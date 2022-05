Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Wuppertal I?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Wuppertal I finden Sie hier.

Wuppertal – Bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen in Nordrhein-Westfalen, wer die Landespolitik in den nächsten fünf Jahren bestimmt. Auch im Wahlkreis Wuppertal I mit der Nummer 32 stimmen die Bürger:innen über die Zusammensetzung des Landesparlaments ab. Dabei entscheidet sich auch, ob die CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst weiterregieren kann oder Thomas Kutschaty (SPD) die Regierungsspitze übernimmt. Auch andere Parteien stehen mit den Spitzenkandidaten bereit.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 im Wahlkreis Wuppertal I sind alle Deutschen wahlberechtigt, die am Wahlsonntag mindestens 18 Jahre alt sind und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen. Sie können ihre Stimme von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal oder bereits im Vorfeld per Briefwahl abgeben.

NRW-Wahl 2022: Wer kandidiert im Wahlkreis Wuppertal I (32)?

Alle Wahlberechtigten haben bei der NRW-Wahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Person, die direkt in den Landtag einzieht. Das sogenannte Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Im Wahlkreis Wuppertal I (32) stehen folgende Kandidierende zur Auswahl:

Hans-Jörg Herhausen (CDU)

Dilek Engin (SPD)

Alexandra Trachte (FDP)

Marc Schulz (Grüne)

Kai Merkel (Linke)

Martin Liedtke-Bentlage (AfD)

Kai Entian (Die PARTEI)

Bettina Lünsmann (Freie Wähler)

Helmut Böhmler (MLPD)

Sabine Hammann (Die Basis)

Jannis Wecker (Volt)

Bei der Zweitstimme haben die Wahlberechtigten bei der NRW-Wahl 2022 die Auswahl zwischen den Landeslisten von Parteien und anderen politischen Vereinigungen. Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt. Um jedoch ins Landesparlament einzuziehen, müssen die Parteien mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten.

Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 werden mit Spannung erwartet – auch im Wahlkreis Wuppertal I. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

NRW-Wahl 2022: Die Ergebnisse im Wahlkreis Wuppertal I (32)

Die Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Wahlhelfer:innen im Wahlkreis Wuppertal I mit der Auszählung der Stimmen und die ersten Prognosen und Hochrechnungen werden veröffentlicht. Noch am Wahlsonntag kristallisiert sich heraus, wer das Direktmandat gewinnt und welche Partei die meisten Wähler ansprechen konnte. Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 im Wahlkreis Wuppertal I (32) finden Sie am Wahlsonntag an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Landtagswahl NRW: Was zum Wahlkreis Wuppertal I (32) gehört

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen setzt sich der Wahlkreis Wuppertal I (32) aus folgenden Bezirken der Stadt Wuppertal zusammen:

Barmen (Barmen-Mitte und Loh-Unterbarmen)

Oberbarmen

Heckinghausen

Langerfeld-Beyenburg

Ronsdorf

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Die früheren Ergebnisse im Wahlkreis Wuppertal I

Bei der NRW-Wahl 2017 konnte Dietmar Bell von der SPD mit 38,7 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Wuppertal I gewinnen. Weitere Bewerber:innen waren Björn Brick (CDU, 30,8 Prozent), Claudia Schmidt (Grüne, 5,5 Prozent), Marcel Hafke (FDP, 9,1 Prozent), Franz Rudolf Büning (Piraten, 1,9 Prozent) und Cemal Agir (Linke, 5,4 Prozent) und Peter Knoche (AfD, 8,6 Proent).

Die meisten Zweitstimmen gewann ebenfalls die SPD. Die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Wuppertal I (32) im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 33 CDU 27,2 Grüne 6,3 FDP 12,3 Linke 5,8 AfD 9,9

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Wuppertal I bei der Landtagswahl vor fünf Jahren lag bei 58,2 Prozent. (ms)