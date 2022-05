Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Wesel III?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Wesel III finden Sie hier.

Wesel – Die Menschen in Nordrhein-Westfalen entscheiden am 15. Mai 2022 über einen neuen Landtag. Auch im Wahlkreis Wesel III (59) wird gewählt. Wird Hendrik Wüst (CDU) bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen im Amt des Ministerpräsidenten bestätigt oder bekommt Thomas Kutschatys SPD die Mehrheit? Vor der Wahl ist diese Fragen offen. Beide Parteien liegen in Umfragen gleich auf.

Bei der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Wesel III ist wahlberechtigt, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, seit dem mindestens 16. Tag vor der Wahl seinen Hauptsitz im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland hat und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Am Wahlsonntag ist die Stimmabgabe zwischen 8 und 18 Uhr persönlich im Wahllokal möglich. Zudem besteht im Vorfeld die Möglichkeit der Briefwahl.

NRW-Wahl 2022: Die Kandidierenden im Wahlkreis Wesel III (59)

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben die Menschen zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme wählen die Menschen eine von 29 Landeslisten der Parteien und politischen Vereinigungen, die zur Wahl zugelassen wurden. Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landesparlament erhält.

Am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen im Wahlkreis Wesel III (59) mit, wer nach der NRW-Wahl in den Landtag einzieht. (Symbolbild) © Malte Krudewig/dpa

Mit der Erststimme entscheiden die Wählenden im Wahlkreis Wesel III, wer ihre Region in Düsseldorf vertritt. Dabei ist die Bewerberin bzw. der Bewerber gewählt, welche:r die meisten Stimmen erhält. Bei der NRW-Wahl 2022 treten im Wahlkreis Wesel III (59) folgende Bewerber:innen an:

Charlotte Quik (CDU)

Kerstin Löwenstein (SPD)

Nadine Kleinsteinberg (FDP)

Elke Langenbrink (Grüne)

Hilmar Schulz (Linke)

Holger Raumann (AfD)

Marcel Schoierer (Die PARTEI)

Markus Bärmann (dieBasis)

Jürgen Verkennis (Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei)

NRW-Wahl 2022: Die Ergebnisse im Wahlkreis Wesel III (59)

Die ersten Prognosen zum Ergebnis der NRW-Wahl 2022 gibt es bereits am Wahlsonntag um 18 Uhr. Diese beruhen jedoch lediglich auf Nachwahlbefragungen und keinen tatsächlichen Auszählungen. Mit ersten Hochrechnungen ist ab 18.30 Uhr zu rechnen. Im Laufe des Abends werden die Hochrechnungen immer genauer. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ist am späten Abend oder in der Nacht zu rechnen. Die Ergebnisse Wahlkreis Wesel III (59) finden Sie dann hier.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Was gehört zum Wahlkreis Wesel III?

Der Wahlkreis Wesel III liegt im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen. Er umfasst folgende Gemeinden und Städte:

Hamminkeln

Hünxe

Schermbeck

Wesel

Wahlkreis Wesel III (59): Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2017

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 konnte Charlotte Quik (CDU) mit 39,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Wesel III (59) gewinnen. Weitere Bewerber waren Norbert Meesters (SPD, 36,9 Prozent), Helen Carina Fuchs (FDP, 7,9 Prozent), Stefan Kawinski (AfD, 5,6 Prozent), Sascha Heribert Wagner (Linke, 4,6 Prozent), Ulrich Lütke (Grüne, 4,2 Prozent) und Guido Schlüter (Piraten, 1,5 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Wesel 59 erhielt dagegen die SPD. Die Sozialdemokrat:innen landeten jedoch nur knapp vor der CDU. Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Wesel III (59) im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 34,0 CDU 33,1 Grüne 4,9 FDP 12,2 Linke 4,4 AfD 7,2

Die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 finden Sie in unserem Live-Ticker. (ms)