Grünen-Chefin Lang will bei Ampel-Krach schlichten: „Ein bisschen mehr Gelassenheit"

Von: Nail Akkoyun

Trotz interner Spannungen in der Ampel-Koalition versichert Grünen-Chefin Lang, dass sowohl Wachstumschancengesetz und Kindergrundsicherung kommen werden.

Berlin – Mit Blick auf den Krach innerhalb der Ampel-Koalition ruft die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang zur Deeskalation auf. „Ich würde uns allen zu ein bisschen mehr Gelassenheit raten“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Man habe sich darauf verständigt, ruhiger aus dem Sommer kommen zu wollen. „Dazu gehört es dann aber auch, nicht vermeintliche Koalitionskrisen herbeizureden: Das Kabinett hat diese Woche 26 Vorhaben, darunter Start-Up-Finanzierung und Solarkraftförderung, beschlossen – und eines um zwei Wochen verschoben.“

Lang versicherte: „Das Wachstumschancengesetz und die Kindergrundsicherung werden kommen.“ Sie sei sich sicher, dass die Regierung noch in diesem Monat beides auf den Weg bringen werde. Die Kabinettsklausur Ende des Monats in Meseberg werde den Fokus auf das Thema wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität legen.

Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang während einer Pressekonferenz im Februar 2023. © M. Popow/Imago

Zoff zwischen Lindner und Paus: Lang verspricht Kindergrundsicherung und Wachstumschancengesetz

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will mit der Kindergrundsicherung Leistungen für Familien zusammenfassen und diese zugleich erhöhen. Die FDP sieht Leistungsverbesserungen kritisch. Vor diesem Hintergrund hatte Paus das sogenannte Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Kabinett blockiert. Dabei handelt es sich um ein Gesetzespaket mit steuerpolitischen Maßnahmen, die die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten sollen.

Das Wachstumschancengesetz sei „ein erster Schritt, in dem gute Punkte stecken, etwa die Prämie für klimafreundliche Investitionen“, sagte Lang. Für Wohlstand und mehr Wettbewerb brauche es aber weitere. Man sei sich aber „doch einig, dass wir Wohlstand und Gerechtigkeit, Wirtschaft und Soziales nicht gegeneinander ausspielen sollten“, erklärte die Grünen-Chefin. Ein funktionierender Sozialstaat benötige eine starke Wirtschaft. Kinderarmut sei aber auch ein ökonomisches Problem. „Es geht erstmal darum, die grundlegenden materiellen Bedürfnisse zu erfüllen und soziale Teilhabe zu schaffen“, fügte sie hinzu.

Mit Blick auf die weitere Zusammenarbeit in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sagte Lang: „Die Realität lässt wenig Raum für eine zaudernde Regierung. Es braucht eine Regierung, die handelt, die es hinbekommt – wie wir es in den letzten beiden Jahren immer wieder getan haben.“

Klingbeil „fassungslos“ über erneuten Ampel-Streit: „Dachte, dass das alle verstanden haben“

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat den neuen Streit in der Ampel-Koalition erst am Donnerstag scharf kritisiert. Die Aufgabe der Regierung sei es, in der aktuellen Situation Sicherheit, Stabilität und Orientierung zu geben. „Ich dachte eigentlich, dass alle das verstanden haben“, sagte Klingbeil. Dass das offenkundig doch nicht der Fall sei, „das hat mich sehr fassungslos gemacht“, sagte er weiter. Für die Klausur in Meseberg gab Klingbeil als Erwartung aus, dass das Kabinett auch über die Zusammenarbeit spreche und sich bereinige.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass die Koalition nach der Sommerpause zurück in den Arbeitsmodus finden müsse. „Dabei halte ich die Schärfe im Ton mancher Koalitionsmitglieder jetzt für wenig hilfreich.“ Es sei normal, dass ein Gesetzentwurf noch mal geschoben werde, wenn Beratungsbedarf herrsche, man müsse aber „an einem Strang ziehen“. (nak/dpa)