabend live: Ex-Bundeskanzlerin wird sich auch Kritik stellen müssen

Kritischen Fragen wird sich Merkel bei ihrem ersten Interviews vor allem vor dem Hintergrund ihrer eigenen Russland-Politik stellen müssen. Angesichts der deutschen Abhängigkeit von russischen Energielieferungen wurde Merkels Umgang mit der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 bereits vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs kritisiert. Merkel hatte in ihrer Amtszeit außerdem Wert darauf gelegt, den Gesprächsfaden zu Putin nicht abreißen zu lassen. So wollte sie ein Fenster für diplomatische Krisenlösungen offen halten.

Die 67-jährige Bundeskanzlerin außer Dienst hatte nach dem desaströsen Wahlergebnis für Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet im September am 26. Oktober ihre Entlassungsurkunde erhalten und war bis zur Vereidigung ihres Nachfolgers Olaf Scholz am 8. Dezember geschäftsführend im Amt geblieben. Die CDU-Politikerin hatte damals für die Zeit nach Amtsende eine mehrmonatige Ruhephase und öffentliche Auszeit angekündigt. (ska mit dpa)