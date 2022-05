Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Warendorf II?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Warendorf II finden Sie hier.

Ahlen – Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai 2022 einen neuen Landtag. Einer von insgesamt 128 Wahlkreisen ist dabei der Wahlkreis Warendorf II. Bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen entscheiden die Menschen dort mit, welche Parteien in den Landtag einziehen und wer die Chance hat, die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten zu stellen. In Umfragen vor der Wahl zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) und SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ab.

Bei der NRW-Wahl ist wahlberechtigt, wer am Wahlsonntag das 18. Lebensjahr vollendet hat, ihren Hauptwohnsitz seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen haben, deutsche Staatsbürger:innen sind und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wer diese Bedingungen erfüllt, kann im Wahlkreis Warendorf II am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal abstimmen. Die Briefwahl im Vorfeld ist eine Alternative.

NRW-Wahl: Wer kandidiert im Wahlkreis Warendorf II?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben die Menschen im Wahlkreis Warendorf II zwei Stimmen. Mit der Erststimmen entscheiden sie, wer das Direktmandat im Wahlkreis gewinnt. Direkt in den Landtag zieht ein, wer die meisten Stimmen erhält. Bei der NRW-Wahl 2022 treten folgende Kandidaten im Wahlkreis Warendorf II an:

Markus Höner (CDU)

Frederik Werning (SPD)

Markus Diekhoff (FDP)

Ali Baş (Grüne)

Karl Stephan Schulte (Linke)

Christian Blex (AfD)

Bei der Zweitstimme haben die Wähler:innen die Wahl aus Landeslisten von Parteien und anderen politischen Vereinigungen. Bei der NRW-Wahl 2022 wurden Parteien und Vereinigungen zugelassen.

Am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen im Wahlkreis Warendorf II bei der NRW-Wahl mit ihren zwei Stimmen über den künftigen Kurs der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Wahlkreis Warendorf II: Wann gibt es die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022?

Sobald die Wahllokale im Wahlkreis Warendorf II um 18 Uhr schließen, beginnen die Helfer:innen mit der Auszählung der abgegebenen Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen, die auf Nachwahlbefragungen und ersten ausgezählten Stimmen basieren. Bis die ersten belastbaren Ergebnisse der NRW-Wahl feststehen, kann es bis in den späten Abend dauern.

Die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 finden Sie in unserem Live-Ticker.

NRW-Wahl 2022: Was gehört zum Wahlkreis Warendorf II?

Der Wahlkreis Warendorf II liegt im Landkreis Warendorf. Folgende Gemeinden gehören dazu:

Ahlen

Beckum

Drensteinfurt

Everswinkel

Sendenhorst

Wadersloh

Alle weiteren Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Warendorf gehören bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zum Wahlkreis Warendorf I.

Wahlkreis Warendorf II: Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 konnte CDU-Kandidat Henning Rehbaum mit 44,8 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Warendorf II gewinnen. Weitere Bewerber:innen waren Annette Watermann-Krass (SPD, 34,8 Prozent), Markus Diekhoff (FDP, 6,8 Prozent), Christian Blex (AfD, 5,1 Prozent), Ali Baş (Grüne, 4,2 Prozent) und Reiner Jenkel (Linke, 4,2 Prozent).

Die CDU erhielt außerdem die meisten Zweitstimmen. Das Ergebnis der Parteien bei der NRW-Wahl 2017 im Wahlkreis Warendorf II:

Partei Zweitstimmen in Prozent CDU 38,3 SPD 32,9 FDP 11,0 AfD 6,1 Grüne 4,7 Linke 3,5

