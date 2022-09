Schweden-Wahl: Böse Überraschung für linkes Lager – Ergebnis kippt, Rechtspopulisten wollen an die Macht

Von: Florian Naumann, Helena Gries, Karolin Schäfer

Teilen

Schweden wählt einen neuen Reichstag. Das Thema Bandengewalt beherrschte den Wahlkampf, die Rechtspopulisten profitieren. News-Ticker zur Schweden-Wahl 2022.

Schweden-Wahl 2022 : Schweden hat am Sonntag einen neuen Riksdag gewählt.

: Schweden hat am Sonntag einen neuen Riksdag gewählt. Rechtspopulisten springen auf Platz zwei: Sozialdemokraten behalten dennoch die Mehrheit.

Weitere Wahlen in Schweden: Neben der Parlamentswahl stehen am selben Tag auch die Wahlen der Provinziallandtage und der Gemeinderäte an.

Update vom Montag, 12. September, 2.25 Uhr: Der Wahlabend in Schweden neigt sich seinem Ende entgegen – noch nicht aber das Warten auf ein Endergebnis. Nach Auszählung von 93 Prozent der Wahlbezirke zeigt sich aber eine Tendenz: Nach Berechnungen des Senders SVT liegt der „Rechtsblock“ um die rechtspopulistischen Schwedendemokraten und die konservativen Moderater mit 176 zu 173 Mandaten in Front.

Angesichts dessen könnten nun Konservativen-Chef Ulf Kristersson erster Anwärter auf den Posten als Ministerpräsident sein. Zwar liegt seine Partei erstmals hinter den Schwedendemokraten. Allerdings dürften die potenziellen Koalitionspartner den Rechtspopulisten Jimmie Åkesson als Regierungschef nicht akzeptieren. Åkesson selbst erhob am Abend zwar indirekt Anspruch auf Regierungsbeteiligung und wohl auch Kabinettsposten, sprach aber nicht davon, Regierungschef werden zu wollen.

Seine Partei könne eine „Veränderung leiten“, betonte Kristersson derweil. Er wolle einen und nicht spalten, erklärte der Konservative. Ziel sei die Bildung einer neuen, handlungskräftigen und stabilen Regierung. Auch dies könnte nach Jahren eher instabiler sozialdemokratischer Minderheitsregierungen als Fingerzeig in Richtung einer engen Einbindung der Schwedendemokraten gedeutet werden. Schweden steht damit vor einem Bruch mit dem bisherigen Umgang mit den Rechtspopulisten. Am Abend hatten aber auch die dem linken Lager zugerechnete Centerparti ein Angebot gemacht.

Besiegt, aber dennoch auf Kurs Ministerpräsidentenamt? Der Konservative Ulf Kristersson nach der Schweden-Wahl. © IMAGO/ANDREAS SANDSTRÖM

Ministerpräsidentin Magdalena Andersson wollte sich indes noch nicht als Besiegte sehen. Es werde dauern, bis alle Stimmen gezählt sind, betonte die Sozialdemokratin. In der Nacht sei kein Endergebnis zu erwarten. Angesichts von Zuwächsen ihrer Partei lobte Andersson auch den Wahlkampf: „Es hat sich offenbart, dass die schwedische Sozialdemokratie stark ist.“

Schweden-Wahl: Rechtspopulisten wollen an die Macht

Update vom Montag, 12. September, 0.25 Uhr: Die Zeichen scheinen auf einen Wahlsieg des rechten Lagers in Schweden zu stehen. Nach SVT-Berechnungen liegen Konservative, Rechtspopulisten und Liberale rund 59.000 Stimmen vor den Unterstützern der Sozialdemokratin Magdalena Andersson.

Der Parteichef der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, Jimmie Åkesson, hofft nun offen auf einen „Machtwechsel“ in Schweden. „Wenn es einen Machtwechsel gibt“, sagte er auf der Wahlparty seiner Partei, sei die Ambition die Bildung eine neuen „Mehrheitsregierung“. Der Subtext: Die Schwedendemokraten wollen keine Regierung als stiller Machtbeschaffer dulden, sondern mit in die Regierung. Dies käme einem noch vor kurzem unvorstellbaren Bruch in der schwedischen Politik gleich.

Åkesson stimmte aber - wie auch andere Politiker - auf eine lange Wartezeit bis zu einem finalen Ergebnis ein. Dieses könne noch Tage auf sich warten lassen. Linke-Chefin Nooshi Dadgostar rechnete fast zeitgleich ebenfalls mit einem Ergebnis „im Laufe der kommenden Woche“. Sie rügte die Wahlkampagne der Schwedendemokraten: Ihr Erfolg beruhe auf dem Gedanken, dass „einige Menschen mehr wert sind als andere“.

Die Vorsitzende der Christdemokraten, Ebba Busch, freute sich unterdessen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über ein nahendes „gewünschtes Ergebnis“. Auf Kritik an einem Bündnis mit den Schwedendemokraten ging sie kaum ein. Ihre Partei wolle die Belange der Landbevölkerung in den Fokus rücken, betonte sie. Auf Nachfrage fügte Busch hinzu: Nicht immer sei der Kandidat der stärksten Koalitions-Partei der „geeignetste Kandidat, eine Regierung zu führen“. Ihr Favorit sei Konservativen-Chef Ulf Kristersson.

Schweden-Wahl: Böse Überraschung für linkes Lager – Rechte drehen das Zwischenergebnis

Update vom Sonntag, 11. September, 23.56 Uhr: Auch nach Auszählung von 5570 der 6578 schwedischen Wahlbezirke verfügt das rechte Parteienlager über eine hauchdünne Mehrheit. Weiterhin stehen 175 zu 174 Mandate zu Buche.

Mittlerweile rückt die Mehrheitsbildung in den Fokus: Annie Lööf, Chefin der im Wahlkampf auf die Sozialdemokraten ausgerichteten Zentrumspartei schloss in einem Interview mit dem TV-Sender SVT ein Bündnis mit den konservativen Moderater nicht mehr aus. Dafür müsse die Partei aber „das Band mit den Schwedendemokraten kappen“.

Christdemokraten-Vorsitzende Ebba Busch betonte vor ihren Anhängern, Schweden bewege sich auf einen „Machtwechsel“ zu. Die Grünen brachten sich indes als „Gegenkraft“ in Stellung – „unabhängig davon, was passieren wird“.

Die Zwischenergebnisse im Überblick:

'Linkes' Lager gesamt: Sozialdem. Zentrum Grüne Linke 48,8% 30,5% 6,7% 5,0% 6,6%

'Rechtes' Lager gesamt: Schwedendem. Moderater Christdem. Liberale 49,7% 20,7% 19,0% 5,4% 4,6%

Quelle: SVT.se, Stand 23.58 Uhr

Schweden-Wahl: Böse Überraschung für linkes Lager – Vorsprung vor Rechten schrumpft plötzlich

Update vom Sonntag, 11. September, 22.50 Uhr: An Schwedens langem Wahlabend kommt unerwartet noch einmal Spannung auf: Aktuelle Zwischenergebnisse sehen laut dem TV-Sender SVT den Abstand zwischen linkem und rechtem Lager schrumpfen. Die Mandatsverteilung liege nach dem neuesten Zwischenstand bei 175 zu 174 für die Unterstützer der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Nach den aktuellen Zahlen liegt das Rechts-Lager gemessen an der Stimmverteilung sogar in Führung. Das schwedische Wahlsystem sichert Andersson aber noch eine parlamentarische Mehrheit.

Zurückzuführen ist die Wende auf eine Aufholjagd der konservativen Moderater bei der Stimmauszählung. Die Partei des Vorsitzenden Ulf Kristersson wird derzeit auf 18,8 Prozent taxiert. Vor einer Dreiviertelstunde rangierten die Moderater noch bei 17,7 Prozent. Zugleich haben die Linken in derselben Zeitspanne 0,9 Prozentpunkte verloren. Derzeit sind knapp 4.000 der gut 6.500 Wahldistrikte ausgezählt.

Weitgehend unbeachtet von den Medien hat eine teils islamistisch ausgerichtete Partei lokal offenbar einige unerwartet hohe Ergebnisse eingefahren, wie Merkur.de in seinem News-Ticker zur Wahl berichtet.

Update vom Sonntag, 11. September, 22.00 Uhr: Das Bild zum Ausgang der Schweden-Wahl schärft sich zusehends. Nach Auszählung von 1550 der 6578 Wahlbezirke nähern sich die Zwischenergebnisse den Prognosen an. Die wichtigste Erkenntnis wohl: Das linke Lager liegt spürbar in Front – ungeachtet der Tatsache, dass die nach rechts ausgerichteten Liberalen nun wieder oberhalb der Vierprozenthürde liegen. Der Sender SVT berechnet aktuell 177 Mandate für die Ministerpräsidentin Magdalena Andersson (Sozialdemokraten) zugeneigten Parteien. Die rechten Parteien kommen demnach nach dem aktuellen Stand der Dinge auf 172 Mandate.

Schweden-Wahl: Erste Ergebnisse deuten Wende an – Rechtspopulisten appellieren bereits an ihre Partner

Update vom Sonntag, 11. September, 21.22 Uhr: Schwedens öffentlich-rechtliches Fernsehen hat nun erste Daten zu bereits ausgezählten Wahlbezirken veröffentlicht – der Sender SVT arbeitet allerdings nicht etwa mit einer Hochrechnung nach deutschem Muster, sondern mit kumulierten Zahlen der vorliegenden Ergebnisse. Daher sind die Daten mit großer Vorsicht zu genießen.

Nach Auszählung von 345 der 6578 Wahldistrikte liegen demnach die Sozialdemokraten mit 30,0 Prozent in Front. Die Schwedendemokraten rangieren mit 22,5 Prozent auf einem noch etwas höheren Niveau als in der ersten Prognose. Die konservativen Moderater verlieren nach diesen Daten bislang massiv – auf nur noch 16,3 Prozent. Die Liberalen rangieren aktuell unterhalb der Vierprozenthürde. Damit würde das rechte Lager wohl seine Machtchancen verlieren. Das Bild dürfte sich nun schnell schärfen. Die schwedischen Demoskopen sprechen angesichts nun vermehrt eintreffender Ergebnisse von einer „magischen Viertelstunde“.

Die Parteien scheinen sich unterdessen auf einen Wahlsieg für die linke Seite einzustellen. „Es wäre ein enormer Erfolg, falls wir nach zwei Regierungsperioden auch ein drittes Mal Erfolg haben“, erklärte der sozialdemokratische Parteigeneralsekretär Tobias Baudin laut der Tageszeitung Svenska Dagbladet. Schwedendemokraten-Vorstand Mattias Karlsson bekannte dem Bericht zufolge Enttäuschung. Er hoffte auf ein auch bei einer Wahlniederlage für das rechte Lager fortgesetztes Bündnis: „Ich glaube, dass die Ambition aller Beteiligten kein kurzfristiges Wahlprojekt war, sondern etwas, das über die Zeit fortbesteht.“

Update vom Sonntag, 11. September, 20.35 Uhr: Der Wahlabend in Schweden bleibt spannend – und auch die kommenden Tage und Wochen könnten turbulent werden: In der ersten Prognose liegen die Sozialdemokraten und ihre möglichen Kooperationspartner von Grünen, Zentrum und Linken lediglich 0,6 Prozentpunkte vor dem „Rechtsblock“ in Front. Ein Grund für den engen Wahlausgang ist der Umstand, dass die Liberalen wohl knapp den Sprung über die Vierprozenthürde schaffen. Selbst mit einer rechnerischen Mehrheit ist eine Mehrheitsfindung für das linke Lager aber schwierig. Zwischen Linken und Zentrum etwa gibt es massive Vorbehalte.

Zugleich ist eine lange Zeit unvorstellbare Konstellation eingetreten – die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gewinnen drei Prozentpunkte hinzu und dürften mit großer Wahrscheinlichkeit zweitstärkste Kraft werden.

Zu den Gewinnern zählen können sich nach Stand der Dinge neben den regierenden Sozialdemokraten auch die Grünen, die 1,4 Prozentpunkte zulegen. Die anderen Parteien haben durch die Bank eingebüßt. Sowohl Zentrumspartei (- 0,9 Punkte) und Linke (-1,0) im linken bis mittigen Spektrum, wie auch Moderater (-1,0), Christdemokraten (-1,1) und Liberale (-0,8) auf rechter Seite.

Schweden-Wahl: Erste Prognose liegt vor – Rechtspopulisten wachsen, aber linkes Lager führt

Update vom Sonntag, 11. September, 20.00 Uhr: Die ersten Prognosen zum Wahlausgang in Schweden liegen vor: Laut den Daten des öffentlich-rechtlichen Senders SVT bleiben die Sozialdemokraten stärkste Kraft. Die Partei von Ministerpräsidentin Magdalene Andersson legt der Nachwahlbefragung zufolge einen Prozentpunkt zu – und kann auf eine weitere Legislaturperiode an der Macht hoffen. Das linke Lager kommt auf eine leichte Mehrheit, 176 gegenüber 173 Mandate der konservativen bis rechten Parteien sieht eine erste Berechnung des Senders.

Die Rechtspopulisten der Schwedendemokraten haben allerdings mit 3 Prozentpunkten Plus ordentlich zugelegt und überholen die konservativen Moderater. Sie sind den Daten zufolge nunmehr zweistärkste Kraft im Riksdag. Die Expertenrunde im schwedischen TV spricht von einen „Katastrophenergebnis“ für Konservativen-Parteichef Ulf Kristersson.

'Linkes' Lager gesamt: Sozialdem. Zentrum Grüne Linke 49,8% 29,3% 7,7% 5,8% 7,0%

'Rechtes' Lager gesamt: Moderater Schwedendem. Christdem. Liberale 49,2% 18,8% 20,5% 5,2% 4,7%

Quelle: SVT.se, Stand 20.00 Uhr

Update vom Sonntag, 11. September, 19.05 Uhr: Die politisch hochbrisante Schweden-Wahl verläuft offenbar auch organisatorisch alles andere als problemlos: Laut einem Bericht der Zeitung Svenska Dagbladet (SvD) gibt es nicht nur lange Schlangen vor den Wahllokalen in vielen Teilen des Landes – sondern auch Kritik aus der Verwaltung. Eva Debels, Kanzleichefin der Wahlbehörde in Stockholm, führt die Probleme auf ein neues Gesetz zurück, das die Stimmabgabe hinter Sichtschutzwänden vorschreibt. Man habe „den Gesetzgeber“ im Vorfeld vor Schlangenbildung gewarnt, sagte sie SvD.

Der Sender SVT berichtete von verärgerten Wählern, die vorerst unverrichteter Dinge nach Hause zurückkehrten. „Ich bin stinksauer“, zitierte der Kanal einen Bürger aus Södertälje bei Stockholm. Im mittelschwedischen Söderhamn seien zudem zwei Wähler beim stundenlangen Warten auf die Stimmabgabe in Ohnmacht gefallen, wohl auch aufgrund der „Wärme“.

Schweden-Wahl: Umfragen sehen rechtes und linkes Lager fast gleichauf – lange Schlangen vor Wahllokalen

Update vom Sonntag, 11. September, 16.40 Uhr: Ein außerordentlich enges Rennen steht laut Umfragen bei der Schweden-Wahl in Aussicht. Zudem drohen erstmals die einst von Nazis und Faschisten geprägten Rechtspopulisten der Schwedendemokraten zweitstärkste Kraft zu werden. Wohl auch angesichts dieser Ausgangslage stößt die Wahl vielerorts auf großes Interesse: Laut einem Bericht des Senders SVT bildeten sich etwa in den Großstädten Stockholm, Göteborg und Uppsala lange Schlangen vor den Wahllokalen. Ein verspäteter Auszählungsbeginn ist dem Bericht zufolge möglich. Auch Ministerpräsidentin Magdalena Andersson stand nach eigenen Angaben „eine gute Stunde“ zur Stimmabgabe an.

Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Sonntag bei der Stimmabgabe im Stockholmer Vorort Nacka. © IMAGO/Ali Lorestani/TT

Die Spitzen der schwedischen Parteien gaben auch letzte Einschätzungen ab – unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Andersson schloss eine Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten abermals aus. Der Chef der konservativen Moderater, Ulf Kristersson erklärte SVT hingegen, sollte „seine Seite gewinnen“, werde man schon am Montag mit dem Verhandlungen beginnen. Kristersson ist zur Kooperation mit den Rechtspopulisten bereit. Er steht allerdings auch unter Druck: Der Verlust der stärksten Position auf der rechten Seite des Parteienspektrums wäre ein Schlag für seine Partei. Einen Rücktritt schloss der Parteivorsitzende am Sonntag allerdings vorerst kategorisch aus.

Schweden-Wahl 2022: Umfragen sehen politische Lager „völlig ausgeglichen“

Update vom Samstag, 10. September, 15.10 Uhr: Die Parlamentswahl in Schweden steht kurz bevor. Am Sonntag (11. September) wird entschieden, wer das schwedische Volk im Parlament vertreten wird. Bislang trennen die politischen Blöcke nur wenige Tausend Stimmen. Eine Umfrage im Auftrag der Zeitung Aftonbladet sieht am Samstag (10. September) das Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bei 49,6 Prozent. Der konservativ-rechte Block der rechtspopulistischen Schwedendemokraten liegt bei 49,4 Prozent der Stimmen. Gemessen an der Wahlbeteiligung 2018 trennten die Lager demnach nur rund 13.000 Stimmen.

Schwedens Ministerpräsidentin, die Sozialdemokratin Magdalena Andersson, muss bei der Schweden-Wahl 2022 am 11. September um ihr Amt bangen. (Archivbild) © Ali Lorestani/imago

„Es ist völlig ausgeglichen“, erklärte Karin Nelsson, Chefin des zuständigen Meinungsforschungsinstituts Demoskop. Es sehe wie bereits bei der vergangenen Wahl 2018 nach einer schwierigen Regierungsbildung aus. Sowohl Andersson als auch ihr Herausforderer Ulf Kristersson könnten die nächste Regierung anführen. Auch dem Wahlbarometer des öffentlichen Rundfunksenders SVT zufolge könnte es am Sonntag knapp werden. Anderssons Block kam zuletzt auf 49,7 Prozent, Kristerssons Lager auf 49,4 Prozent. Ein anderes Meinungsbild, von der Tageszeitung Dagens Nyheter in Auftrag gegeben, sieht Anderssons Lager dagegen bei 50,0 Prozent und Kristerssons bei 48,2 Prozent.

Wo wird gewählt? Schweden Was wird gewählt? Reichstag, Provinziallandtage, Gemeinderäte Wann wird gewählt? 11. September 2022 Wie oft wird gewählt? Alle vier Jahre Wie viele Wahlkreise gibt es? 29

Schweden-Wahl 2022: Sozialdemokraten führen laut Umfragen

Erstmeldung vom Donnerstag, 08. September: Stockholm – Alle vier Jahre am zweiten Sonntag im September wählt Schweden seinen neuen Reichstag. Die letzte Parlamentswahl fand im Jahr 2018 statt. Bei der Schweden-Wahl 2022 wird festgelegt, welche Personen das schwedische Volk im Parlament vertreten werden. Umfragen zufolge führen die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson mit 30 Prozent, allerdings dicht gefolgt von den rechtsextremen Schwedendemokraten (SD). Das schwedische Meinungsforschungsinstitut Sifo sieht die Rechten derzeit bei rund 23 Prozent der Stimmen.

Grund dafür könnte die eskalierende Bandengewalt in Schweden sein, welche den Rechtspopulisten in die Karten spielt. Magdalena Andersson muss bei der Wahl nach nur zehn Monaten als Regierungschefin um ihr Amt bangen. Denn die Opposition wirft Anderssons Sozialdemokraten vor, die Situation in dem skandinavischen EU-Land nicht im Griff zu haben.

Schweden-Wahl 2022: Sozialdemokraten gegen rechte Schwedendemokraten

Persönlich ist die 55-Jährige beliebt. In Umfragen liegt jedoch ein möglicher Block aus Sozialdemokraten, Linken, Grünen und Zentrumspartei kurz vor der Schweden-Wahl 2022 in etwa gleichauf mit dem liberal-konservativen Lager um die Partei Moderaterna.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen hat einen besonderen Grund: Zum ersten Mal gehen die von den anderen politischen Parteien bislang geächteten rechten Schwedendemokraten (SD) als Teil des bürgerlichen Oppositionsblocks in die Wahl. Deren rhetorisch gewandter Parteichef Jimmie Åkesson träumt davon, Schweden zum Land mit der „geringsten Einwanderung in Europa“ zu machen. „Es gibt keinen anderen Faktor, der Schweden so sehr und so negativ beeinflusst hat wie die große, unkontrollierte und nachlässige Migrationspolitik“, sagte er laut Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Wahlkampf.

Die neue Behörde für psychologische Verteidigung warnt zudem eindringlich vor russischer Einflussnahme auf die Wahlen. In Anbetracht zunehmender Spannungen mit Moskau im Rahmen des Ukraine-Krieges sei man in höchster Alarmbereitschaft, was eine Einmischung von außen in die bevorstehenden Wahlen angeht. (hg/kas/dpa)