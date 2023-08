Publizistin von Kanye West unter Trumps Mitangeklagten: Massive Drohungen gegen Wahlhelferin

Von: Patrick Peltz

Eine ehemalige Publizistin des Rappers Kanye West gehört zu den Mitangeklagten von Ex-Präsident Donald Trump. Sie soll eine Wahlhelferin bedroht haben.

Atlanta – Der Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, Fani Willis, hat am Montag (14. August) Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erhoben. Das Verfahren im US-Bundesstaat Georgia ist besonders bemerkenswert, weil sich unter den acht Anklagepunkten in 13 Fällen ein Tatbestand findet, der sonst in Fällen von organisierter Kriminalität oder Mafiaprozessen verwendet wird. Das sogenannte Rico-Gesetz ermöglicht es der Staatsanwaltschaft, mehrere Angeklagte gleichzeitig als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung anzuklagen.

Viele der Personen, die in die Untersuchung der illegalen Einmischung von Trump in die Wahlen 2020 in Georgia involviert sind, sind bekannte Namen in der amerikanischen Bundespolitik. Dazu gehören Rudy Guiliani, ehemaliger Bürgermeister von New York und Trumps Anwalt, sowie Mark Meadows, Trumps Stabschef im Weißen Haus. Eine weitere Person, die hierzulande weniger bekannt ist und wenig mit der Bundespolitik zu tun hatte, ist Trevian Kutti.

Ehemalige Publizistin von Kanye West in Trump-Verschwörung mitangeklagt

Trevian Kutti ist besser bekannt für ihre Arbeit in der Cannabis- und Unterhaltungsindustrie, wo sie mit dem Rapper Ye, ehemals Kanye West, in Verbindung gebracht wurde. In ihrem Linkedin-Profil beschreibt sich Kutti als „politische Strategin und Lösungsfinderin“ und gibt an, eine Reihe von Jobs in den Bereichen Marketing, Markenmanagement und Medienarbeit ausgeübt zu haben. Unter anderem soll sie als „ Direktorin für Prominenten- und Medienbeziehungen“ für den verurteilten Sänger und Songwriter R. Kelly und den Boxchampion Terence Crawford gearbeitet haben.

Für Kanye West soll sie als Publizistin gearbeitet haben, wie unter anderem die New York Times schreibt. In ihrer Biografie über ihre Arbeit bei der Women‘s Global Initiative, einer Business-Netzwerkgruppe, heißt es, dass sie im September 2018 „als Kanye Wests Pressesprecherin eingestellt“ wurde und „jetzt Wests Director of Operations“ ist. Kutti gilt als glühende Trump-Anhängerin, die sich selbst als Mitglied von Donald Trumps „Young Black Leadership Council“ bezeichnet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher von Kanye West erklärte, dass Kutti zum Zeitpunkt der Vorwürfe nicht mit dem Rapper oder einem seiner Unternehmen in Verbindung gestanden habe. Der Rapper selbst war immer wieder in Kontakt mit Trump. So wurde er von ihm im Weißen Haus empfangen und speiste mit ihm und dem Ultranationalisten Nick Fuentes in dessen Golfresort.

Kanye West im Oval Office des Weißen Hauses in Washington. © IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunch

Hunderte Drohungen gegen Wahlhelferin nach Trump-Lüge

Im Nachgang der Wahl beschuldigten Trump und seine Kampagne die Wahlhelferin Ruby Freeman und ihre Tochter Wandrea „Shaye“ Moss wiederholt, illegal gefälschte Briefwahlstimmen ausgezählt zu haben. Sie hätten während ihrer Arbeit am Wahltag in der State Farm Arena in Atlanta aus „geheimnisvollen Koffern“ gezogen. Tatsächlich handelte es sich bei den „Koffern“ um normale Wahlcontainer, und die Stimmen wurden ordnungsgemäß ausgezählt, wie Bezirks- und Staatsbeamte schnell bestätigten und damit die Betrugsvorwürfe widerlegten. Doch Trump und seine Verbündeten beschuldigten Freeman und Moss weiterhin des Wahlbetrugs, um den Sieg von Joe Biden in diesem wichtigen Swing State zu verhindern. Diese Anschuldigungen führten zu Hunderten von Drohungen und belästigenden Nachrichten gegen sie und ihre Familienangehörigen.

Trevian Kutti soll laut Anklage Wahlhelferin massiv bedroht haben

Kutti wird beschuldigt, Ruby Freeman in Fulton County, Georgia, unter Druck gesetzt zu haben, fälschlicherweise Wahlbetrug zuzugeben, um Trumps Lüge zu unterstützen und ihr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Gegenüber der Wahlhelferin Freeman behauptete sie, sie sei eine „Krisenmanagerin“ und von einer „hochrangigen Person“ geschickt worden, um Freeman eine dringende Nachricht zu überbringen: Sie solle Trumps Vorwürfe des Wählerbetrugs gestehen, oder sie werde innerhalb von 48 Stunden zu Hause aufgesucht und ins Gefängnis gebracht. Am Tag nach Freemans Treffen mit Kutti rief ein Agent des Federal Bureau of Investigation (FBI) bei Freeman an und forderte sie auf, ihr 20 Jahre altes Haus zu verlassen, da es nicht sicher sei. Trevian Kutti muss sich nun vor Gericht verantworten. (PaPel)